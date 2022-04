A Cristiano Ronaldo por su incidente con un niño autista

Cristiano Ronaldo perdió los papeles tras el partido entre el Manchester United y el Everton: el luso le rompió el móvil a un aficionado del equipo rival que estaba esperándole después del partido en Goodison Park, donde los 'toffees' ganaron por la mínima. El hincha resultó ser un niño con autismo.

A la espera de lo que decida la Policía británica tras el incidente, de momento la ONG 'Save The Children' ya ha tomado medidas con el crack portugués, que ha recibido una lluvia de críticas. Y es que, según adelanta 'The Sun', 'Save The Children' ha roto todos los lazos que tenía con el portugués, que era embajador de la ONG.

La imagen dio la vuelta al mundo y más después de que la madre del menor mostrase la mano amoratada del joven por culpa del golpe que le dio el jugador del United en el móvil. La ONG tiene como labor fundamental la protección de los menores en todo el mundo.