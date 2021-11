El juicio por la denuncia de violación en ‘Gran Hermano’ se celebrará en febrero de 2022

La pasada semana se dio a conocer a las partes afectadas la fecha en la que tendrá lugar el juicio sobre los presuntos abusos sexuales que se habrían producido en la edición de 2017 de ‘Gran Hermano’. Tras el trámite de cuestiones previas, celebrado en 2019, la vista oral del proceso en Madrid ha sido fijada para febrero de 2022.

La defensa de la concursante Carlota Prado ha confirmado a Confidencial Digital que para la celebración del juicio han sido admitidos a trámite varios informes que dictaminan, por ejemplo, que la demandante sigue necesitando tratamiento psicológico cuatro años después de ocurridos los hechos en el programa de Mediaset.

El proceso entrará a valorar lo sucedido el 3 de noviembre de 2017. Carlota Prado y José María López, el supuesto agresor, formaban parte del grupo de concursantes de ‘Gran Hermano Revolution 2017’, que presentaba Jorge Javier Vázquez. Aquella noche la organización había preparado una “fiesta con alcohol”, material facilitado por los productores para animar la velada.

Al poco de arrancar el programa, los seguidores de la casa vieron que no estaba ninguno de los dos concursantes. Los productores resolvieron las dudas con el siguiente comunicado: “La dirección de ‘Gran Hermano’ ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una “conducta intolerable”. Asimismo, ha considerado oportuno que Carlota deje la casa”.

Los detalles sobre lo sucedido

Tiempo después se conocieron los detalles sobre lo sucedido. José María López había abusado presuntamente aquella noche de Carlota Prado, los organizadores expulsaron al joven, pero a continuación llevaron a la concursante al llamado ‘confesionario’ y le mostraron las imágenes grabadas la noche anterior. Todo se grabó como si formara parte del espacio. Por eso, en aquel momento estuvo sola y sin ayuda psicológica, y tuvo conciencia de lo que había pasado. El diario El Confidencial difundió extractos de ese vídeo que Telecinco nunca emitió pero que se ha incorporado al sumario del caso.

Los directivos de Zeppelin TV, productora encargada de las diversas ediciones de ‘Gran Hermano’, denunciaron los hechos ante la Guardia Civil. Mientras todo esto sucedía Mediaset continuó con el concurso y, como se ha dicho, el programa permitió incluso que Carlota volviera a entrar en la casa cuatro días después. Nada más salir expulsada por la audiencia, la concursante denunció los hechos.

En el año 2019, la jueza del juzgado de primera instancia e instrucción de Colmenar Viejo, que se hizo cargo del proceso, finalizó la instrucción del mismo. Esta intervención judicial provocó que más de una docena de anunciantes, incluidas grandes marcas como Nestlé o MediaMarkt, exigieron desaparecer del programa.

Dudas sobre el futuro de ‘GH’

El retraso de la celebración de este juicio ha provocado anuncios y desmentidos sobre la emisión de una nueva edición del reality. Llegó a plantearse una cancelación total del formato pero Mediaset aseguró que habría una nueva entrega que se anunció para 2022.

Lo que explican en privado los directivos de Telecinco es que, en cualquier caso, no volverá a emitirse el formato hasta que haya una sentencia judicial. En su lugar, Mediaset ha contratado un espacio similar, denominado ‘Secret Story’, que se emite en estos momentos sin tanto éxito como sus predecesores.

Por cierto, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también entró a valorar el caso. Este organismo público regula y vigila que los contenidos que emiten las televisiones en España sean apropiados. Según publicó este confidencial la CNMC no ha podido intervenir directamente en esta polémica porque las imágenes antes citadas no son públicas al no haber sido emitidas por Telecinco. Pero ha elaborado un informe interno sobre la cuestión.