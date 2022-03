Europa empobrecida

Lo que estamos viendo en reacción con la crisis de Ucrania es el papel tan mediocre que están teniendo los líderes europeos ante una guerra tan anunciada hace años.

Aunque estos políticos tengan carreras universitarias finas o sepan varios idiomas esto no significa para nada que sean personas inteligentes o trabajen estrategias políticas para dar una solución a situaciones difíciles.

Como si les hubiera pillado de sorpresa, es increíble que los que representan a estos países europeos no se sabe bien en que andan , o que les pasa por la cabeza para estar ahí y no tener una capacidad de redirigir los acontecimientos para que no se hubiera llegado a esto.

Incluso altos representantes europeos dan "consejos" a los pueblos para ahorrar, representantes que están muy lejos de afectarles las subidas energéticas dado los sueldos que cobran. Y se vuelve a "haz lo que te digo pero no hagas lo que yo hago".

Sólo les queda hacerse cargo de las consecuencias que si, eso lo están haciendo bien. Si las pretensiones de la OTAN han sido durante años expandirse a toda la zona este violando acuerdos es de recibo que la otra parte , es decir, Rusia comenzara a sentirse molesta dado el avance de una alianza militar hacia sus propias fronteras cada vez mas cerca.

Es necesario recordar que los Estados Unidos llevan años monitorizando golpes de estados encubiertos y cambios de presidentes en la región sudamericana.

El daño ya está hecho y las consecuencias de unas cabezas no pensantes durarán años. Es como un comité de parvularios bien vestidos pero sin visión alguna de futuro ni de previsión.

Estos gobernantes gobiernan sin el pueblo , ya que están en los pueblos que mas se han manifestado contra las guerras en el mundo en los últimos años y no solo no han evitado una guerra en Europa sino que además continúan azuzando la guerra vendiendo o donándole armas de bajo calibre a Ucrania. Como si a un elefante lo pudieras tumbar con un palo.

En otro aspecto , no sólo hay oligarcas en Rusia, también en Estados Unidos, y estos mueven varios complejos tales como el militar industrial, gasífero, petrolífero , minero y bancario inmobiliario que mueven millones gracias a las rentas monopólicas. Su objetivo es mantener el mundo en guerra para que sus ganancias sean mayores y depender de la venta de armas estadounidenses.

Quiero decir que Europa está en manos de estos complejos hoy día y les irá imponiendo las diferentes hojas de ruta que a estos les interese. Europa por tanto no está hoy en manos de políticos ni líderes aunque fueran corruptos sino en manos del gran capital que les dirá cual es el precio a pagar de forma continuada.

Sólo queda que para poder salir de esta situación de acorralamiento o corralito que cada persona haga en su mente una reflexión de como quisiera vivir y a partir de ahí haya un cambio en ella y cada uno se ponga a construir ese mundo querido. Es decir el cambio llegará desde la gente hacia el poder y no podemos esperar ya nada de los de arriba sólo un empeoramiento de las situaciones.