Feijóo dio máximo protagonismo a Díaz Ayuso cediéndole que ella clausurara el congreso del PP de Madrid

Alberto Núñez Feijóo volvió a demostrar el sábado que está dispuesto a apoyar al máximo a Isabel Díaz Ayuso. Estaba previsto que el discurso final del congreso del PP de Madrid lo pronunciara el presidente nacional, pero dejó que fuera la nueva líder madrileña quien disfrutara al máximo de su victoria clausurándolo.

Ayuso tomó también buena nota de ese gesto de deferencia, diciendo que lo agradecía “eternamente”, añadiendo que “jamás lo iba a olvidar”.

Y así se clausuró en el pabellón seis del Recinto Ferial de Madrid lo que ha sido un congreso triunfal de la presidenta de la Comunidad y ahora también del PP a nivel regional.

Miguel Ángel Rodríguez

Afiliados de diferentes comunidades autónomas llegaron hasta el recinto de Ifema para no perderse el acto de clausura del congreso de Madrid.

La primer persona del equipo de Ayuso en llegar fue Miguel Ángel Rodríguez, que se dio un auténtico baño de masas: veinte minutos en llegar al pabellón debido a las personas que querían fotografiarse y hablar con él.

Como ocurrió el día anterior, Esperanza Aguirre fue otro de los personajes más seguidos.

Llamó la atención de los asistentes la ausencia de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Fuentes del evento consultadas por Confidencial Digital admitían que "no apareció pero tampoco habría sido una sorpresa que viniera".

Teléfonos móviles

El acto comenzó con la entrada de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en el salón. El himno de los populares atronaba en el pabellón, con volumen tan elevado que los asistentes optaron por dejar aplaudir, porque no se les escuchaba, y sacar sus teléfonos móviles para captar el momento en imágenes.

Con treinta minutos de retraso, banderas de España al aire, abrazos, saludos y flashes dio comienzo la clausura del 17º Congreso del PP en Madrid.

Se notó un runrún entre los asistentes cuando se emitieron vídeos de líderes latinoamericanos, el alcalde de Lisboa y la presidenta del Parlamento Europeo. La gente estaba ansiosa porque empezaran a hablar el presidente del PP y la nueva presidenta de la formación en Madrid.

Gracias, Madrid y mayo

Tres términos centraron el discurso de Alberto Núñez Feijóo: gracias, Madrid y mayo.

El presidente nacional del PP agradeció el apoyo que ha recibido de la gente, citó a Madrid por motivos obvios, y habló de mayo porque -dijo- "históricamente ha sido un mes muy importante en la historia del PP".

Le dio tiempo para mencionar la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. El alcalde, Martínez Almeida se rio, y buscó alguna mirada cómplice para que la apoyara, dada su condición de colchonero.

“¡Qué bonito, Alberto!”

Con objeto de que el acto no fuera algo tan serio y formal, Núñez Feijóo soltó alguna broma. "Isabel y yo somos de generaciones diferentes, pero para ello hay que fijarse bien", comentó.

Terminado el discurso, Ayuso y Feijóo se fundieron en un abrazo. La presidenta de la Comunidad de Madrid le agradecía con estas palabras: "¡Qué bonito, Alberto!".

Perdón a mi familia

Quince minutos duró el discurso final de Isabel Díaz Ayuso. La ahora presidenta del PP de Madrid se acordó de Pedro Sánchez, de Cuba, de la Feria de San Isidro, de la monarquía, del comunismo, de Venezuela, de Ucrania, de Irene Montero, de las drogas, de Bildu, del franquismo, del 100 Montaditos...

Ayuso se emocionó al acordarse de su familia y destacó el cariño que ha recibido por parte de ellos: "Gracias y perdón, os quiero".

La emotividad fue máxima cuando, sin poder contener las lágrimas, afirmó: "Sin el PP no entiendo otra manera de entender la vida". Hubo de nuevo largos aplausos y gritos de "Ayuso presidenta".

Terminó agradeciendo el apoyo recibido de su equipo, desde el jefe de prensa hasta Miguel Ángel Rodríguez, y a los afiliados y compromisarios, a sus consejeros, a Cuca Gamarra, y por supuesto, a Alberto Núñez Feijóo.

Se acordaron de Casado pero sin mencionarle...

El discurso de Feijóo aludió al anterior presidente del partido, Pablo Casado, aunque sin mencionar su nombre, cuando habló de que "fueron tiempos con mucho ruido, pero ya está creciendo un nuevo PP".

Ayuso tampoco lo cito cuanto se refirió a "la anterior etapa del PP". "Se ha tardado mucho en convocar este congreso", criticó, para concluir: "Gracias, Feijóo, por acelerar el proceso".

Demasiada familia en la foto

La foto de familia se convirtió en un pequeño desastre, porque eran demasiados los personajes que deseaban aparecer en ella y la tarima resultaba demasiado pequeña.

José Luis Martínez Almeida, Alfonso Serrano e Isabel Díaz Ayuso se colocaron, lógicamente, en el centro de la imagen. Hubo políticos populares no demasiado conocidos que consiguieron colocarse en las filas de delante, mientras a dirigentes europeos y nacionales como Adolfo Suárez y Eugenia Carballedo casi ni se les captaba. Aguirre no llegó a tiempo, debido a que no paraba de hablar con los afiliados.

Entre los que se mostraron incómodos destaca Ana Camins, ex secretaria general del PP de Madrid, a la que se vio visiblemente enfadada. Le sentó mal cómo se le trató durante su discurso el día anterior, sábado: movimientos masivos, ruido, muchos cambios de plano, apagón de micrófono... Lo consideró conductas sospechosas desde el partido.