NEXT Electric Motos, y la moto eléctrica de la que todos hablan

Con una moto eléctrica urbana y muy ligera, la NX1 de tan solo 65 kg incluida la batería, la empresa Alicantina de venta de motos eléctricas NEXT Electric Motors, que nació del proyecto de Lanzadera de Juan Roig y ha pasado por las aceleradoras Órbita y Scale Up no han parado crecer desde sus inicios en 2017.

En NEXT siempre han destacado por sus dos grandes pilares: El primero, ser una de las pocas empresas de movilidad sostenible y urbana que venden sus productos directamente a los clientes, a través de la propia web https://nextelectricmotors.com/ con envíos gratuitos y seguro el primer año incluido. Como si de cualquier otro producto online se tratase.

“El proceso es muy sencillo, solo tienen que pedir la scooter eléctrica online, seleccionar el método de pago o financiación y recibirla en casa en un plazo de 48-72 horas, ¡y a disfrutar de la movilidad eléctrica!

Como segundo pilar, la startup ha apostado desde el primer momento por la excelencia en cuanto al servicio técnico y la atención al cliente se refieren.

Esto es gracias al servicio técnico con Norauto, con una red de 90 talleres repartidos por España, y su ya famoso TELENEXT, a través del cual los empleados están disponibles 24 horas al día para solucionar las posibles dudas o problemas de los clientes por diversos canales de contacto.

Motos eléctricas 2021

El 2021 ha empezado fuerte para NEXT Electric Motors.

En Enero comenzaron a ampliar el equipo.

A mediados de Febrero, la empresa lanzó un nuevo concepto de moto eléctrica. La ACE LONDON la cual tuvo muchísima repercusión mediática y en redes sociales, sobre todo en el sector del diseño y en países como Estados Unidos.

En Marzo, el equipo creció un poco más con tres nuevas incorporaciones y finalmente en Abril acaban de lanzar la nueva propuesta de web.



Para los próximos meses NEXT tiene varios proyectos:



En primer lugar, la ampliación de la cartera de modelos, con el lanzamiento, la NX1 Plus, una moto eléctrica de 125 cc. La comercialización de dicha moto comenzará entre Junio/Julio y con ella pretenden consolidar su apuesta de marca como “la alternativa real a la moto de combustión”. Con la mejor calidad – precio del mercado Español. Como la NX1, una moto eléctrica con baterías Samsung y motor Bosch, a un precio igual o inferior a de las motos de gasolina.

Por otro lado, en la startup siguen con su proyecto de expansión internacional. En estos momentos la marca tiene presencia en España, Alemania y Holanda y este año pretenden conquistar Francia y Bélgica. No descartan cruzar el charco hacia mercados Latinoamericano a corto - medio plazo.

Nueva web - más motos eléctricas

La nueva web, que lanzaron el pasado viernes, se caracteriza por tener un estilo más moderno y actual, y mucho más cercano a la filosofía de la marca.

Con este nuevo cambio, NEXT pretende conectar con el cliente de a pie, y llevar la movilidad eléctrica a todos los hogares.



“Creemos que la clave está en conectar con el cliente y hacerlo partícipe del cambio.

Por eso, debemos ofrecer un servicio de atención y satisfacción inigualable con respeto y escucha activa . Solo así podremos conseguir juntos la transición hacia una movilidad responsable”.

En la página nueva web, no solo se puede conocer a todo el equipo, sino que el cliente también puede reservar una llamada de 30 minutos con cualquiera de sus integrantes para resolver dudas o conocer sus funciones. Es otra de las acciones de TELENEXT para posicionarse como la marca con mejor atención al cliente del sector.

Además, NEXT ha querido dar algo más de protagonismo a la venta de motos eléctricas para empresas, creando un apartado solo para ellas: https://nextelectricmotors.com/empresas/

En este punto, podemos ver las diferentes opciones de moto eléctrica para reparto que la empresa dispone, así como los diferentes baúles para reparto y motos para motosharing.

Ampliación del equipo

Otro de los puntos clave del crecimiento de NEXT Electric Motos es la apuesta por el empleo. La empresa ha triplicado su equipo desde finales de verano del año pasado y quieren seguir creciendo con nuevas incorporaciones para este 2021.

Características técnicas de la moto eléctrica NX1

Las características principales que hacen que la NX1 sea la moto eléctrica de 49cc de la que todo el mundo habla son muy sencillas. Y es que las scooters eléctricas poseen una tecnología avanzada pero sencilla que hace de ellas que su mantenimiento sea mínimo.

La NX1 https://nextelectricmotors.com/nx1/ monta un sistema de baterías extraíbles, ligeras y fáciles de transportar para llevarte a cualquier parte. Fabricadas por Samsung, que proporcionan desde 65 hasta 130 kms de autonomía.

Dispone de un cargador convencional, para cargar la moto en cualquier enchufe de casa o del trabajo. El motor es brushless (sin escobillas) de Bosch, para una calidad asegurada.

Por último, la moto está cargada de accesorios como su mando a distancia, cargador USB, o alarma, lo que la convierte en la moto eléctrica más segura del mercado. Además, la APP de conectividad de NEXT estará lista antes de verano.

Con ella, se podrá tener localizada la moto en cualquier momento gracias a la geolocalización, así como apagarla y encenderla desde la APP y otras muchas opciones. Esta APP será un gran avance sobre todo para la venta de motos eléctrica para empresas.

Todas estas características y muchas otras se pueden ver en el siguiente video para resolver las pocas dudas que queden sobre la moto eléctrica NX1: