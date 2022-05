Medios Telefónica descarta la entrada de un nuevo socio industrial en Movistar Plus+ Ha paralizado los contactos con Vivendi y Atresmedia tras varios meses de deliberación internaTelefónica ha tomado una decisión sobre el futuro de su plataforma de contenidos audiovisuales. Tras meses de deliberaciones internas, la compañía telefónica ha preferido seguir comoúnico socio de Movistar Plus+. Según ha podido saber Confidencial Digital, la dirección de la compañía ha descartado la posibilidad de Atresmedia y la compañía francesa Vivendi se incorporaran como nuevo socio industrial. Se acaban así con las especulaciones que durante meses se publicaron en diversos medios de comunicación. El Economista fue uno de los primeros medios que desveló, en enero de este año, que Telefónica pretendía abordar un cambio de rumbo dando entrada a otra compañía dentro de su negocio televisivo. Esta posibilidad, tal como apuntaron en ese periódico, permitía a la sociedad“explorar nuevas eficiencias operativas”. Otros medios de comunicación señalaron a Atresmedia y a Vivendi como potenciales socios interesados en esta operación. El interés derivaba, por ejemplo, del control sobre los derechos del fútbol de LaLigapara los próximos años, después de pagar casi 5.000 millones de euros junto con Dazn en la correspondiente subasta, y ser una de las plataformas con mayor número de abonados de España. Informe de consultoras El pasado mes de febrero,El Confidencial publicó queTelefónicahabía solicitado un informe a las consultoras internacionales McKinsey y Boston ConsultingGroup. Solicitaba información relevante para poder tomar una decisión sobre el futuro de su televisión de pago. Altos dirigentes conocedores de la operación explicaron en su momento que los accionistas de la empresa se enfrentaban a una “disyuntiva”: querían mantener su oferta televisiva e impulsarla, pero tambiénquerían evitar cualquier daño “en la cuenta de resultados”. Las tres opciones que se manejaban en ese informe, que fue sometido en su momento al Consejo de la empresa, consistían en tratar de llegar a un acuerdo con Vivendi, en negociar con Atresmedia o continuar ellos en solitario como el principal inversor de la OTT. Decisión final Según ha podido saber ahora Confidencial Digital, la teleoperadora ha apostado por esta tercera opción. Fuentes televisivas señalan que la empresa liderada por José María Álvarez Pallete ha preferido no apostar en estos momentos por un cambio de rumbo en la compañía y seguir liderando la plataforma. Además, añaden, los contactos para buscar un nuevo socio industrial habían sido “muy preliminares”, y no había nada cerradosobre esta cuestión. Joya de la corona En la actualidad, la oferta televisiva de Movistar Plus+ es “la joya de la corona” de la oferta para los clientes de Telefónica. Fuentes autorizadas de la empresa confirman que dentro de la compañía es el activo que provoca “una mayor fidelización” de los clientes y el mejor medio de captación de nuevos usuarios. Hace un par de meses, ECD publicó que Movistar Plus+ había perdido un 10% de los 4 millones de abonados que tenía en los últimos años. Este dato había provocado que Netflix y Disney Plus superaran a la empresa española en número de abonados en nuestro país. No obstante, fuentes de la compañía afirmaron Confidencial Digital que los clientes que se han dado de baja de la plataforma pagaban cuotas bajas por acceder a la oferta de contenidos más básica. Niegan que estas fugas estén “impactando” de forma relevante en la cuenta de resultados. En la actualidad, la OTT está recuperandoel número de abonados y podría llegar a recuperar los usuarios perdidos. Las nuevas ofertas personalizables de Telefónica,que se acaba de presentar con la marcamiMovistar, demuestran que la producción de contenidos sigue teniendo “un papel capital” para la compañía. Cambio de modelo Eso sí. Telefónica ha decidido dar un giro a los contenidos de la plataforma, que ahora pivotará sobre dos grandes ejes: el humor y las historias deportivas. Los fichajes de los cómicos Dani Rovira y Dani Martínez responden a este nuevo plan con David Broncano como la gran estrella de los programas de humor de la plataforma. Por otro lado, Movistar Plus+ cuenta con el Deporte como el otro gran pilar para su oferta. La dirección de la factoría española busca seguir desarrollando esta parte de sus contenidos con el objetivo de crear lo que denominan “el estadio infinito”, donde los aficionados al deporte puedan ver todas las competiciones y formatos relacionados con sus disciplinas favoritas.

photo_camera Logo de Telefónica