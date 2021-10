La revista The Economist releva a su corresponsal en España

The Economist, la revista creada por James Wilson en 1843 con sede en Londres, cambia a su corresponsal en España. Michael Reid, que se ocupaba hasta ahora de esas tareas, ha decidido dejar su puesto y será sustituido por Lane Greene.

El siguiente paso de Michael Reid

La noticia la comunicó el propio periodista el pasado 28 de septiembre. A través de Twitter Reid informó a sus seguidores de la decisión: “He decidido parar de ser el corresponsal de The Economist en España después de más de cinco años. Nuestro nuevo corresponsal es Lane Greene”.

Some personal news: I decided to stop being @TheEconomist Spain correspondent, after 5+ years. Our new correspondent is @lanegreene I continue to work for The Economist full-time, on Latin America. I am finishing a book on contemporary Spain, out with @yalepress in early 2023.