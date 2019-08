Mediaset tira un año de trabajo y cancela la miniserie sobre Diana Quer

El proyecto se anunció en julio de 2018: la productora de Fran Ariza, Melodía Producciones, había recibido el visto bueno de Mediaset para preparar una miniserie sobre la trágica muerte de Diana Quer, uno de los casos de desaparición más mediáticos de los últimos años.

La producción se enmarcaba en la tradicional inclinación de las cadenas de televisión por sucesos de la crónica negra, que suelen despertar un gran interés social al haber sido seguidos durante meses en los medios de comunicación por la potencial audiencia de la ficción.

Así sucedió con el caso de la niña Asunta Basterra, que sirvió de inspiración para ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta’, un trabajo de Bambú Producciones para Antena 3. Otro tanto pasó con el trágico suceso de las niñas de Alcàsser, que el pasado mes de junio estrenó Netflix con el título ‘El crimen de Alcasser’ (también producida por Bambú).

Título provisional y cambio de productora

En esta ocasión, Mediaset llegó a dar el visto bueno incluso a un título provisional para la ficción: ‘500 días’, en clara referencia al tiempo que transcurrió desde la desaparición de Diana Quer, en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, hasta el hallazgo del cadáver en un pozo de una nave industrial en Rianxo. Después se produjo la detención de José Enrique Abuín Gey, ‘El Chicle’, autor confeso del crimen.

Meses después se anunció una novedad importante: Melodía Producciones fue apartada de los trabajos, tras el cierre de esta factoría por parte de Mediaset al detectar problemas de tesorería en la compañía.

La productora Plano a Plano se hizo cargo de la miniserie y se siguió avanzando en el desarrollo. Se comenzaron a escribir los primeros guiones y se exploraron algunas localizaciones.

Un equipo se desplazó a Galicia

De hecho, un equipo de producción se llegó a desplazar hasta la localidad gallega de Bueu. Según informó la prensa local, la comitiva ocupó un bajo en la céntrica calle Johan Carballeira, en las antiguas instalaciones de un gimnasio, para aprovechar las celebraciones de las fiestas de Santa Ifigenia en Banda do Río.

Se trataba de ambientar algunas de las escenas de la serie, relacionadas con el momento en el que supuestamente se produjo la desaparición de la joven. Se aprovechó la presencia de las atracciones de feria y de las orquestas para recrear el ambiente de la fatídica noche del 21 al 22 de agosto de 2016. La elección de Bueu como localización se justificó entonces por tratarse de una población marinera con bastantes similitudes con A Pobra y Boiro.

El plan de producción siguió avanzando y hasta se llegó a abrir un proceso de casting. Se llegaron a definir los personajes que intervendrían en la serie y se apalabraron algunos actores.

No había permiso expreso de los padres de Diana

Según los datos recabados por Confidencial Digital, mientras todo esto sucedía los padres de Diana Quer no habían dado su total conformidad.

Juan Carlos Quer, padre de Diana, ha declarado a este confidencial que nunca se mostró partidario de que la cadena que dirige Paolo Vasile emitiera una ficción sobre el trágico caso de su hija, pero tampoco se opuso frontalmente al proyecto. Al final, añade, no ha hecho falta que dejara clara su postura porque, efectivamente, ha sido informado de que la miniserie no sigue adelante.

Desconoce los motivos de esta decisión y asegura que en estos momentos no mantiene relación con su ex mujer, por lo que no es capaz de asegurar si el fin de la producción se debe a la negativa de Diana López-Pinel.

ECD ha intentado recabar el testimonio de la madre de Diana, sin éxito. Desde Mediaset no se ha ofrecido respuesta oficial a las preguntas de este medio sobre la cancelación de la miniserie de Plano a Plano.

La madre ha sido decisiva

Sin embargo, fuentes cercanas a la cadena explican a este confidencial que la rotunda negativa mostrada por la madre en el último momento ha sido definitiva. Manifestó con claridad que no quería ver la dramática historia de su hija en la pequeña pantalla. Y esta decisión ha sido clave en la cancelación.

Una vez conocida la oposición de la familia, desde el equipo de ‘500 días’ se hizo un último intento a la desesperada para mantener con vida el proyecto. Quizás –se dijo- se podría elaborar una historia con alusiones indirectas: narrando un caso genérico en el que no se citara expresamente los nombres de los verdaderos protagonistas.

Mediaset desechó de inmediato esta posibilidad que mitigaba la fuerza del original y ponía en riesgo el éxito del producto.

Algunas fuentes oficiosas calculan en unos 50.000 euros el coste mínimo que Plano a Plano y Mediaset habrían debido asumir finalmente por los gastos realizados durante este tiempo. Esta cifra no ha podido ser confirmada.