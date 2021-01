Expertos en geopolítica internacional: “Lo sucedido en el Capitolio va a hundir a Trump”

Tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos en la jornada de ayer, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Federico Martínez Roda, ha asegurado que lo sucedido “va a hundir a Trump, que está utilizando la estrategia del caos desde que perdió las elecciones, haciendo perder al Partido Republicano muchas opciones futuras. Esto va a estropear lo poco o mucho bueno que haya hecho durante su mandato”.

“Para gran parte del pueblo norteamericano y para todo el que tenga pensamiento democrático es intolerable que desde la Presidencia de Estados Unidos se instigue una revuelta para que no se proclame al candidato vencedor, más aún cuando no hay ninguna prueba de que haya habido fraude alguno”, ha aducido Martínez Roda.

“A Trump le han perdido la pandemia y Twitter”

El catedrático de la UCV cree que la imagen de Trump va a verse aún más deteriorada de lo que ya lo ha estado tras su enfrentamiento con buena parte de los medios a lo largo de su legislatura: “Trump se ha enfrentado especialmente a la CNN, que ha dejado de ser una cadena parcial para convertirse en una cadena anti-Trump, militante al estilo de la prensa de principios del siglo XX. Esto ha influido mucho en la prensa española, que normalmente bebe de fuentes de este estilo”.

“A pesar de haber tenido unos logros considerables en su legislatura, a Trump le ha perdido Twitter -la prudencia requiere sosiego y no estar a base de golpe de tuits- y, sobre todo, la pandemia, que ha gestionado fatal. Si no llega a ser por la pandemia, los números de Estados Unidos serían desde el punto de vista económico excepcionales”, ha señalado.

Además, Martínez Roda ha remarcado que la critica a Trump “no debe ir acompañada de la loa a las bondades de Obama, porque ambos son muy criticables. Obama, premio Nobel de la Paz, provocó, intervino o suscitó varias guerras en Ucrania, Siria o Libia; e incluso fomentó el golpe de Estado en Egipto contra Mubarak. Pese a ello, ha tenido muy buena imagen en los medios”.

Apoyo mundial mayoritario a la democracia estadounidense

Por su parte, el profesor de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea, Alberto Arrufat, titular de la Cátedra Jean Monnet de la UCV, ha asegurado que, igual que ya lo ha hecho la Presidenta de la Comisión Europea -Ursula Von der Leyden-, “en las próximas horas la respuesta mayoritaria de la comunidad internacional va a ser la de mostrar su apoyo a la democracia estadounidense, aunque, sin duda, los líderes de algunas naciones van a utilizar políticamente lo sucedido”.

Arrufat considera que la democracia norteamericana es un “referente global” y “nadie puede discutir su fortaleza” pese a lo sucedido ayer: “Pese al desánimo, la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos no aprueba ese asalto y prueba de ello es como los responsables políticos, en ese mismo momento, recogieron esa sensibilidad y se posicionaron en contra del asalto. No se ha perdido nada que no se pueda recuperar en lo acontecido en el Capitolio”.

“Ahora es muy importante que otros ciudadanos no se crean con justificación para responder también con violencia a la agresión de ayer; y que las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder se realizan con escrupuloso respecto a los derechos fundamentales”, ha aducido Arrufat.

El cambio necesario en la elección de candidatos

Lo acontecido en el Capitolio es “más un riesgo que una debilidad”, en opinión del profesor de la UCV: “Por ello, creo que tanto el partido republicano como el demócrata deben plantearse la elección de candidatos que combinen atractivo electoral con respeto a las estructuras y a las reglas de juego”.

El vídeo del día El Congreso de EEUU ratifica la victoria de Biden

“No hay que escoger a un candidato por su género, por ser un empresario de éxito o por el color de su piel y buscar únicamente el impacto. Hay que ganar las elecciones, pero debe hacerse con alguien que se sepa parte de un engranaje estructural más grande y que sea consciente de su tarea de preservar lo que constituye como patrimonio de todos”, ha aseverado.

El profesor de la UCV señala como una de las raíces del ataque al Capitolio se encuentra en la que considera la “mayor debilidad” de las democracias liberales occidentales: su ciudanía.

Para Arrufat las sociedades de estos países “no habían sentido en décadas el nivel de tensión económica y también política que se está dando en la actualidad” como consecuencia de que el ciudadano medio es “muy propenso” a planteamientos bidimensionales: “En política, al contrario que en nuestra propia vida, nos empeñamos en ver la vida de forma bicolor, en blanco o negro, sin tener en cuenta toda la escala de grises; el logaritmo que gestiona lo que nos llega al móvil, hace el resto”.