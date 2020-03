Sobre el consumismo,

Que nuestra ambición no tenía vacuna, que lo que más ansiábamos no estaba a la venta, que el dinero no era el pasaje a nuestro anhelo, que nuestra abundancia era otra y se podía romper, que el prestigio económico dejó de ser el ganador.

Sobre la desigualdad,

Que fuimos todos contra uno, que nuestros valores fueron parejos, que el desorden era constante para todos, que aprendimos que unos no valen más que otros, que todos experimentamos la pobreza, que la pirámide se derrumbó, que fuimos vulnerables a partes iguales.

Sobre la cultura,

Que nos reconfortó, que nos ofreció libertad intermitente, que delatamos que es expresión, que es grito, que es visibilidad, que es paracaídas, que es humanidad, que es lucha, que es camino, que es viaje, que es equipaje de vuelta, que es todos nosotros sin que a lo mejor te hayas dado cuenta todavía.

Sobre la contaminación,

Que la tierra respiró mientras nosotros nos ahogábamos, que mientras ella se recuperaba nosotros enfermábamos, que, de alguna manera, ella también estaba gritando.

Sobre la sanidad,

Que en ella se reflejó su carente cuidado, que su genio se reveló, que su desconsuelo se disfrazó, que se armó de firmeza, que amparó a menos de los que quiso, y que si sus estrellas no brillaron más fue porque les confinaron sus límites.

Sobre nosotros,

Que nunca estuvimos tan solos, que tuvimos que reinventarnos, que nos temblaron los brazos vacíos de abrazos, que la libertad se nos escapó y fuimos presos sin fianza, que fuimos vulnerables, que el ruido abandonó las calles y se instaló en cada cuerpo, que las redes sociales nos unieron después de habernos separado tanto, que nunca nos dolieron tanto las palmas, que todas las tardes a las ocho fuimos sosiego.

Que no se nos olvide, porque sólo así la tenebrosidad encontrará su antorcha.

Que no se nos olvide, porque sólo así los males que nos imperan serán reprimidos.

Que no se nos olvide, porque sólo así, los abrazos que nos debemos serán toda una conquista.

Adriana Cerrato.

23.03.2020.