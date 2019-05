Diez días para la exhumación de Franco: ni rastro del permiso que el Gobierno debe pedir al Valle

El 10 de junio, se cumple la fecha fijada por el Gobierno para la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. A falta de diez días para la ejecución del acuerdo, no hay constancia de que el Ejecutivo haya cumplido un trámite previo obligado: la petición de autorización al abad del monasterio.

El 15 de marzo, el Consejo de Ministros acordó que el féretro con los restos de Franco fueran exhumados el 10 de junio, para ser trasladados al cementerio de Mingorrubio-El Pardo si la familia no fijaba antes un destino alternativo, como así ha ocurrido.

La salida de los restos mortales del anterior jefe del Estado lleva camino de alcanzar un año de retraso, porque fue un anuncio del Gobierno casi desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, realizado el 24 de julio. Entonces, el Consejo de Ministros decidió la exhumación, aunque hasta noviembre la Subsecretaría del Ministerio de Justicia no comenzó los trámites administrativos necesarios.

Informes y permiso al abad

Uno de esos trámites era pedir un informe técnico al ayuntamiento de El Escorial, municipio, al que pertenece el Valle de los Caídos, sobre el proyecto de obra menor que requiere la exhumación, y solicitar otro sanitario a la Comunidad de Madrid.

Además, la Subsecretaría anunció entonces que la ministra de Justicia iniciaría “las actuaciones oportunas para el acceso a la Basílica, al objeto de efectuar, en su caso, la referida exhumación”.

Esta actuación requiere formular petición de permiso a la autoridad eclesiástica competente, esto es, al prior de la abadía benedictina del Valle, Santiago Cantera, quien, cuando presentó recurso contra el acuerdo del Gobierno, alegó que, según los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede, la basílica es inviolable y solo se puede acceder a ella con permiso del abad.

Ni rastro de la petición

A falta de diez días para la exhumación de Franco según lo acordado por el Consejo de Ministros, no hay constancia de que el Gobierno haya pedido permiso a la abadía para acceder a la misma y proceder a sacar los restos del dictador.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para conocer si se ha tramitado esa petición. La respuesta ha sido que la exhumación de Franco depende de Presidencia del Gobierno, y que por tanto corresponde al equipo de Carmen Calvo cumplir los trámites que sean precisos.

La vicepresidenta asumió la dirección de este procedimiento, apartando para ello a la titular de Justicia, Dolores Delgado, aunque sí contó con el trabajo de la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, ex alto cargo de Memoria Histórica en el Gobierno de Zapatero. Desde entonces, Latorre despacha directamente con Carmen Calvo de las novedades en torno a la exhumación.

Moncloa "no dispone de información"

Ante la respuesta de Justicia, ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial del Palacio de la Moncloa.

Se preguntó al citado portavoz por la petición de permiso al abad del Valle de los Caídos para llevar a cabo la exhumación de Franco, y en concreto si no se había solicitado. En caso de que no se hubiera hecho, se añadió: "¿Por qué motivo no se ha pedido todavía el permiso?".

La respuesta fue: "No tengo la información que precisas".

Igualmente, este confidencial ha dirigido la misma pregunta al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, sin haber recibido respuesta.

La familia de Franco

Fuentes de la familia Franco, que han presentado dos recursos ante el Tribunal Supremo contra la exhumación de los restos del general, han informado a ECD de que nos les consta que el Gobierno haya cumplido el trámite obligado de solicitar el permiso a la abadía.

No encuentran explicación a esta circunstancia, cuando solamente faltan diez días para que se cumpla el plazo fijado por el propio Gobierno.

El Supremo se inclina por suspender por la falta de permiso

Tal y como informó este periódico, el ponente del recurso sobre la exhumación, el magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, alegará que el Gobierno no ha pedido permiso a la autoridad eclesiástica pertinente, el abad, para acceder a la basílica, dentro de su propuesta a la Sala para que dicte medidas cautelares que paralicen la exhumación en esa fecha, 10 de junio.

Asimismo, el magistrado señalará que el Gobierno carece de licencia urbanística para llevar a cabo las obras necesarias para el traslado de los restos, ya que el juez de lo contencioso José Yusty ha paralizado temporalmente la concesión.

En estos momento, y a falta de su decisión final, el Supremo se inclina por suspender cautelarmente la exhumación de Franco del 10 de junio hasta que resuelva el fondo del recurso.