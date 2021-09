Si en tu cabeza ronda la pregunta ¿mi novio me engaña? Significa que intuyes que algo no está bien en la relación y tal vez estés en lo cierto. Sin embargo, comprobar una infidelidad no fácil, por esto tenemos información que te indicará como detectar y probar una posible traición de tu pareja.

¿Cuáles son los signos de qué tu esposo te engaña?

¿Sospechas una infidelidad?, antes de confrontar apresuradamente a tu pareja, afina tu capacidad de observación. A continuación, te mostraremos varias señales que te ayudarán sobre cómo saber si tu novio te engaña.

Otra apariencia

De pronto comienza a ir al gimnasio, compra ropa que esté a la moda, come alimentos saludables y cambia su corte de cabello, etc. Son indicios que le atrae otra persona y quiere verse mejor para ella.

Comienza a alejarse

Desvía tus llamadas, no responde tus mensajes, cuesta localizarlo, llega tarde, olvida fechas importantes. Además, presenta todo tipo de excusas como una reunión, viajes inesperados, vehículo accidentado, tráfico excesivo, entre otras.

Misterioso al usar su computadora o teléfono

Otra forma de responder tu pregunta ¿cómo saber si mi novio me engaña? Es observar si aumenta el uso de la computadora o teléfono. Asimismo, si le coloca contraseña a estos dispositivos, elimina el historial de navegación, borra los mensajes y no pierde de vista su smartphone.

Cambio en la actividad sexual

Cuando la pareja es infiel puede disminuir la actividad sexual, porque solo le interesa la otra persona. También, puede ocurrir que quiera más intimidad contigo para ocultar que te engaña.

¿Cómo atrapar a un infiel con las manos en la masa?

Si realmente te interesa como saber si tu marido te engaña. Existen varias formas de vigilar a tu pareja que te diremos enseguida para que lo atrapes en el acto.

Contratar a un detective privado

Es una de las primeras opciones para probar un engaño. Sin embargo, es una alternativa costosa, porque cobran por horas. También, si contratas la persona incorrecta puedes ser víctima de chantajes, algunos solicitan dinero para no revelarle a tu pareja que lo espías.

Instalar una cámara oculta

Sería una idea perfecta que aclararía tus dudas sobre como saber si tu esposo te engaña. Ahora bien, si la instalas en la oficina de tu pareja, el alcance sería limitado, ya que, podría estar viendo a tu rival en cualquier otro lugar que ni siquiera sospeches.

Seguir sus redes sociales

Algunas personas consideran que seguir a sus parejas en redes sociales les ayudará a descubrir un engaño. Resulta que un infiel es muy hábil para mentir, lo cual le puede llevar a crear una cuenta extra en redes sociales. De la cual no tengas ni idea, así tendría toda la libertad para comunicarse con “la otra”.

Rastrear su ubicación para saber si mi novio me engaña

Este método funciona si dispones de una gran cantidad de tiempo al día para estar al pendiente de todos los movimientos de tu pareja. Así que, si eres una persona muy ocupada

Utilizar aplicaciones de espionaje

Usar una aplicación espía podría responder tu duda “mi esposo me engaña”. Este es el método que ha demostrado ser infalible en estos casos. No obstante, actualmente en el mercado existen demasiadas opciones para elegir, pero esto no debe preocuparte, quisimos facilitarte el trabajo. Por tal motivo, probamos las mejores Apps de monitoreo y elegimos la mejor.

¿Qué hace que mSpy sea la mejor solución?

La solución más efectiva para confirmar que tu esposo te engaña es utilizar la aplicación mSpy. Debido a que, es la herramienta de monitoreo discreto más eficiente del mercado. Asimismo, es utilizada por millones de personas en más de 180 países. De inmediato, las funcionalidades que te indicarán si hay infidelidad.

Leer los mensajes de texto: Acceso a todos los mensajes de texto, inclusive puedes leer hasta los que fueron borrados. Registros de llamadas: Informa duración y contacto de todas las llamadas entrantes y salientes del dispositivo. Comprobación de aplicaciones de citas: Sabrás si tu pareja descarga Apps en su móvil relacionadas con búsqueda de otras parejas. Acceso a su calendario: Te darás cuenta de actividades inusuales planificadas en el calendario para que estés prevenida. Keylogger: Puedes saber que escribe tu pareja en tu móvil, porque esta función registra cada pulsación hecha. Ubicación GPS: Desde un panel de control estar al corriente de donde está tu pareja en un mapa con coordenadas y tiempo de ubicación. Monitoreo de redes sociales: Aclara tu presentimiento “mi marido me engaña” rastreando todas sus actividades en redes sociales.

Conclusión

La única forma efectiva de disipar las dudas sobre cómo saber si me engaña mi novio es usando una aplicación espía. La mejor opción del mercado espor la gran cantidad de funcionalidades que te informarán si eres víctima de una infidelidad.