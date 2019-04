DS 3 CROSSBACK: Icono de estilo de alta tecnología

DS 3 CROSSBACK: el SUV premium más tecnológico

Después del DS 7 CROSSBACK, modelo que le dio a la marca un nuevo impulso al colocar el listón muy alto en lo que se refiere a comodidad, tecnología, serenidad en la conducción y refinamiento, los DS 3 CROSSBACK y DS 3 CROSSBACK E-TENSE -su versión 100% eléctrica-, concentran todo el savoir-faire de DS AUTOMOBILES en pequeño formato.

Marion David, directora de producto de la marca, habla sobre el posicionamiento y las virtudes del DS 3 CROSSBACK.

¿Cuáles son los tres primeros calificativos que le vienen a la mente cuando mira un DS 3 CROSSBACK?

-Un estilo vanguardista: es un SUV que no deja a nadie indiferente. Lo describimos como poderoso y escultural, y firmemente anclado sobre sus grandes llantas. En carretera, su imagen es impresionante.

-Placer de conducción: el DS 3 CROSSBACK despierta multitud de emociones, sobre todo enfatiza con fuerza la noción del placer a través de su diseño y de sus prestaciones generales. Y sobre todo, por la imagen que transmite este vehículo: su vista lateral única.

-Alta tecnología: con sus tecnologías exclusivas, el DS 3 CROSSBACK supera las expectativas del segmento.

¿El DS 3 CROSSBACK reemplaza al DS 3?

Aunque es evidente que pertenecen a la misma familia, sobre todo por la aleta de tiburón que tienen en común los DS 3 y DS 3 CROSSBACK, son dos vehículos con carrocería y dimensiones diferentes. El DS 3 es una berlina 3 puertas de menos de 4 metros de longitud, mientras que el DS 3 CROSSBACK es un SUV de 5 puertas mucho más alto, que mide 4,12 metros. Claramente no están diseñados para el mismo uso, a pesar de que el DS 3 CROSSBACK es cómodo tanto en ciudad, por sus compactas dimensiones, como para viajes largos, con su gran comodidad y facilidad de conducción. Al mismo tiempo, el DS 3 sigue gozando de éxito y continuará en el mercado, sobre todo con series especiales.

¿Cuál es el perfil de cliente del DS 3 CROSSBACK?

Claramente se trata de clientes premium. Basándonos en nuestra experiencia actual con el DS 7 CROSSBACK, número 1 en el segmento SUV premium en Francia, sabemos que nuestros clientes buscan tecnologías avanzadas y diseño exclusivo, y que están dispuestos a gastar más para comprar lo mejor. Quieren un SUV con un estilo y un equipamiento que les permita diferenciarse. Eso es exactamente lo que estamos ofreciendo con el DS 3 CROSSBACK, así que pensamos que también podrá convertirse en el líder en su categoría, con un alto porcentaje de ventas en las versiones más equipadas.

¿En qué se diferencia el DS 3 CROSSBACK de otros vehículos de su segmento?

Combina un estilo muy atractivo con un mayor número de elementos de alta tecnología que cualquier otro vehículo en este segmento. Incluye una gama de equipamiento propia de vehículos superiores, a menudo de serie, e incluso no disponibles en otros. Los tiradores de las puertas escamoteables, el salpicadero completamente digital y numerosos sistemas de asistencia a la conducción, constituyen un equipamiento exclusivo. También cuenta con espectaculares y únicas tecnologías, como los proyectores DS MATRIX LED VISION junto a un excelente nivel de confort, punto clave en DS. Por último, hay que destacar la versión 100% eléctrica E-TENSE, otra gran novedad de DS Automobiles.

¿Cuáles son sus objetivos de ventas, y en qué proporción los eléctricos?

Es todavía pronto para responder a esa pregunta con precisión, primero porque estamos lanzando ahora las primeras versiones de motores de combustión, y segundo, porque el DS 3 CROSSBACK E-TENSE llegará a los concesionarios algo más tarde, a fines de 2019. Lo que sí podemos decir es que el mercado del segmento B SUV está creciendo, y que nosplanteamos todos los escenarios. El DS 3 CROSSBACK y su versión E-TENSE se montan en las mismas líneas de producción en nuestra planta de Poissy, situada a las afueras de París, lo que nos da toda la flexibilidad necesaria para atender a la demanda de los clientes.

Diseño exterior: la precisión al detalle

Las nuevas proporciones y el diseño escultural del DS 3 CROSSBACK reflejan su refinado aspecto y sus exclusivas innovaciones.

El DS 3 CROSSBACK descubre nuevas vías y da un vuelco a las normas. Destaca como un precursor en el mercado automovilístico contemporáneo gracias a su estilo innovador y vanguardista, así como a un nivel de tecnología sin precedentes para un vehículo de este tipo.

El nuevo SUV de DS anunció oficialmente su nombre y se mostró en primicia en el Salón del Automóvil de París en octubre de 2018. Perfectamente en línea con el espíritu estilístico de la marca, sin embargo cuenta con su propia personalidad, que es muy fuerte.

"El DS 3 CROSSBACK tiene una carrocería perfectamente alineada. No solo diseñamos un vehículo para los clientes premium, sino también un vehículo premium. Desde el inicio del proyecto quisimos que fuera espectacular. Muchas de nuestras elecciones técnicas se hicieron con este objetivo en mente. Además, este proyecto llevó a DS Automobiles a escribir un nuevo capítulo en su historia con el DS 3 CROSSBACK E-TENSE, el primer modelo 100% eléctrico de la marca”

Pascal Beziat, director del proyecto DS 3 CROSSBACK.

El DS 3 CROSSBACK es único

Con una longitud de 4,12 m, una anchura de 1,79 m y una altura de 1,53 m, el DS 3 CROSSBACK es un vehículo compacto a la vez que muestra una fuerte personalidad debido a la robustez de sus dimensiones que remarcan su musculatura. En el frontal, la parrilla DS WINGS con su estilo espectacular, los LED inspirados en el concept-car DS E-TENSE y los proyectores DS MATRIX LED VISION, le dan carisma al mostrar una gran cantidad de avances tecnológicos. La solidez de su capó, así como sus llantas de 690 mm –las mayores de su segmento-, le permiten ofrecer una imagen sólida en carretera, tanto visto por delante como por detrás. El carácter de alta gama del DS 3 CROSSBACK se acentúa gracias a numerosos detalles que le hacen único, como las juntas invisibles de las ventanillas, los tiradores de las puertas escamoteables y su elegante línea de techo desprovista de antena. La parte trasera destaca por unas luces espectaculares realzadas por una barra cromada distintiva, y dos tubos de escape cromados encastrados en el parachoques (solo en los PureTech 155). De la parte delantera hacia atrás, el DS 3 CROSSBACK es un modelo innovador que llama la atención a los sentidos con sus elementos de alta tecnología y su estilo.

Disfrutar con la personalización de “mi DS 3 CROSSBACK”

A primera vista, el DS 3 CROSSBACK es un SUV elegante, premium y dinámico, con su aleta de tiburón lateral heredada del DS 3 y su techo personalizable disponible en tres colores. Además, se ofrecen 10 tipos de llantas y 10 colores de carrocería, incluido el nuevo Millennium Blue mostrado en el dream car DS X E-TENSE. Todas estas propuestas permiten un gran número de combinación exteriores, y muchas posibilidades de personalización. El DS 3 CROSSBACK E-TENSE (la versión 100% eléctrica) ofrece el nuevo color Crystal Pearl.

Tiradores de las puertas espectaculares

El DS 3 CROSSBACK es el primer modelo de su categoría equipado con tiradores de las puertas escamoteables. Ofrecido por primera vez el pasado verano en el dream car DS X E-TENSE, esta exclusiva tecnología conserva el estilo elegante del vehículo y le da un toque vanguardista. Los tiradores aparecen solo cuando el usuario lo necesita, permaneciendo ocultos el resto del tiempo mientras el vehículo esté parado o en marcha. Además, con su acceso sin llave y su sistema de arranque (ADML PROXIMITY), solo hace falta caminar hacia el automóvil (a menos de 1,5 metros) para abrir las puertas y hacer que los cuatro tiradores se desplieguen automáticamente. Al alejarse, se esconden y el vehículo vuelve a bloquearse. Tan sencillo como esto.

3 preguntas a Thierry Metroz, director de estilo de DS Automobiles

Después del DS 7 CROSSBACK, ¿fue algo obvio diseñar un segundo SUV?

Tenía mucho sentido, porque después de DS 7 CROSSBACK, nos hacía falta seguir con un coche que estuviera en línea con nuestro ADN. Elegimos hacer un vehículo del segmento B, que es una categoría de volumen, y dirigirnos a un segundo SUV tenía sentido, dadas las previsiones del mercado. Es un tamaño que cumple con las expectativas de muchos clientes, y para un diseñador siempre es interesante trabajar en un vehículo con líneas musculosas, con carácter y que frecuentemente cuenta con proporciones generosas. Este conjunto de cosas hizo que pudiéramos trabajar con mucha libertad e integrar muchas novedades.

El DS 3 CROSSBACK lleva las ruedas más grandes del segmento. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión y cuáles son las ventajas e inconvenientes?

A todos los diseñadores nos gustan las ruedas grandes. Es una cuestión de proporciones, ya que visualmente es importante tratar de lograr la mejor relación posible entre la altura de la rueda y el espesor de la carrocería, cerca de 2:1, lo ideal. Pero generalmente, cuanto más grandes son las ruedas, mayor es el efecto logrado. Generalmente, las ruedas grandes permiten destacar el estilo de un vehículo dándole altura. Esta es la razón por la que al DS 3 CROSSBACK se le ve tan anclado a la carretera.

El DS 3 CROSSBACK será también eléctrico gracias a su versión E-TENSE. ¿Este tipo de motorización ha influido en el trabajo de los diseñadores?

No, en absoluto. La plataforma del DS 3 CROSSBACK fue concebida para acoger cualquier tipo de motorización, sin imponer restricciones en el diseño exterior o interior. Dado que los elementos más difíciles de integrar, como son las baterías, están ubicadas en una zona que no afecta al diseño -en este caso en el suelo-, pudimos desarrollar la identidad de la marca a todos los niveles. De esta forma nos aseguramos de que el exterior cumpliera con nuestras expectativas, y usamos características premium idénticas a las versiones de combustión en estilo y habitabilidad. Me gustaría añadir que, con el tiempo, los vehículos 100% eléctricos podrían ofrecer incluso más espacio y libertad de diseño que los térmicos, porque un motor eléctrico es bastante pequeño y puede alojarse en diferentes lugares.

Diseño y artesanía: lo mejores materiales y colores

El DS 7 CROSSBACK ha dado la nota en términos de sofisticación y uso de materiales nobles, trabajador por los mejores artesanos. El DS 3 CROSSBACK continúa en esta línea desarrollando su propia personalidad.

"El DS 3 CROSSBACK utiliza los ingredientes que tanto éxito le han dado al DS 7 CROSSBACK. No obstante, hemos adaptado nuestras propuestas a las dimensiones del vehículo para mantener la familiaridad, a la vez que marcamos una diferencia entre los dos modelos. Ya que por ejemplo, no podemos utilizar una napa de la misma manera según el volumen que haya que cubrir. En el interior del DS 3 CROSSBACK, algunas de las zonas a decorar son más pequeñas, pero hemos tenido cuidado para que cada lugar exprese lo mejor de nuestro savoir-faire en línea con nuestra estrategia”.

Céline Marcq, directora de diseño de materiales y colores de DS Automobiles para el DS 3 CROSSBACK

El DS 3 CROSSBACK tiene una fuerte personalidad

El nuevo SUV compacto premium de DS utiliza las características de identidad específicas de la marca, pero también quiere ser original. "En un vehículo como el DS 3 CROSSBACK, hemos podido hacer propuestas más dinámicas y peculiares", continúa diciendo Céline Marcq. “Sus dimensiones compactas nos han permitido ir un poco más allá, con colores de carrocería más saturados y jugar más con la luz, mientras que los vehículos más grandes requieren pinturas más conservadoras. Esto también se aplica al interior, donde encontramos la identidad de DS, como por ejemplo el diseño de correa de reloj para los asientos de cuero, el salpicadero acolchado y, por supuesto, el punto perla, algo exclusivo de DS en el mundo del automóvil. El DS 3 CROSSBACK incorpora todos los valores de la artesanía, pero con colores y estilo únicos, de acuerdo con su tamaño y segmento. El tratamiento de algunos puntos requiere un conocimiento especial. Por ejemplo, la forma en que se trata el cuero no se puede industrializar, y el diseño de correa de reloj, típico de DS, es un diseño manual realizado por nuestros expertos en tapicería. A menudo experimentamos con nuevos materiales y procesos en nuestros concept cars antes de llevarlos a la producción en serie. Conectamos nuestros sueños con la realidad siempre que lo que ofrezcamos sea algo que guste al público objetivo. Y generalmente, ¡nuestros concept car tienen éxito! El maletero, el suelo o el techo también son lugares donde hemos colocado materiales de alta calidad necesarios para mostrar la mejor calidad percibida, aunque el revestimiento del maletero no sea el lugar apropiado para poner colores o estampados.

5 Inspiraciones DS

El DS 3 Crossback ofrece cinco Inspiraciones DS, los universos en los que el conductor podrá sentirse relajado.

Inspiración DS MONTMARTRE

Significa sobriedad, el acceso al mundo DS. El frontal está equipado con los "DS Wings cromados" y la rejilla de la calandra en negro mate. En la parte trasera, un anagrama en negro brillante CROSSBACK ocupa un lugar destacado en la tapa del maletero. En el interior, el negro también es el color dominante, con un tejido “Pur Basalte” en el salpicadero y los paneles de las puertas, un labrado con técnica “guilloche” (“Clous de Paris”) negro mate y asientos revestidos en tela.

Inspiración DS BASTILLE

En el exterior, la calandra es en negro brillante. La Inspiración DS BASTILLE representa una oportunidad perfecta para utilizar el coche expresando su personalidad con imponentes materiales: acabados en bronce e interruptores cromados satinados “Clous de Paris”. Los estampados de las tapicerías son en relieve. Para hacerse notar o afirmar todavía más refinamiento, se puede elegir una tapicería en cuero negro Basalto.

Inspiración DS PERFORMANCE Line

Combina deportividad con elegancia. Esta Inspiración también va en el exterior con los DS Wings en negro, la calandra en negro brillante y distintivos PERFORMANCE Line en el capó, en las puertas delanteras y en el portón trasero. Dentro, la tapicería Alcantara©® PERFORMANCE Line y otros elementos de personalización dan un aspecto exclusivo a esta Inspiración, que también puede elegirse con cuero “trenzado basalto”.

Inspiración DS RIVOLI

Expresa el lujoso aspecto de la calle parisina con el mismo nombre y el ambiente prestigioso de este elegante barrio de París. En el exterior, el cromado está aún más presente (calandra, acabado del portón trasero y las DS Wings), mientras que el interior, con una clara armonía, es de cuero gris perla acompañado de una tapicería tipo "puntada de diamante" en el salpicadero y los paneles de las puertas. En general, su apariencia es muy expresiva, particularmente con la técnica guilloche "Clous de Paris" y el volante de cuero plena flor (llantas, paneles laterales y cojines de los asientos) disponibles en gris perla para armonizar su interior hasta el más mínimo detalle.

Inspiración DS OPERA

Aquí, DS Automobiles se inspiró en el prestigio de la famosa ópera Garnier para utilizar acabados en cuero Nappa Black Art Basalt con asientos de diseño de correa de reloj. También encontramos el “punto perla”, un pespunte decorativo que crea pequeñas puntadas en forma de perla en el salpicadero y asientos. El cuero napa “Art Leather” del salpicadero presenta una superficie que ennoblece y está inspirada en la patina de los cueros más lujosos. Esta inspiración se distingue igualmente por numerosos toques de cuero (pomo y fuelle de la palanca de cambios, todo el volante) y hace que los DS CROSSBACK sean la mejor expresión del lujo y distinción del automóvil francés.

Edición limitada LA PREMIERE

Los clientes de DS se benefician del savoir-faire de la marca a través de una oferta de lanzamiento, el DS 3 CROSSBACK LA PREMIERE. Esta edición de lanzamiento presenta un nivel de equipamiento muy completo, sumando al lujo del habitáculo un diseño único llamado DS OPERA Art Rubis. Este diseño es de cuero Nappa Art Rubis en el salpicadero y los paneles de las puertas, además de una tapicería estilo de correa de reloj en el mismo color. Hay que tener en cuenta que la versión LA PREMIERE es la única que cuenta de serie con todos los sistemas de seguridad y de asistencia al conductor ofrecidos por DS Automobiles.

Trenzado basalto: exclusivo DS

Este material solo se encuentra en las versiones DS Performance Line del DS 3 CROSSBACK. Hecho en Francia, combina correas de imitación de cuero y tela, que normalmente se trenzan manualmente, y DS Automobiles, con la ayuda de su proveedor, ha logrado industrializarlo en parte. El trenzado basalto expresa un universo exclusivo y deportivo, y le da un aspecto único al interior.

La vida a bordo: un interior sofisticado y confortable

Sofisticación, atención a los detalles y tecnología, han forjado el ADN del habitáculo de los vehículos DS. Con el DS 3 CROSSBACK, la marca opta por la continuidad, jugando la carta de la coherencia con el DS 7 CROSSBACK, utiliza el diseño de su consola central. Elegante y de alta gama, acoge el mando de la caja de cambios, los raíles que albergan los interruptores, el botón de arranque manos llaves y el mando del freno eléctrico, de serie en toda la gama.



“Con este SUV queremos entrar de lleno en el segmento premium. Esto significa que desde la fase de diseño nos centramos en una serie de puntos clave que queríamos separar de los modelos generalistas. Por esta razón el habitáculo, en lo que a equipamiento y acabados se refiere, se parece más a lo que encontraríamos en un modelo de un segmento superior".

Pascal Béziat, director del proyecto DS 3 CROSSBACK

Por ejemplo, el tema del aislamiento acústico, ha sido muy importante para los ingenieros responsables del desarrollo del DS 3 CROSSBACK, y adoptaron varias soluciones técnicas, como aumentar el grosor de los paneles de las puertas, utilizaron cristales gruesos y colocaron un parabrisas acústico. Con este tipo de soluciones, el DS 3 CROSSBACK ofrece un aislamiento acústico incomparable en su categoría. Los ocupantes pueden aprovechar al máximo el efecto DS LOUNGE, y DS renovó el acuerdo con la empresa francesa FOCAL, responsable del diseño del sistema de audio. FOCAL conoce muy bien la marca, ya que participó en el desarrollo de varios sistemas Hi-Fi para los concept cars DS E-TENSE y DS X E-TENSE, y también para el DS 7 CROSSBACK y, junto con los ingenieros y técnicos de DS, desarrolló la marca Electra®, especialmente dedicada a los modelos de la marca. Equipado con 12 altavoces y un amplificador de 515 W para conseguir un excepcional sistema de audio, cuenta con altavoces idealmente distribuidos y posicionados por todo el habitáculo. Los tweeters traseros se han colocado dentro de las aletas de tiburón, lo que ayuda a ofrecer un sonido equilibrado. El DS 3 CROSSBACK ofrece una acústica única, digna del mejor auditorio.

Un habitáculo de alta gama

Con un nivel de acabado incomparable, el salpicadero se puede recubrir con materiales nobles, como Alcantara® o cuero Nappa. Con una atención cuidada de los detalles por parte de la marca, este tratamiento de las superficies y los volúmenes, al igual que la experiencia de DS, se reflejan en cada detalle y también en su estilo interior. De esa forma, el salpicadero digital, las salidas de aire centrales y laterales (integradas en las puertas para tener un salpicadero limpio) y la colocación de las pantallas, sumerge a los ocupantes en un universo tecnológico y lujoso, donde se vive muy a gusto. El habitáculo es amplio y está bien diseñado, ofreciendo varios huecos portaobjetos, un lugar para cargar el móvil, portavasos y un reposabrazos deslizante. Tanto delante como detrás, la habitabilidad es excelente con gran espacio para los codos, altura al techo y espacio para las piernas. La banqueta trasera, dividida en 2/3-1/3, permite aumentar el volumen del maletero de 350 a 1.050 litros, proporcionando un espacio de carga generoso, a pesar de lo compacto del vehículo.

Por último, es importante destacar que el DS 3 CROSSBACK está construido sobre la nueva plataforma “multi-energía” (Common Modular Platform - CMP), y la versión E-TENSE tiene las baterías situadas bajo el piso. Por lo tanto, la versión 100% eléctrica (E-TENSE) ofrece el mismo espacio interior y volumen de maletero.

Gran equipamiento

La arquitectura del DS 3 CROSSBACK fue diseñada para proteger a los pasajeros, como lo demuestra la altura de su cintura y los 8 airbags. La gama del DS 3 CROSSBACK, desde el nivel de entrada “Chic”, tiene una gran dotación con numerosos equipamiento de seguridad activa y pasiva, como el sistema de control de presión de los neumáticos, ABS con distribuidor de frenada, ESP, sistema de aviso de cambio de carril activo y arranque en pendiente. Los tiradores de puertas escamoteables, así como la instrumentación digital, son de serie en todas las versiones. El nuevo SUV de DS también dispone de una amplia gama de soluciones tecnológicas innovadoras, algunas de las cuales provienen del DS 7 CROSSBACK.

A partir del siguiente nivel, “So Chic”, la ayuda al aparcamiento trasero, la climatización automática, el volante de cuero, el sistema de audio con 8 altavoces y las llantas de aleación de 17", son de serie. La versión PERFORMANCE Line es la deportiva con detalles exteriores específicos, diferentes colores interiores, el recubrimiento de "trenza de basalto" con Alcantara y las llantas "Dubai" de 17". El acabado Performance Line+ cuenta con todos los sistemas de asistencia a la conducción de última generación, como DS CONNECT NAV y la conectividad DS CONNECT BOX, DS MATRIX LED VISION, además de ADML PROXIMITY, que hace que los tiradores de las puertas salgan cuando se está a menos de 1,5 metros de distancia del coche, además de unas grandes llantas de aleación de 18". Este equipamiento también está disponible en la versión Grand Chic, que además cuenta con head up display y tapicería de cuero. Por último, es importante tener en cuenta que DS 3 CROSSBACK ofrece un acabado para empresas, que cuenta con equipamiento para un mejor uso diario durante la jornada laboral, con un cargador de teléfono inalámbrico, la climatización automática, navegación conectada DS CONNECT NAV y un sistema de audio de 8 altavoces con una pantalla de 10,3".

Asientos de alta densidad

Circular con el DS 3 CROSSBACK significa viajar a bordo de un vehículo con un nivel de confort digno de segmentos superiores. Comenzando con la tapicería, ofrece un confort inigualable debido al uso de espuma de alta densidad. Los asientos del conductor y del pasajero son envolventes y se benefician de esta innovación que ofrece la máxima comodidad para cualquier tipo de viaje, y mantiene con el tiempo, el mismo grosor en los cojines de los asientos. Los asientos delanteros pueden ser eléctricos, calefactables y ofrecen una función de masaje. Una vez en movimiento, la suspensión es específica para cada modelo DS, lo que convierte al DS 3 CROSSBACK en un vehículo de referencia.

En ruta: placer de conducir en todas sus formas

El DS 3 CROSSBACK no hace distinción entre confort y dinamismo. Gracias a su nueva plataforma y el savoir-faire de la marca, ofrece lo mejor de los dos mundos.

El DS 3 CROSSBACK lleva más allá los límites de su segmento, mostrando la versatilidad de los vehículos de apenas 4 metros de longitud (4,12 m). La experiencia del conductor arranca cuando se acerca al vehículo. Con la llave en el bolsillo, a menos de 1,5 metros del vehículo, ve como los tiradores de las puertas del DS 3 CROSSBACK salen de la carrocería como si fuera una invitación al viaje. La inmersión tecnológica continúa entrando en un habitáculo lujoso, con toda la instrumentación digital de serie. Se dará cuenta de los materiales nobles empleados como el cuero o Alcantara®, todo ello con un estilo moderno y de gran precisión. El asiento del conductor, controlable eléctricamente y con una espuma de alta densidad, ofrece la máxima comodidad, sin importar lo largo que sea el viaje, es una pieza fundamental, como el volante de cuero (circunferencia y tapa del airbag, exclusivo de DS), fácil de ajustar. Sentado cómodamente al volante, simplemente presiona el botón de encendido para disfrutar de las sensacionales prestaciones en carretera del DS 3 CROSSBACK.

Una nueva plataforma

El nuevo SUV de DS es el primer vehículo que se construye en la nueva plataforma multi-energía de PSA CMP (Common Modular Platform) (ver el recuadro en el DS 3 CROSSBACK E-TENSE). Diseñado para obtener buenas prestaciones y comodidad, establece altos estándares de conducción gracias a sus grandes ruedas y su peso moderado. La dirección reproduce fielmente la lectura de la carretera, independientemente de la velocidad del vehículo o del tipo de motor. El motor de gasolina PureTech 100 está disponible con una caja de cambios manual de 6 velocidades, mientras que los motores PureTech de 130 y 155 cv llevan de serie una transmisión automática de 8 velocidades controlada electrónicamente (EAT). Lo mismo para las versiones diesel, con los motores BlueHDi 100 y BlueHDi 130. Todos estos motores -3 cilindros para gasolina y cuatro para diesel-, están sobrealimentados. Fueron desarrollados para ofrecer buenas prestaciones con un consumo moderado de combustible. Una vez en marcha, el conductor percibe de inmediato el espíritu de estos modernos sistemas de propulsión, así como la excepcional insonorización del DS 3 CROSSBACK, que establece un nuevo estándar en su segmento. El DS 3 CROSSBACK ofrece una estabilidad óptima y un máximo placer en la conducción, gracias a una suspensión perfectamente calibrada y con poco balanceo. Al volante, te sientes como si estuvieras a bordo de un vehículo de un segmento superior, con un alto nivel de prestaciones y buenas cualidades ruteras. En horquillas o zonas reviradas, los movimientos de la carrocería son mínimos, y los cambios de apoyo están perfectamente controlados. El DS 3 CROSSBACK ofrece una conducción relajada con un buen equilibrio entre comodidad y rendimiento. También cuenta con una amplia gama de ayudas a la conducción, muchas de ellas son nuevas en esta categoría de vehículos, lo que refuerza aún más sus cualidades excepcionales. El DS 3 CROSSBACK, con control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril, hace que sea posible la conducción semiautónoma de nivel 2, con sensores de estacionamiento inteligentes. Por la noche, el conductor puede rodar con las luces largas la mayor parte del tiempo gracias a

los faros DS MATRIX LED VISION. Los módulos Matrix Beam modelan el haz de luz para adaptarse al entorno, activando o desactivando los segmentos progresivamente, para iluminar de manera efectiva la carretera sin deslumbrar a otros vehículos. Como resultado, el conductor disfruta de la máxima seguridad a bordo del DS 3 CROSSBACK.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE: 100% eléctrico, 200% de placer

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE es un pionero, el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca diseñado en su totalidad por el Grupo PSA. Incluye el mismo equipamiento y las mismas características de confort y conducción que las versiones de combustión (motores de combustión interna gasolina y diésel). Con una batería de 50 kWh y un motor eléctrico de 100 KW (136 cv DIN), ofrece unas prestaciones excepcionales con el par máximo disponible desde el arranque. Como resultado, puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 8,7 segundos y de 0 a 50 km/h en 3,3 segundos. Aprovechando un centro de gravedad muy bajo gracias a la implantación de sus baterías bajo el piso, el DS-3 CROSSBACK E-TENSE ofrece un comportamiento rutero de primera clase. Además, la versión térmica proporciona una base excelente en términos de insonorización, y la versión eléctrica también establece un nuevo estándar para los niveles de ruido ambiente interiores. Con una autonomía de 320 km en ciclo WLTP, el DS 3 CROSSBACK E-TENSE puede cargar la batería al 80% en 30 minutos desde un punto de recarga rápido en espacio público.

3 preguntas a Alain Joseph, jefe de atención al cliente de DS Automobiles

«La noción de calidad no se discute»

¿Cuál fue su hoja de ruta para desarrollar el DS 3 CROSSBACK, el segundo modelo de la marca?

Dada la excelente respuesta recibida por el DS 7 CROSSBACK, tenía sentido seguir lo iniciado hace casi cinco años. Al establecer la hoja de ruta para DS, creamos la marca premium del Grupo PSA y nuestras expectativas fueron claras. Cuando decidimos dar a nuestros clientes lo mejor, como en el caso de la acústica a bordo del DS 7 CROSSBACK y ahora del DS 3 CROSSBACK, contábamos con el savoir-faire y los medios para hacerlo. No dejamos pasar nada, ya que en nuestras especificaciones, el concepto de alta calidad es innegociable.

¿Cuáles son las principales características del DS 3 CROSSBACK?

Como nuestro objetivo es ser el número 1 y dominar la categoría en aspectos clave como el confort interior, la suspensión y la insonorización, podemos decir que el rasgo principal del DS 3 CROSSBACK es ser el mejor en todo lo que pueda ser percibido directamente por el cliente. Dado nuestro posicionamiento premium, tenemos que ofrecer a los clientes los interiores más innovadores con materiales exclusivos, al mismo tiempo que ofrecemos el mejor confort dinámico al volante, con el fin de que el conductor pueda abordar cualquier trazado al ritmo que desee, sin preocupación y disfrutando. Trabajamos mucho sobre la precisión en la carretera y la comodidad de la suspensión, que a veces puede entrar en conflicto. Después de probar personalmente el DS 3 CROSSBACK durante más de 12.000 km, puedo decir que hemos logrado el mejor compromiso. Nuestro nuevo SUV es el rey de la polivalencia, capaz de rodar por las calles de la ciudad o atravesar un país, con un nivel de confort digno del segmento superior.

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE es el primer SUV eléctrico premium. ¿A qué desafíos se enfrentó?

El primer desafío fue integrar toda la tecnología específica de un vehículo eléctrico. Pero gracias a la arquitectura de la nueva plataforma multienergía CMP, pudimos colocar las baterías debajo del piso sin perder espacio interior ni de maletero. La insonorización podría haber planteado un problema porque el ruido de un motor de combustión disimula otros sonidos que pueden escucharse en un vehículo eléctrico. Afortunadamente, la versión de combustión interna ya estableció altos estándares en insonorización, por lo que teníamos una base sólida para la versión E-TENSE. Hoy, el DS 3 CROSSBACK marca un nuevo estándar en su clase para todas las versiones.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE : alta costura eléctrica

En gran parte porque el automóvil de lujo ahora significa movilidad 100% eléctrica, DS ha creado el DS-3 CROSSBACK E-TENSE. A primera vista, no hay muchas diferencias entre el ”cero emisiones” y otras versiones. Pero en el exterior, la exclusiva pintura Cristal Pearl, sus cromados satinados, sus emblemas E-TENSE y el parachoques trasero especial sin tubo de escape, permiten diferenciarlos. En el interior, la información que se muestra en la instrumentación digital y su palanca de cambio adornada con el emblema "E-TENSE", indican que nos encontramos a bordo de un vehículo 100% eléctrico. Aunque las baterías se encuentran bajo el piso en la nueva arquitectura "CMP", el DS 3 CROSSBACK E-TENSE cuenta con la misma amplitud y el mismo volumen de maletero que todas las demás versiones.

"Las especificaciones de nuestro primer SUV compacto premium 100% eléctrico se basaron en tres pilares principales", explica Rémi Seimpère, director del proyecto DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

1 - Autonomía: de 320 km (WLTP*), el DS-3 CROSSBACK E-TENSE ofrece una autonomía que satisface la gran mayoría de las necesidades de los clientes. La gestión de la energía dentro del DS 3 CROSSBACK E-TENSE está totalmente optimizada debido a la regeneración en la frenada que recarga la batería cuando el vehículo desacelera, y una bomba de calor que reduce el consumo eléctrico.

2 - Capacidad de recarga: el DS 3 CROSSBACK E-TENSE lleva un cargador de alta capacidad. Aunque el automóvil se puede cargar desde una toma estándar usando el cable Modo 2 (de serie), un Wallbox de 11 kW reducirá el tiempo de carga a solo 5 horas (cable de Modo 3 también de serie). En un terminal público de carga rápida de 100 kW, el 80% de la batería se puede recargar en solo 30 minutos, lo que supone un promedio de 9 km por minuto de carga.

3 - Comodidad acústica: el silencio es uno de los componentes vitales de cualquier automóvil eléctrico. "Con el DS 3 CROSSBACK E-TENSE, hemos establecido un nivel muy alto para convertirnos en el punto de referencia en este apartado. Los ruidos de rodadura y otras perturbaciones aerodinámicas están perfectamente filtrados".

Peso y un consumo de energía controlados

La batería completa –celdas, sistema de refrigeración, inteligencia de gestión y control- pesa 350 kg. El DS 3 CROSSBACK E-TENSE solo pesa 300 kg más que la versión térmica. Fue posible reducir el peso (en 50 kg) porque un motor eléctrico es más liviano que uno de combustión interna, pero también porque el automóvil no necesita un depósito de combustible y un sistema de escape.

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE también está equipado con una bomba de calor de alto rendimiento. Su excelente eficiencia, con un consumo eléctrico reducido, optimiza el confort térmico en el habitáculo sin afectar al control de temperatura de la batería. "Con este conjunto de tecnologías que ensamblamos, estamos convencidos de que hemos llegado a otra etapa en la fabricación en serie de vehículos eléctricos", señala Rémi Seimpère. "Tal control también nos permite ofrecer una garantía muy atractiva: ocho años o 160.000 km".

Ahorro en carretera

Debido a un alto nivel de regeneración y un buen control térmico de la batería, el DS 3 CROSSBACK E-TENSE va más allá. Además, el conductor puede mejorar la autonomía del vehículo seleccionando entre varios modos de conducción, e incluso modos de regeneración.

Eco: el motor y las diversas características están calibrados para favorecer la autonomía.

Normal: el mejor compromiso entre autonomía y prestaciones.

Deportivo: el par máximo de 260 Nm se entrega desde el inicio y pasa de 0 a 100 km/h en 8,7 s.

La frenada regenerativa tiene dos modos:

Normal: para una experiencia de conducción similar a la de un vehículo de combustión (ICE).

Freno: este modo enfatiza la capacidad de regeneración de la batería al aumentar el freno motor (deceleración de 1, 2m/ s2).

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE ofrece unos servicios exclusivos

Gracias a la aplicación MyDS es posible:

programar o activar la carga del DS 3 CROSSBACK E-TENSE

comprobar el estado de la carga para detenerla cuando se considere suficiente o simplemente recibir información cuando la batería esté completa

Pilotar y programar el preacondicionamiento térmico, que permite controlar la temperatura del habitáculo. Esto ofrece una ganancia de aproximadamente un 3% de autonomía antes de la salida y un buen confort.

Conectado a los servicios ofrecidos por Free2Move, el E-TENSE también ofrece nuevas posibilidades directamente accesibles con un smartphone o gracias a un mapa específico.

- Charge My DS Pass permite, gracias a una suscripción, localizar y acceder a una red seleccionada de terminales eléctricos compatibles con el vehículo. Además de una cartografía completa, se realiza una preselección según la distancia y la autonomía disponibles. Una vez que se selecciona el terminal, la aplicación puede guiar al usuario a la dirección de este terminal, directamente desde la pantalla del teléfono o del vehículo. Hasta la fecha, ya se han identificado 90.000 puntos de recarga en Europa.

- DS Trip Planner ofrece al conductor el mejor trayecto tras analizar la autonomía del vehículo y su uso. El usuario puede preparar su viaje, ser guiado y asegurarse de pasar por los puntos de recarga. DS Trip Planner permite al conductor elegir la ruta mejor con los puntos de recarga y le permitirá calcular la duración de su viaje, incluido el tiempo de recarga.

- Con DS Mobility, los otros modelos de la gama DS se ofrecerán en alquiler, gracias a un programa simple y efectivo con Free2Move Rent.

Para recargar la batería en casa, la marca DS ofrece el DS Smart Wall, cuya versión trifásica permite una carga completa en solo 5 horas. Otra versión monofásica puede cargar el 100% de la batería en 8 horas. El servicio de diagnóstico personalizado está integrado en la oferta para evaluar la instalación eléctrica del cliente y aconsejarle la mejor opción.

Jean-Eric Vergne: embajador de E-TENSE

El campeón de Fórmula E 2017-2018, miembro del equipo DS TECHEETAH, ha sido nombrado embajador de la etiqueta E-TENSE, reservada a los vehículos electrificados de DS Automobiles. Este nombramiento fue anunciado en la cumbre de la New Energy, que tuvo lugar en Ginebra el 4 de marzo en presencia de Yves Bonnefont, Director General de la marca.

«Participo en la Fórmula E con la ambición de ser más que un piloto. Como nos enfrentamos a un desafío ambiental sin precedentes, tenemos la obligación de progresar en nuestra forma de vivir y movernos, ahora que el despliegue de las energías renovables es hoy imparable. Al comprometerme con DS Automobiles para promover la etiqueta E-TENSE, espero atraer la atención y el interés en la movilidad eléctrica. El deporte automovilístico también ha comenzado a cambiar, y me gustaría animar a cualquier persona que todavía no ha tenido la ocasión de ver un E-Prix de Fórmula E a verlo. Estoy seguro que no se sentirán decepcionados».

Jean-Eric Vergne

En 2025, todos los modelos comercializados por DS Automobiles llevarán la etiqueta E-TENSE puesto que estarán electrificados, ya sea a través de una tecnología híbrida recargable, pronto disponible en el DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 o 100% eléctrico, como en el DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

DS en la Formula E: crear y probar las tecnologías del mañana

Poco después de su creación, la marca DS mostró pronto su interés por el automovilismo deportivo.

Un objetivo: aprovechar su notoriedad, demostrar sus capacidades deportivas y beneficiarse de la competición automovilística para probar nuevas tecnologías. Así, a partir de junio de 2015, la marca entra en el Campeonato FIA de la Fórmula E, de monoplazas 100% eléctricos. Durante los últimos 4 años, DS Performance, el departamento de motorsport de DS, ha sido uno de los principales animadores, con dos pilotos de renombre: Jean-Eric Vergne, campeón en título y ahora embajador E-TENSE, y André Lotterer, tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans. Pero si DS participa en lo más alto del deporte automovilístico mundial, no es solo para ganar carreras.

«El deporte automovilístico es un impulsor de la aceleración para la investigación y el desarrollo. Lo que aprendemos a través de nuestra experiencia en la Fórmula E sirve a los equipos que trabajan en la puesta a punto de los vehículos de nuestros clientes. Sin embargo, dada la creciente demanda de vehículos electrificados, nuestro enfoque no solo es lógico, sino también beneficioso. La competición eléctrica es una disciplina de apasionados, como lo son los clientes de la marca y, en particular, los futuros propietarios del DS 3 CROSSBACK E-TENSE, que también están interesados ​​en la Fórmula E. Por supuesto, cuando hablamos de transferencia de tecnología, no es una cuestión de piezas de vehículos que se fabrican en serie. Se trata de aprender del comportamiento de los componentes y materiales que nos hacen progresar más rápido. La simulación por ordenador de cadenas de tracción electrificadas utiliza herramientas desarrolladas conjuntamente con los medios destinados al desarrollo de los vehículos de serie. Se utilizan para ir más rápido y más lejos en la exploración de un camino tecnológico».

Xavier Mestelan Pinon, director de DS Performance.

Oportunidades reales

Mientras que toda la gama DS estará completamente electrificada de aquí a 2025, la investigación durante la competición automovilística ha permitido a los equipos de DS mejorar su desarrollo. Así, gracias a los datos recopilados desde los primeros días de DS Performance en la Fórmula E, los equipos de DS Automobiles han podido introducir mejoras en los motores del DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 y el DS 3 CROSSBACK E-TENSE, que constituyen dos grandes novedades para la marca, por un lado con una tecnología híbrida recargable que ofrece 50 km de autonomía, y por otro un motor 100% eléctrico con una autonomía de hasta 320 km en "cero emisiones".

La Formula E, un campeonato mundial

La temporada se desarrolla en un calendario que consta de 12 a 14 carreras, en todos los continentes y solo en circuitos urbanos trazados en el centro de la ciudad, lo que facilita la llegada masiva del público. El campeonato pretende promocionar el uso del vehículo eléctrico en áreas urbanas y llegar a más gente, no solo a los amantes de los deportes de motor, también se dirige a entusiastas de la tecnología, a los habitantes de la ciudad y a todos aquellos que sientan preocupación por la protección del medio ambiente. Dado su alto atractivo, la Fórmula E es la disciplina deportiva del motor donde están presentes la mayoría de los fabricantes.

Tecnología: el DS 3 CROSSBACK ofrece lo mejor

El DS 3 CROSSBACK cuenta con una amplia gama de soluciones tecnológicas innovadoras, algunas de las cuales provienen del DS 7 CROSSBACK, y son exclusivas de la categoría. DS quería traer diferentes innovaciones a este segmento, con elementos generalmente reservados para las categorías superiores, a fin de fortalecer la sensación de pertenencia a la gama alta de su nuevo SUV.

DS MATRIX LED VISION: conducir con luces largas sin molestar

Este sistema sin precedentes incorpora la última generación de faros LED con tecnología Matrix Beam. Sus haces de luz se ajustan automáticamente al entorno para que los conductores puedan llevar conectadas las luces largas todo el tiempo sin deslumbrar a otros usuarios de la carretera. DS MATRIX LED VISION lleva tres módulos LED que cubren la función de "luz de cruce", así como un bloque dividido en 15 segmentos en cada proyector. Los LED de este bloque se encienden y apagan progresivamente, segmento a segmento, en función de las condiciones de conducción detectadas por una cámara ubicada en la parte superior del parabrisas. DS MATRIX LED VISION ilumina un tramo grande y ancho de la carretera por delante sin deslumbrar al vehículo que precede o que llega de frente. También ofrece un nivel de seguridad y confort de conducción nunca antes visto en esta clase de vehículos, especialmente de noche. El DS 3 CROSSBACK es el único automóvil de su segmento que ofrece semejantes prestaciones en cuanto a alumbrado.

DS DRIVE ASSIST: conducción semiautónoma de nivel 2

Lanzado como una primicia mundial en el DS 7 CROSSBACK, este sistema proporciona un nivel óptimo de seguridad para el conductor y los ocupantes. Gracias a su cámara multifunción y su radar, el sistema conecta el regulador de velocidad adaptativo con función Stop&Go con la ayuda al mantenimiento de carril. Ajusta automáticamente la distancia con el vehículo que le precede, y aunque el conductor deba mantener las manos en el volante, su DS 3 CROSSBACK permanece en el carril y sigue circulando de manera autónoma en el flujo de la circulación. DS DRIVE ASSIST posiciona el automóvil en el centro del carril ayudándose de las marcas del suelo. Esta función, que es completamente segura y muy valiosa en los atascos, permite no preocuparse de las paradas y arranques repetidos, incluso de la trayectoria a seguir, y todo esto con total seguridad. Inteligente, puede permitir al coche acercarse al que le precede en caso de adelantamiento (siempre que el intermitente esté activado) y sin exceder la velocidad permitida.

DS PARK PILOT: deja que la magia actúe

Gracias a este ayudante al estacionamiento de última generación, ahora es posible aparcar sin usar los pies ni las manos. El DS 3 CROSSBACK solo tiene que pasar por delante del hueco para aparcar a una velocidad inferior a los 30 km/h para que el sistema indique si el conductor puede estacionar allí. Si la pantalla indica que es posible hacerlo, el conductor presiona el botón "Park" y el automóvil controla la dirección, la aceleración y los frenos por sí solo. Este sistema no solo es práctico, sino que también mejora la seguridad durante el estacionamiento, ya que el automóvil puede detenerse inmediatamente si detecta cerca un obstáculo. DS PARK PILOT solo está disponible en el DS 3 CROSSBACK equipado con la caja de cambios automática.

Alerta activa de cambio involuntario de carril: mantenerse en el carril correcto

Con la ayuda de una cámara colocado en lo alto del parabrisas, que detecta las marcas en el suelo y los bordes de la carretera, el sistema avisa al conductor desde el momento que detecta un riesgo de salida involuntaria de la línea, y puede rectificar la trayectoria del vehículo si es necesario. El conductor debe mantener las dos manos en el volante, y el sistema ESC debe estar activo.

Frenada de seguridad activa: la frenada de emergencia de nueva generación

Otra novedad en el segmento, el sistema activo de frenado, es una frenada de emergencia automática capaz de detectar a los otros vehículos y también a los ciclistas, incluso a los peatones con poca luminosidad, entre 5 y 140 km/h. Si el coche analiza que puede haber una colisión, activa por sí solo una frenada máxima con el fin de evitar el impacto o reducir las consecuencias. Hay que hacer notar que en caso de frenada de urgencia autónoma, el conductor puede recuperar el control en cualquier momento pisando el pedal del acelerador.

DS SMART ACCESS: comparte tu DS 3 CROSSBACK utilizando el móvil

Gracias a la aplicación “Due MyDS”, DS SMART ACCESS abre las puertas al car sharing. La función DS SMART ACCESS permite al propietario del vehículo proporcionar el acceso a un amigo o familiar (hasta cinco a la vez), quienes a su vez podrán desbloquear y arrancar el automóvil con su propio teléfono dentro de un intervalo de tiempo definido por el propietario. Con el Bluetooth®, el sistema sigue funcionando incluso cuando no hay una red GSM, por ejemplo en un aparcamiento, y ofrece unas prestaciones que no tienen rival en el mercado.

Puesto de conducción: 100% digital

Moderna e intuitiva, la instrumentación digital, de serie en todos los DS 3 Crossback, permite mostrar al conductor una amplia gama de información de conducción. Cuenta con un head-up display a color, una pantalla transparente que se eleva sobre el salpicadero para mostrar información de la velocidad, señales de tráfico o la ruta a seguir cuando el sistema de navegación está activado. Gracias a este dispositivo, el conductor recibe información importante a la altura de los ojos. Además cuenta con una gran pantalla táctil de 10,3” en formato HD.

Only You, la Experiencia DS

Un programa de servicios exclusivos para una experiencia de marca única.

Los propietarios del DS 3 CROSSBACK se benefician del programa de servicios Only You que se dirige a todos los clientes de la marca.

Con la aplicación My DS, tienen acceso a todos estos servicios y pueden conectarse diariamente a su DS y, si es necesario, ponerse en contacto con la marca por teléfono. La aplicación, un lugar dedicado a los clientes de DS, también se puede utilizar para acceder a su información de a bordo, consultar el historial de sus viajes, recibir alertas de mantenimiento, concertar citas con su servicio de DS e incluso solicitar un DS Valet, un conductor disponible durante sus operaciones de mantenimiento de DS o la entrega de su nuevo DS.

Only You también cuenta con:

DS Assistance, que se ocupa de todo en caso de avería o accidente.

DS Rent: ¿te apetece probar un DS diferente al tuyo? Simplemente reserva el modelo en la aplicación MyDS o en DSrent.fr

DS Club Privilège: un club reservado para clientes DS que hayan comprado un nuevo modelo. Los miembros se benefician de eventos únicos, como cenas con un chef importante, exposiciones privadas y eventos privados de DS, además de privilegios exclusivos, que incluyen ofertas DS exclusivas por parte de grandes marcas, hoteles y servicios…

Por último, DS At Your Service es una plataforma de contacto con el cliente con un número de teléfono único (09 69 32 1955) disponible para todos los clientes para todo tipo de solicitudes (de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 19:00).