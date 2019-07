Guayaberas Bumpers, la revolución de cinco jóvenes emprendedores: “Follow the flame”

“Follow the flame”, sigue la llama interior que tienes dentro. No esperes a que el trabajo venga a ti. Si tienes una idea y confías en tus instintos de superación, ambición y confianza en ti mismo, emprende ese desafío que te has propuesto.

Con estos valores nació Bumpers, una marca española de guayaberas y camisas cien por cien originales, de calidad y elegantes, fundada en 2018 por cinco socios universitarios malagueños entre 22 a 24 años: Juan Miguel Fernández Montosa, Ignacio Regojo Nieto, Gonzalo Ruiz Ramírez, Víctor Cazorla García y Francisco Ruiz Fernández.

“Teníamos una idea y fuimos a por ella. Hemos dedicado tiempo y una inversión inicial de 40.000 euros. Nuestras colecciones de guayaberas, poleras y camisas, que se venden por internet y en pop up, estamos teniendo una magnificas ventas que están permitiendo incrementar la inversión y crear nuevas líneas de productos explican a la Buena Vida.

Firma de moda masculina online

Así, estos jóvenes emprendedores malagueños han lanzado al mercado Bumpers, una firma de moda online, prendas ideadas para hombres de 35 a 45 años que quieren acudir al trabajo con un estilo formal, pero sin la presión de la chaqueta y la corbata.

Algunos, licenciados en ADE, han aportado sus conocimientos en dirección de empresas. Otro de ellos es el creador y diseñador de las guayaberas y camisas, siempre mejoradas con las sugerencias de sus compañeros. Una vez que se perfila el diseño, el patronaje y la confección corre a cuenta de fábricas españolas. “Queremos devolver a nuestro país todo lo que han hecho por nosotros”, señalan.

Elegante y cómodo

Sus prendas sirven también para cenar, salir de copas, ir a una fiesta o acudir a algún evento de todo tipo. “Nuestra colección estrella Palmira de guayaberas, con o sin bolsillos, no tienen competencia en el mercado. Están ideadas para vestir con un tono elegante, pero sin sentirse encorsetado. Combinadas con cualquier pantalón o chino, el resultado es mostrar un estilo arreglado e ir bien vestido, pero cómodo”, exponen estos jóvenes malagueños.

Ofrecen cuatro modelos y tres colores: blanca (con o sin bolsillos), celeste y caqui. Estas camisas, confeccionadas en tejido 60% lino y 40% algodón, presentan un corte recto, cuello clásico italiano, cierre mediante botonadura frontal, cuatro bolsillos frontales en la pechera y los faldones, adornadas con alforjas verticales y manga larga terminada en puño abotonado redondeado.

Otras prendas que están teniendo mucho éxito entre los jóvenes profesionales son las camisas Bumpers, a rayas rosa o celeste flame, y Oxford blanco, una prenda también muy utilizada por las mujeres. Se trata de camisas confeccionadas en tejido flamé (hilo con la característica de partes gruesas o delgadas a cierta distancia a lo largo del hilo) 100% algodón. Corte casual, cuello clásico italiano, cierre mediante botonadura frontal, manga larga terminada en puño abotonado redondeado y de algodón orgánico.

Y para aquellos jóvenes que optan por la camiseta incluso en el trabajo, estos jóvenes malagueños tienen también la solución para ellos: Las poleras en amarillo, rosa, turquesa, azul marino y blanca.

Se trata de camisas tintadas, confeccionada en tejido 55% lino y 45% algodón. Corte casual, cuello clásico italiano, cierre mediante botonadura frontal hasta mitad del pecho, y manga larga terminada en puño abotonado redondeado (que remangada, da un tono más informal).

De momento, las ventas se están produciendo entre un público mayoritariamente andaluz y crece el mercado madrileño. Confían en que, en el segundo trimestre del año, sus prendas lleguen a otras comunidades autónomas.

Talento, constancia y emprendimiento

Persiguen la llama: Bumpers significa talento, constancia, emprendimiento, creatividad, nunca rendirse ni bajar los brazos, superar siempre cualquier obstáculo: “Follow the flame”, una empresa malagueña de moda masculina dirigida a personas que siempre quieren mantener un espíritu joven, alegre y positivo.

Bumpers es una marca española fundada en 2018 que resume, bajo valores como autenticidad, creatividad, calidad y excelencia, la esencia de una marca elegante y extrovertida. Algunos famosos se han apuntado a la moda Bumpers, porque buscan ese estilo peculiar de la marca: elegante, extrovertido y de calidad.

Como todavía sólo está presente en internet, a través de su página web, apuestan por ofrecer la mejor experiencia posible a la llegada de cada pedido, utilizando materiales de primera clase bajo un estricto control de calidad en la fabricación y producción de los mismos, así como una presentación exquisita.

Bumpers lucha por la diversidad y el cuidado con el medio ambiente, tratando con proveedores concienciados con el entorno y utilizando embalajes reutilizables. En todas las prendas, si uno no queda satisfecho, se le devuelve el dinero.

Somos Bumpers

Somos Bumpers: así los describen estos jóvenes malagueños en su web: “Bumpers nace como un atisbo de esperanza para la ambición y la superación del hombre, sin prejuicios ni censuras. Al alcanzar un objetivo, te sientes capaz de superar nuevas oportunidades que emergen en tu camino, te sientes totalmente pleno y con una valía formidable.

Por ello, queremos que partas desde el punto en el que te encuentres y que venzas todos aquellos obstáculos con los que te tropieces en el camino, con firmeza y con vigor. Presentar ambición y confianza en nosotros mismos es lo que hace que desarrollemos nuestro máximo potencial, sin decaer y sin conformarnos con una vida gris.

Con nuestro lema “Follow The Flame” queremos mostrarte que lo que hace la vida luminosa es la realización de tus propósitos y la ambición es lo que te mantendrá en movimiento, como la llama que todos escondemos en nuestro interior. Desde Bumpers te invitamos a que sigas el camino de tu propia llama, acompañada de la pasión del progreso que te queda por transitar, junto con nosotros.

Todo el mundo tiene una llama diferente, una historia diferente. ¿Y tú? ¿Cuál es la tuya?#FollowTheFlame”