Casado recupera su versión más radical y llama a Sánchez “presidente fake”

Pablo Casado ha sido el primer portavoz en responder al discurso de investidura de Pedro Sánchez. “¿Ha conseguido conciliar el sueño con este pacto de vergüenza?”, así abría el popular el turno de las réplicas.

Casado ha querido recordar a Sánchez durante su intervención sus continuos cambios de criterio respecto al independentismo de Cataluña y Podemos. “Rubalcaba decía que los españoles se merecen un presidente que no les mienta, aplíquese el cuento”, le ha pedido Pablo Casado a Sánchez antes de calificar al socialista de presidente “fake”.

“Usted ocultó durante la campaña y en el debate cuando se lo pregunté, que pactaría con los independentistas”, le ha acusado el popular durante su turno de palabra.

“El problema en España no es que falte democracia, es que usted negocia con los que atentan contra la democracia”, ha sentenciado Casado.

El presidente del Partido Popular ha calificado de “retrógrado” al programa que Sánchez había acuñado como “progresista” durante su discurso. Un alegato que, en palabras de Casado, “daba miedo”.

Aplicar el 155

Casado ha instado al presidente en funciones a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si Quim Torra se negara a abandonar la presidencia de la Generalitat tras ser inhabilitado por la Junta Electoral Central. Casado ha advertido a Sánchez que si este no daba el paso, podría incurrir en prevaricación.

“¿Va a permitir tener un presidente autonómico en absoluta rebeldía contra el Estado?”, le ha preguntado Casado al candidato a presidir el Gobierno.

Para la aplicación del artículo 155, Casado ha asegurado que el PSOE contaría con el apoyo de los senadores del Partido Popular.

El apoyo al PRC

Casado también ha querido aprovechar su intervención para asegurar a Sánchez que el Partido Popular apoyará a Revilla en Cantabria si finalmente el PSOE rompe la coalición con el PRC en esta región. Una decisión que respondería a una represalia por el voto en contra del partido cántabro.

“Si usted rompe el Gobierno de Revilla por el cambio de voto del PRC, mi partido apoyará para dar estabilidad en Cantabria”, ha garantizado Casado.

La respuesta de Sánchez

“Dicen que les duele España, pero lo que les duele es no gobernar España”, ha respondido Sánchez a Casado en su intervención.

El presidente en funciones ha pedido a Casado que sepa perder -y es que le ha recordado en múltiples ocasiones que es el primer líder que ha perdido en un año cinco elecciones- y le ha acusado de hacer “cosas impropias de un presidente del Gobierno”.

El socialista sostiene que el Partido Popular y Vox han utilizado “artimañas jurídicas y extrajurídicas para sabotear la investidura”.

El tributo a Rivera

Sánchez no ha querido olvidarse de Albert Rivera y, tras asegurar que no desea la desaparición de los partidos de centro derecha, ha confesado que no desea que Casado termine como el antiguo líder del partido naranja.

“No quisiera, Señor Casado, que usted siguiera la misma suerte que el Señor Rivera”, ha sostenido el socialista durante su turno de réplica.

“Ojalá, señor Sánchez, fuera usted la mitad de patriota que Albert Rivera. No le llega ni a la suela del zapato”, le ha contestado Casado desde la bancada popular.