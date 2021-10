La serie de ficción de David Jiménez sobre el periódico El Mundo se convierte en película

Los derechos de adaptación de ‘El Director’, el libro de David Jiménez en el que cuenta su paso por la dirección del periódico El Mundo, fueron comprados por la productora Fremantle hace dos años. El proyecto, que en un primer momento iba a convertirse en una serie de ficción, quedó paralizado por la pandemia de Covid-19.

Después del confinamiento se ha vuelto al trabajo, pero finalmente la primera idea ha sido descartada. Según ha podido confirmar Confidencial Digital, la adaptación será en forma de película.

Una imagen detallada de su año de mandato

En la obra, editada por Libros del K.O., David Jiménez narra sus peripecias y andanzas como director de El Mundo. El periodo abarca desde abril de 2015, cuando sustituyó a Casimiro García-Abadillo, hasta su destitución en mayo de 2016, cuando Unidad Editorial decidió poner en su lugar a Pedro García Cuartango.

Para ello utiliza los datos que fue recopilando en un diario durante ese año. Son anotaciones precisas y detalladas, una recopilación le permitió explicar cómo fue la vida en la redacción del periódico de Unidad Editorial y las conversaciones, reuniones e intercambios de favores que conformaron la relación entre los principales actores de aquellos meses y el poder.

La publicación fue polémica

‘El Director’ cuenta problemas e intimidades del periódico de Unidad Editorial con todo lujo de detalles a excepción de los nombres propios: se utilizan pseudónimos, aunque por las descripciones se puede acabar identificando a los protagonistas reales.

El relato incluye cómo se comportaban y de qué forma actuaban los periodistas, directivos y empresarios del edificio de San Luis. La publicación de la obra por parte de Jiménez, que utiliza un tono crítico para describir esta etapa, no sentó nada bien a gran parte de los mencionados.

El principal ejemplo es el tuit que publicó Lucía Méndez, redactora jefe y columnista de El Mundo, que tiene un papel importante en la novela. En él se quejaba, incluso antes de que saliera el libro, de que Jiménez aireara los trapos sucios del diario: “La abnegada redacción de El Mundo –varios ERE, 4 directores en 4 años–, no se merece andar en cantares por aquí. Ni sus periodistas ser señalados en un libro de cotilleos de un exdirector que no citaré para no publicitarlo. El respeto a los compañeros es lo primero. Lo primero”.

La abnegada redacción de EL MUNDO -varios Ere, 4 directores en 4 años- no se merece andar en cantares por aquí. Ni sus periodistas ser señalados en un libro de cotilleos de un ex director que no citaré para no publicitarlo. El respeto a los compañeros es lo primero. Lo primero. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) April 1, 2019

Ante las críticas, Jiménez respondió con un ‘hilo’ que todavía día sigue anclado en su perfil: “Que haya periodistas poniendo en duda que publique ‘El Director’ prueba lo necesario que es el libro”. En él, al igual que en las páginas de la novela, Jiménez habla de la necesidad de una regeneración del periodismo español, y pedía a sus excompañeros, que antes de juzgarlo, leyeran el libro entero.

Que haya periodistas poniendo en duda que publique El Director (@librosdelko) prueba lo necesario que es el libro. Se dice en un pasaje: a los periodistas nos gusta contar una buena historia, pero no la nuestra. ¿Por qué lo he escrito?, me preguntan. Ahí va: — David Jiménez (@DavidJimenezTW) April 1, 2019

La adaptación pasa de serie a película

Hace dos años, el 4 de octubre de 2019, Confidencial Digital desveló que ‘El Director’, el texto de David Jiménez, iba a ser adaptado como serie de ficción, y que se estaban buscando guionistas para la misma. Dos años después, la situación ha cambiado: dos guionistas ya trabajan en la creación de la ficción, que será una película en lugar de una serie.

Los dos escritores son Alejandro Hernández, ganador del Premio Goya a mejor guión adaptado por ‘Todas las mujeres’ y nominado al Goya por ‘Mientras dure la guerra’; y Michel Gaztambide, ganador del Goya al mejor guion original en 2012, junto a Enrique Urbizu, por ‘No habrá paz para los malvados’.

Fuentes cercanas al proyecto confirman a Confidencial Digital que los guionistas tienen total libertad para la adaptación, pero buscando que el largometraje mantenga el espíritu crítico que muestra el libro. El propio David Jiménez ha sido nombrado director ejecutivo del proyecto, para lograr que el film vaya en línea con la novela.

Se da el caso de que Hernández y Gaztambide ya habían comenzado a trabajar en el guión de la serie antes del cambio de planes, así que han tenido que readaptar lo que habían escrito para reconvertirlo en película. En un primer momento el proyecto se concibió, efectivamente, como una serie de dos temporadas de seis capítulos cada una. Aun así, según indican las fuentes, nunca se dejó completamente de lado la opción de realizar también una película, como finalmente sucederá.

Estreno en 2022

Por otro lado, las fuentes consultadas por ECD aseguran que el proyecto fue adquirido por Fremantle Londres, que posteriormente incluyó en el mismo a su división en nuestro país: Fremantle España. Desde la productora confirman que el proyecto lo está gestionando actualmente la parte española, pero no se quieren hacer más declaraciones al respecto.

Según parece, aún queda mucho para que se estrene la película. El guion aún no está acabado. El objetivo es que esté terminado a finales de año. Después se elegirá al director que guiará el proyecto, se realizará el casting y se comenzará con las grabaciones. La intención de Fremantle es que la película se estrene antes de finales de 2022.