Dedicar más recursos a sanidad para preservar el estado del bienestar.

La terrible epidemia producida por el virus SHARS-Cov-2, ha revelado las deficiencias que tiene nuestro sistema sanitario; todos los países de la UE, han sufrido las graves consecuencias que nos ha dejado el virus; ni siquiera los más avanzados económicamente, han sido capaces de gestionar eficazmente la epidemia. Únicamente algunos países nórdicos han sufrido una menor incidencia, tanto en número de contagios como de fallecidos. Italia por el contrario, ha sido el país donde el coronavirus ha causado más estragos; España le ha seguido de cerca.

En nuestro país no se gestionó eficazmente el principio de la epidemia, infravalorado las consecuencias que nos podía traer. Nos veíamos reflejados en la situación por la que estaba pasando Italia; pero el Ministerio de Sanidad con sus “expertos”, no supo ver lo que se nos venia encima; lo que conllevo a una saturación de las urgencias tanto hospitalarias como de atención primaria, así como una altísima incidencia en los ingresos hospitalarios y fallecimientos.

Empero, el Gobierno si ha gestionado eficazmente la vacunación en coordinación con las Comunidades Autónomas y que llegó a finales del 2022 a más del 80% de la población; coincidiendo con la variante OMICRON, la más contagiosa hasta entonces; a partir de ese momento, la epidemia se convirtió en una infección respiratoria leve en la mayoría de los casos, salvo en aquellas personas con enfermedades graves o persistentes. La gestión del calendario de vacunación se ha efectuado (y esto hay que decirlo), mejor que en la mayoría de los países de la UE; aunque disto bastante del resto de la gestión que se ha hecho de la epidemia.

Por todo lo anteriormente expuesto, España ha sufrido una importante caída en lo referente a la salud de sus ciudadanos; debemos considerar, que nuestro país invierte en sanidad menos que la media de la UE; que en el 2022 ascendió a 2244 euros por habitante. España en el mismo año invirtió 1854 euros, por detrás de Francia, Alemania e Italia. A pesar de ello, nuestro país ocupa el puesto número 25 en el ranking de los 192 países más importantes: pero no es suficiente.

Es una necesidad prioritaria, que España aumente los recursos en la sanidad pública; sobre todo en “atención primaria”, filtro fundamental y necesario para evitar la saturación del sistema, sobre todo el hospitalario. Hemos corroborado que un aumento de la inversión en “atención primaria”, redunda en una mejora sustancial en la salud de los ciudadanos; sobre todo de las personas mayores, que son las más proclives a padecer las cinco enfermedades más frecuentes.

Otro punto muy importante a considerar, son las listas de espera. Países como Francia, Alemania, Noruega y Finlandia, tienen listas de espera más cortas que en nuestro país; tanto en cirugía, como en otros tratamientos; pongamos algunos ejemplos: en España en “atención primaria”, el porcentaje de pacientes que deben esperar más de un día para ser atendidos por el médico de cabecera ha pasado del 55.1% antes de la epidemia al 78.1% en la actualidad; del mismo modo, en el caso de especialistas, el porcentaje de pacientes atendidos con retraso de más de tres meses ha pasado del 25% antes de llegar el coronavirus al 37.8% en la ultima ola de estudio. En cirugía, la espera para una intervención, ha aumentado considerablemente, debido en gran parte a la epidemia; llegando en el último año a 148 días: la Comunidad de Madrid tiene una lista de espera bastante más corta que la media nacional, con 64 días para acceder a una intervención quirúrgica; menos de la mitad de la media nacional.

Sin embargo, referente a la “atención primaria”, la Comunidad de Madrid adolece de recursos suficientes para ofrecer unos servicios médicos de calidad. Desde el mes de mayo del pasado año, la Comunidad de Madrid viene sufriendo una huelga de los médicos de “atención primaria” como en menor medida Hospitalaria; por fortuna, la Consejería de Sanidad ha llegado a un acuerdo con médicos y sindicatos; aumentando los honorarios médicos a 450 euros mensuales para médicos de familia y pediatras; y 500 euros para aquellos que optan por turno de tarde. También se limita a 20 pacientes por día para el médico de familia y 30 para el pediatra. Con respecto a la huelga hospitalaria, los sindicatos han llegado a acuerdos provisionales con la Consejería; desconvocando la huelga que tenían prevista hace unos días; y esperan que se concreten algunas medidas importantes en los próximos días, posiblemente después de Semana Santa.

Si queremos mejorar significativamente la “atención primaria” en Las Comunidades Autónomas, deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos. Primero: limitar el número de pacientes por facultativo, tanto en el médico de familia como en el pediatra .(Acuerdo llegado en la Comunidad de Madrid). Segundo: aumentar los honorarios tanto de médicos como personal de enfermería. (También resuelto en Madrid). Y tercero: promover sesiones clínicas entre los médicos de los ambulatorios y los de los hospitales; fundamental para la formación continua de los primeros, lo que mejoraría la calidad asistencial. Un cuarto punto que hay que tener en cuenta, es incrementar la contratación de médicos con formación en medicina de familia. Todo ello necesita recursos importantes dirigidos a los centros de salud. “El estado del bienestar”, se sustenta principalmente en la sanidad, la educación y las pensiones; pero en mi opinión, la sanidad es quizás la que dada la inmediatez de los servicios demandados, necesitade una mayor atención.

Debemos considerar que existen cinco patologías más frecuentes, y que son las que ocupan más del 80% de las enfermedades de la población. Estas son las siguientes: diabetes, hipertensión, EPOC, enfermedades reumáticas y por último, insuficiencia cardiaca. Estas patologías, deben tratarse por los médicos de “atención primaria” en una primera instancia, antes de derivar al enfermo al especialista. Por lo tanto como antes me he referido, es muy importante dotar a los servicios de “los centros de salud” de los medios humanos necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.

La inversión en tecnología, no es tan necesaria como si lo es en los servicio básicos de salud; los hospitales en España, están dotados lo mismo que en Europa con los mejores equipos de alta tecnología; este no es el problema de la sanidad pública en España, pero si existen serias deficiencias en los servicios de los “centros de salud”.

Por último, voy a referirme brevemente a la externalización de servicios: creo que es un complemento importante para la sanidad pública; pero siempre que se haga con prudencia. La externalización que se viene haciendo en el Reino Unido desde 2012, no ha dado los frutos esperados; al revés: ha empeorado la atención medica al ciudadano (1). Estoy a favor de una externalización racional, lo mismo que lo estoy a favor de la concertación de servicios; pero siempre haciéndolo con hospitales y centros de referencia y excelencia. Complementa a la sanidad pública y acorta los tiempos de espera; tanto en consultas como en pruebas complementarias. En España sobre todo con este gobierno, no se tiene un buen concepto de la externalización; se cree que todos los servicios deben darse a través de la sanidad pública; y eso no es del todo verdad.

Después de haber pasado la peor “epidemia” que se conoce desde 1918, es fundamental aumentar la inversión sobre todo en los “centros de salud”. “El estado del bienestar”, no podrá consolidarse si no lo hacemos. Huelga declarar, que no oficio puesto alguno entre aquellos que han de tomar decisiones; solamente como economista con conocimientos en gestión de la sanidad, me he limitado a dar mi impresión: valga lo que valiere.