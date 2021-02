Salvador Illa se vacunará delante de las cámaras de televisión

La negativa de Salvador Illa a realizarse un test PCR para participar en el debate de TV3 se ha convertido en la polémica de la campaña de estas elecciones catalanas. Tampoco se sometió a ninguna prueba diagnóstica para intervenir en el debate que emitió laSexta este jueves.

Sus rivales han criticado duramente esa decisión y algunos, como PP o ERC, han aprovechado para insinuar que el ex ministro de Sanidad se ha vacunado. Illa ha sido este jueves rotundo: “Yo no me he vacunado, y eso lo sabe toda España”.

El Chivato ha podido escuchar en el equipo de campaña del candidato del PSOE que Salvador Illa está “muy dolido” por esas insinuaciones. Hasta el punto de que se ha llegado a plantear, “cuando le toque su turno”, vacunarse delante de las cámaras de televisión, es decir, hacerlo públicamente.

“Y por supuesto, en su centro de salud. No quiere ningún privilegio como político”, aseguran en su entorno. En el entorno del líder del PSC lanzan incluso un reto a sus rivales políticos: “A ver si entonces, algunos de los que han lanzado esas sospechas tiene la grandeza de, como mínimo, disculparse”.

Hay que recordar que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró recientemente dispuesto “sin ninguna duda” a vacunarse públicamente, en la línea iniciada por otros líderes mundiales como Boris Johnson. Aunque “no como presidente, sino como ciudadano” para demostrar la plena garantía que suponen las vacunas.

También otros ministros se han pronunciado en el mismo sentido, asegurando que “no tendrían problema” o que estarían “encantados”.