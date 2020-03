El empleo como arma arrojadiza

Políticas de empleo. No marketing laboral

El día de ayer fue quizás el más dramático para el empleo de la historia de España… se presentaron Ertes de algunas empresas conocidas como Burger King, Domino´s Pizza, Grupo Vips, Seat, Ford… pero es que, en todos aquellos negocios en los que es necesaria la prestación del trabajo presencial y no están directamente relacionados con los servicios básicos establecidos en el real decreto que declara el estado de alarma, están prácticamente “parados”… el comercio, la hostelería, el turismo… España está en colapso, el desplome del empleo es brutal

Por otro lado, el pasado jueves, y ante la debacle que se avecinaba, en un acto entre preocupación y responsabilidad, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo, y que presentaron al Gobierno, con el objetivo de facilitar y flexibilizar las medidas que en este momento hay que tomar.

Las empresas y los autónomos y los representantes de los trabajadores están esperando desde el pasado jueves un Real Decreto que contemple medidas que ayuden y clarifiquen esta dramática situación, que minimicen los efectos.

Y es que la normativa laboral afecta de una forma muy directa a un gran porcentaje de españoles y no debe ser algo que se utilice, como hasta ahora, como arma arrojadiza política. En un mundo tan cambiante en el que todo va tan rápido no podemos pretender que las normas sean estancas. No podemos pretender que se gestionen las empresas como en el siglo XIX. Es necesario adaptar las normas a una realidad acelerada.

Para defender el empleo (y defender a las empresas es defender el empleo) es necesario ahora, flexibilizar la normativa… ahora toca flexibilizar aún más la “reforma de Rajoy”… y a los que tienen que hacerlo, pues no les gusta, es tragarse un gran sapo, pero es que, como continúen con los planes del inicio de legislatura, el número de parados puede llegar a cifras insostenibles por el sistema.

Es momento de decisiones complicadas en un momento muy grave. Es el momento de estadistas que se preocupan por el futuro de los españoles y no de políticos marketing. Esperemos que el Consejo de Ministros de hoy (y ya es tarde) apruebe una normativa bien encaminada, que ayude a que la destrucción de empleo sea la menor posible.

17/03/2020