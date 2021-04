La carrera en la investigación y desarrollo de vacunas frente al coronavirus

Se acelera la vacunación con la llegada de más vacunas, que con la gran magnitud de la pandemia son necesarias para erradicarla. La cuarta vacuna aprobada por la Unión Europea recientemente es la desarrollada por Janssen, filial de Johnson & Johnson, con un 66% de eficacia que consigue a los 14 días de su inyección. Protege frente al virus y sus variantes británica, sudafricana y brasileña. Es monodosis y se conserva en refrigeración, entre 2 y 8 grados hasta 3 meses, sin necesidad de congelación, facilitando la distribución. España recibirá 5,5 millones de dosis durante los 2 los próximos meses. La ministra de sanidad, Carolina Darias, anunciaba el sábado que el martes estaba previsto recibir las primeras 300.000 dosis, que se administrarán entre las personas de 70 a 79 años, pero finalmente será el miércoles cuando se reciban.

La UE continúa evaluando otras 3 vacunas para su validación procedentes de diferentes laboratorios. En febrero comenzaron analizando las vacunas CureVac, de Alemania y Navavax de EEUU y en marzo han empezado con la vacuna rusa Sputnik. Si finalmente son aprobadas serán las siguientes que comenzaran a distribuirse.

La vacuna española se encuentra aún en fases de investigación. El numero reducido de científicos que trabajan en el proyecto del CSIC y la escasa inversión pública recibida frente a otras farmacéuticas, retrasan su salida al mercado. Es de las más esperadas por sus novedosas ventajas. Evitará los contagios, será resistente a otras cepas y frenará la transmisión del virus con una dosis de administración intranasal protegiendo las vías respiratorias. El virólogo Luis Enjuanes a sus 76 años lidera el equipo de investigación y calcula que estará lista para el 2022. En fase preclínica ha demostrado una protección del 100% en ratones y a la espera de la aprobación de la siguiente fase, comenzarán próximamente las primeras pruebas en humanos. La empresa que producirá la vacuna, una vez validada por su eficacia y seguridad, será Biofabri, del Grupo Zendal, situada en Pontevedra.

La carrera de las vacunas en desarrollo y administración avanza de forma rápida y masiva debido a la gravedad de la pandemia. Se necesita alcanzar al menos el 70% de vacunados para lograr la inmunidad de grupo. Haber pasado la enfermedad no te hace inmune, tras 3 o 4 meses los anticuerpos generados podrían desaparecer y volverías a estar expuesto. La vacuna otorga protección a largo plazo, con una durabilidad mínima de un año, ya que sino no se consideraría viable. Posteriormente se tendrían que administrar dosis de refuerzo pero se lograría controlar la expansión del virus. La rapidez en el desarrollo de las vacunas es posible gracias a los recursos y la alta financiación. Aun así hay preocupación y alarma social por la incertidumbre y el miedo a los efectos adversos. Esto lleva a la reticencia por desconfianza en algunas personas, a pesar de haber sido sometidas a controles de calidad y seguridad. Los virólogos expertos mandan mensajes de tranquilidad masivos, para reforzar la confianza en la población e impulsar la inmunización, mientras continúan la investigación científica con una misma finalidad en una carrera que todavía no ha terminado.