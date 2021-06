Pinchar el teléfono a los narcotraficantes ya no sirve de nada

La investigación sobre el mundo del narcotráfico es siempre farragosa y complicada. Tanto la Policía como la Guardia Civil tienen extremo cuidado en sus pesquisas porque son conscientes de que se enfrentan a profesionales del delito que, en muchas ocasiones, tienen mejores herramientas y recursos que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El tráfico de droga en España se extendió en los años ochenta y los primeros contrabandistas gallegos se hicieron tan famosos que Sito Miñanco o Laureano Oubiña han inspirado un libro, una serie y hasta una obra de teatro donde se narran sus aventuras. En ese momento, las investigaciones policiales eran relativamente sencillas y empezaban siempre por un paso: pinchar el teléfono de los sospechosos.

A partir de ahí, los investigadores tenían un gran camino andado. Podían conocer movimientos clave, nombres, número de personas, escondrijos, redes... Poco a poco los narcotraficantes entendieron esta metodología y empezaron a utilizar palabras clave para complicar así el entendimiento de quien estaba escuchando. Pero, aun así, la Policía conseguía casi siempre datos relevantes a través de estos pinchazos.

Sin embargo, ahora las cosas no son tan sencillas. Fuentes que llevan este tipo de investigaciones explican a El Chivato, que esa operación de escuchas es cada vez más complicada porque los narcos ya no hablan por teléfono, no utilizan las llamadas. Ahora se sirven de aplicaciones muy sofisticadas mediante las que pueden realizar conexiones encriptadas.

Un ejemplo de que estas prácticas están cada vez más extendidas es que las fuerzas de seguridad internacionales están pendientes y realizan operaciones contra este tipo de plataformas. Como la que tuvo lugar el pasado mes de marzo practicada por la Europol que consiguió desmantelar una app de mensajería encriptada Sky ECC que utilizaban los criminales.