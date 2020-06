Las preguntas que todo el mundo se hace de las baterías de los vehículos eléctricos

El pasado 19 de mayo el Gobierno envió a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050, proyecto que ha sido recibido con entusiasmo por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, (AEDIVE).

Para esta asociación, el proyecto de Ley supone un paso previo y necesario para continuar con la estrategia de descarbonización y el cumplimiento de los objetivos firmados en el acuerdo de París. Y con ello, un impulso para seguir apostando por los coches eléctricos e híbridos. Tres de cada cinco conductores ya apuestan por estos vehículos.

Preguntas comunes

Pero a la hora de comprar un coche eléctrico, los usuarios se preguntan por el tipo de baterías, su funcionamiento, su recarga, si da calambre o no, o si se puede extraer fácilmente.

Además de conocer el material con el que están hechas las baterías y las nuevas tecnologías, algunas preguntas más comunes que se hacen no pocos conductores es si las baterías “dan calambres”, sobre todo en los días de lluvia. Pues no, no dan. Los cargadores están preparados para funcionar con meteorología adversa y las baterías están perfectamente aisladas del exterior.

Otra cuestión que deben saber los usuarios: la sustitución de baterías debe ser realizada por un profesional.

Como sabemos, un motor eléctrico funciona al convertir la energía eléctrica en energía mecánica que se produce gracias a la rotación de la acción de los campos magnéticos que se generan en sus bobinas.

Tecnología de las baterías

En la actualidad, las baterías de los coches eléctricos se fabrican con dos componente: De iones de litio o de litio metal. Las primeras son las más utilizadas y revolucionarias para almacenar energía, aunque con el tiempo, van perdiendo efectividad.

Las de litio-metal con electrolito sólido, son más baratas además de duplicar la capacidad de las baterías de los vehículos eléctricos, y por lo tanto doblar su autonomía, aumentando la seguridad y reduciendo sensiblemente el precio de compra.

Pero tiene una desventaja: su escasa vida útil. Por eso, se están desarrollando distintas investigaciones buscando nuevas tecnologías para la fabricación de baterías. Uno de estos materiales es el electrolito sólido.

Proyecto europeo Astrabat

En estos momentos, se ha puesto en marcha el denominado proyecto europeo Astrabat cuyo objetivo es desarrollar soluciones óptimas de baterías de iones de litio para las crecientes demandas del mercado de vehículos eléctricos en particular.

El objetivo es satisfacer la necesidad de Europa de una batería segura, de alta energía, sostenible y comercializable para la movilidad ecológica que pueda fabricarse en Europa a gran escala.

Para hacerlo, las nuevas celdas Astgrabat permitirán: mayor densidad de energía y potencia; mayor seguridad y ciclo de vida más largo; mayor rango de temperatura de funcionamiento y menores costos de vehículos eléctricos.

Problemas en las baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos sufren varios problemas: densidad de energía insuficiente para cumplir con la autonomía esperada del vehículo eléctrico de 500 km; peligroso en seguridad debido a la fuerte fuga térmica de la batería o densidad de potencia insatisfactoria para cumplir con el requisito de carga rápida. Astrabat lleva a cabo varias investigaciones para superar estos problemas.

Compromiso con el medio ambiente

En línea con el compromiso del cambio tecnológico y ecológico, empresas relacionadas con la automoción refuerzan su responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad, como emovili, líder con miles de puntos de recarga instalados en España.

Emovili realiza consultoría y presupuesto optimo para garantizar la mejor solución de punto de recarga para cliente final, fabricantes, suministradores de energía, así como instaladores oficiales de fabricantes de vehículos eléctricos.

Conocedor de los problemas que puedan tener los conductores de coches eléctricos, emovili además ofrece servicios de ayuda en carretera. Se trata de suministrar la carga necesaria al cliente para que llegue hasta el punto de carga más próximo de la ubicación donde se encuentra hasta un máximo de 25Km de autonomía a través de una batería de 6Kw portátil y ecológica.

