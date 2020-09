Nuevo Jeep Compass GSE: “solo con tracción delantera”, Manuel Pérez Casado, director de marketing de Jeep en España

A todo Jeep se le presuponen una serie de aptitudes entre las que están una óptima respuesta off road. No es que este nuevo Compass GSE lo haya perdido, tan solo prescinde de la tracción total para aligerar peso y precio, y así poder llegar a los clientes que no necesitan la tracción, pero si quieren la deseada imagen Jeep.

El nuevo Jeep Compass se fabrica en Italia, en la moderna factoría de Melfi, que se encarga de abastecer a toda Europa y otros mercados, gracias a lo cual los compradores de Jeep se benefician, a partir de ahora, de una mayor amplitud de gama, de un gusto más europeo para la elección de los equipamientos y de una menor demora en los plazos de entrega.

En la entrevista adjunta, el director de marketing de Jeep en España, Manuel Pérez Casado, nos explica los detalles más interesantes de este nuevo Jeep.

“Este es el nuevo Jeep Compass SE fabricado en Italia en la fábrica de Melfi”, comenta Manuel Pérez Casado, Director de Marketing de Jeep en España.

“Melfi es una de las factorías más importantes y tecnológicas del Grupo FCA en el mundo. Es muy importante para nosotros porque hemos localizado productivamente el Compass en Europa. Antes se fabricaba exclusivamente en Toluca (México), y esta nueva localización productiva viene acompañada de una importante cantidad de mejoras sobre el coche. Para empezar, su motor es nuevo. Se trata de un 1,3 litros GSE, de la familia Global Sport Engines, que nos da un rendimiento mejorado, con un 30 % menos de consumo y un 27 % menos de emisiones de CO2”.

El nuevo Jeep Compas GSE cuenta ya, en la red de concesionarios de Jeep en España, con una versión 4x2, únicamente de tracción delantera, que además puede estar asociada a una caja de cambios automática de doble embrague.

El nuevo Jeep recurre al nuevo motor turbo de gasolina de 1.3 litros de la nueva familia de motores de FCA que por sus siglas responde a “Global Small Engine” y que estrenó en 2018 el Renegade.

“La siguiente novedad, también muy importante para el mercado SUV, es su cambio automático 4x2. Hasta ahora en el Jeep Compass, para poder optar a una transmisión automática los clientes tenían que ir siempre a una tracción 4x4, pero ahora tenemos la opción de tener transmisión automática en una configuración 4x2, lo que permite cubrir unas necesidades más amplias de los clientes de este segmento que quieren esta configuración. Otro punto importante es la conectividad. Todos los clientes demandan más poder interactuar con el coche, por lo que el Jeep Compass permite hacerlo con el Smartphone, con el ordenador o desde la pantalla que preside el cuadro de mandos. Se puede hacer una llamada de emergencia, poner el navegador, configurar la red WiFi, configurar distintos parámetros del coche… La interacción y la conectividad con el vehículo están garantizadas, por lo que nos pone al más alto nivel en esta materia y en muchos aspectos superamos a nuestros rivales”.

El Compass se ofrece con dos potencias, 130 CV con cambio manual de seis velocidades y 150 CV con cambio automático, en ambas casos junto a la mencionada tracción delantera que diferencia a esta versión y es una nueva solución de Jeep para la amplia clientela del segmento C-SUV (las ventas de los 4x2 automáticos representan el 28 % de este mercado en Europa).

El motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.3 litros equipa un turbo que optimiza la respuesta del motor a baja velocidad y aunque sea pequeño la respuesta es sobresaliente, en especial asociado al cambio automático, que incluye una opción de modo de conducción deportiva que mejora la dinámica del modelo, con un reglaje de dirección más ágil y una respuesta del acelerador más inmediata.

“La seguridad y las ayudas avanzadas también forman parte del equipamiento de serie del Jeep Compass. Tenemos una personalización en cuanto a colores y llantas más acorde a los gustos europeos y sobre la dirección y la suspensión también han sido nuevamente configuradas para adaptarse a los gustos europeos. El motor tiene un mayor par a bajo régimen, por lo que mejora las capacidades off-road, algo que para Jeep es muy importante. Además, la gran ventaja de estar fabricado en Europa para el cliente que quiere un coche completamente configurado a su gusto, es que en el plazo de un mes y medio puede tenerlo disponible. Todos estos aspectos hacen que el nuevo Jeep Compass tenga una gran importancia con este nuevo lanzamiento”.