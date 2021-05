El impacto de Clubhouse genera revuelo en la red

La red social Clubhouse se crea con el objetivo de que la gente establezca conversaciones de voz creando sinergias y contenido de valor, de una forma diferente a lo establecido en las redes sociales existentes. Fue fundada hace menos de un año por los emprendedores Paul Davidson y Rohan Seth, formados en Stanford, partiendo de la aplicación previa Talkshow, que crearon para generar podcasts de forma sencilla. El proyecto no llegó a consolidarse, pero aprovecharon la característica que lo distinguía, hacer partícipes a los espectadores.

La particularidad de la atípica red social Clubhouse es el audio en tiempo real, apostando por la voz y generando los usuarios conferencias independientes con temáticas específicas. Ha logrado modernizar el antiguo género de la tertulia radiofónica posicionándose como la aplicación de moda. Las ponencias se desarrollan en directo y no quedan grabadas, descartando la posibilidad de reproducirlas posteriormente. Las intervenciones no dejan rastro fuera de los servidores, que guardan una copia durante unas horas garantizando la privacidad, uno de los mayores atractivos de la experiencia, suscitando debates distendidos.

La presencia de personas influyentes y la exclusividad de acceso ha generado una mayor expectación en el público. Un club privado con expertos en distintos sectores que posiciona como vip a los usuarios otorgándoles un prestigio social. Solo puedes unirte con invitación y descargar la aplicación mediante un dispositivo iOs. Cada usuario registrado dispone inicialmente de 2 invitaciones que podrá incrementar eventualmente a través de su uso y participación activa. Una estrategia de marketing que genera interés al visualizarlo como inalcanzable. Se crea un sentido de pertenencia entre los privilegiados que están dentro y miedo a la pérdida de información de los que se quedan fuera.

Ha sido utilizada por la élite tecnológica de Silicon Valley desde su creación, formando un club selecto que se fue ampliando mediante el uso de las invitaciones, e impulsandose con la presencia de conocidos estadounidenses, como Mark Zuremberg, fundador de Facebook, o Elon Musk, fundador de Tesla, que tras anunciar en Twitter el pasado 31 de enero que entrevistaría a Vlad Tenev, consejero delegado de Robinhood, desencadenó diferentes consecuencias:

- Las búsquedas en Google del término “clubhouse” se incrementaron ese día de un 12% a un 97% llegando a ser tendencia.

- El sistema se colapsó siendo uno de los primeros ponentes en alcanzar los 5.000 usuarios participantes que establece el límite permitido.

- Las acciones de una agencia de influencers con el nombre club house media group se dispararon un 45% al confundirla los inversores con la aplicación.

- El deseo de entrar, inalcanzable para muchos, desató la venta desorbitada de invitaciones en el mercado negro cotizándolas hasta por 80 euros.

Las ventajas son muchas respecto a los podcast y a otras redes sociales. Los mensajes de voz bidireccionales fomentan la comunicación más cercana y auténtica. Las ideas se expresan con claridad adecuando el tono a la situación y se promueve la espontaneidad del canal, que ofrece una alternativa de networking más humana que LinkedIn, tras la reducción de la movilidad, congresos y ferias. Una red interactiva exclusivamente de audio que reduce la exposición física de los usuarios, aumentando la sensación de comodidad y naturalidad, permitiendo que las conversaciones fluyan. Su uso puede ser profesional, de aprendizaje o de entretenimiento y ocio con monólogos, juegos o sesiones de humor. Los oyentes pueden compatibilizar simultáneamente los debates con otras tareas, sin necesidad de estar pendiente de la pantalla del móvil, con libertad para entrar y salir de las charlas en cualquier momento.

El funcionamiento de la interfaz es sencillo e intuitivo. El algoritmo te recomienda salas disponibles en el momento que accedes, en función de tus intereses, y te ofrece sugerencias de contactos, pero también puedes usar la lupa para buscar otras opciones. Cuando encuentres personas que quieras escuchar, sigue su cuenta y activa las notificaciones en la campana de su perfil para recibir un aviso de la programación, añadir las conferencias al calendario de Apple o Google y recibir un recordatorio al comienzo. Es aconsejable unirse a comunidades que traten temas afines a ti, te permitan seguir creciendo y encontrar apoyo al iniciar una sala virtual.

Las salas de debate pueden ser públicas con la modalidad “open”, en las que se puede unir cualquier usuario, o privadas, entre los seguidores mutuos siendo “social”, o cerradas “closed” para las personas de un club o mediante invitaciones. Fomenta la interacción social entre ponentes y espectadores, a los que los moderadores ceden la palabra e intervienen para dar su opinión, respetando los turnos y silenciando el micrófono hasta que les toque.

Los distintos roles que se encuentran en las salas son los moderadores, los ponentes, oradores o speakers y los oyentes. Los moderadores abren la sala y se encargan de gestionar los turnos de palabra y el funcionamiento, pudiendo expulsar y bloquear usuarios que no respeten las normas establecidas, así como dar la oportunidad de subir al escenario a los oyentes para que intervengan expresando sus dudas u opiniones sobre el tema. Una vez que finalice la conferencia cierran la sala. Tienen el poder de hacer co-moderadores a los ponentes, que participan en el debate exponiendo sus conocimientos sobre un tema, para que autoricen a hablar a los oyentes que lo soliciten al pedir la palabra levantando virtualmente la mano.

Los clubs están formados por personas con interés en la misma temática. Puedes ser miembro del club si te acepta el creador o seguidor de forma independiente. La diferencia principal es que los miembros, además de ser notificados cuando haya una conferencia como los seguidores, pueden crear salas de debate dentro del club. Tras cumplir el requisito de organizar un mínimo de 3 salas de conversación de manera orgánica, podrás solicitar la constitución de un club propio, rellenando un formulario disponible en la configuración, que posteriormente el personal responsable de Clubhouse valorará si aceptar.

Se encuentra en fase beta con retos que resolver, pero crece y se expande exponencialmente, generando una revolución con mensajes de voz efímeros. Están desarrollando una versión para el sistema operativo de Android que le permitirá convertirse en una red masiva pero perderá la exclusividad. Su reciente popularización con el efecto de red ha permitido pasar de 600.000 usuarios únicos en el mundo, en diciembre de 2020, a alcanzar más de 3 millones. El triunfo lleva a otras redes sociales a copiar esta función, validando que la idea es buena y la propuesta de valor atractiva. Ocurrió con Instagram cuando incluyó las historias al viralizarse en Snapchat y los reels compitiendo con TikTok. Al generar altas expectativas en el mercado por la innovación del servicio y el crecimiento elevado de usuarios, Twitter está probando un servicio similar a Clubhouse bajo el nombre Spaces. Todavía carece de modelo de negocio y buscan la manera de rentabilizarla. Las posibilidades que estudian son la introducción de un sistema de suscripción o pagos, exigidos o voluntarios con propinas, a los conferenciantes. La financiación hasta ahora viene de aportaciones de inversores con fondos de capital de riesgo, siendo el principal inversor Andreessen Horowitz. La valoración de la aplicación gratuita ha crecido con el aumento de usuarios pasando de 100 millones de dólares a 1.400 de cotización y convirtiéndose en empresa unicornio.

Si no sabes quien puede invitarte a Clubhouse, al registrarte puedes ver entre tus contactos telefónicos los usuarios de la aplicación para solicitarles una invitación. Si no conocieras a ninguna persona que esté dentro, podrías apuntarte en una lista de espera, que te enviaría un código de acceso cuando fuera oportuno. Si decides apuntarte, aunque no tengas acceso, podrás reservar el nombre de usuario que quieras evitando que otra persona se registre con el mismo.