Madrid ha perdido 1.400 plazas de aparcamiento para ceder espacio a las terrazas

El Ayuntamiento de Madrid decidió este miércoles 7 de abril prorrogar las medidas excepcionales de las terrazas de bares y restaurantes hasta finales de 2021.

Aparte de la exención del 100% de la tasa que pagan los hosteleros, el consistorio capitalino aprobó en mayo del año pasado la ampliación de los espacios públicos destinados a la restauración, incluyendo, en algunos casos, ocupar bandas de aparcamiento del Servicio del Estacionamiento Regulado.

Vecinos de las zonas afectadas se están quejando de que se han reducido notablemente las plazas de aparcamiento, lo que empeora la ya de por sí difícil tarea de buscar “sitio”.

Una reducción de más del 1%

Según ha podido saber el Confidencial Digital, con los últimos datos actualizados, las terrazas hosteleras ocupan 1.395 plazas del SER, lo que supone más de un 1% del total de 124.286 plazas de aparcamiento que hay en Madrid.

Así, el ayuntamiento ha reservado esa cantidad y las concede a los bares que solicitan ampliar sus zonas de servicio, como medida para salvaguardar las distancias prescritas por las autoridades sanitarias. La mayoría de las plazas —1.216— son de zona verde, es decir, correspondería a los residentes de los barrios donde se encuentran.

Estos vecinos tienen que pagar una tasa anual de 24,60 euros para poder aparcar allí. Para paliar los efectos de esta reducción, el consistorio permite a los distritos compensar la reducción a costa de plazas azules, es decir, de las disponibles para los no residentes, que son las que finalmente se verían reducidas.

Chamberí y Salamanca, los más afectados

Sin embargo, no todos los distritos se ven afectados de la misma manera. Por ejemplo, el distrito de Centro no tiene ningún espacio disponible para las terrazas, ya que no dispone de plazas azules con las que compensar la reducción a los residentes.

Los vecinos de otros distritos se han visto más afectados. En Chamberí hay 478 plazas menos —casi un 4% del total— y Salamanca ha sufrido una disminución de 402 plazas —un 2,65%—. Chamartín, aunque es el distrito con más plazas de aparcamiento —24.333—, solo se han visto ocupadas por las terrazas un 0,78% del total.

Muchas más terrazas

Con la prórroga de las medidas, el ayuntamiento también estableció hasta el 31 de agosto el plazo máximo para que los hosteleros soliciten ocupar el espacio reservado al estacionamiento de vehículos. A partir de esa fecha, no podrán ampliarse las terrazas a costa de las plazas de aparcamiento.

Desde el ayuntamiento recuerdan que antes del inicio de la pandemia había en Madrid 5.322 terrazas. Esa cifra ha aumentado casi un 50%: se han autorizado 2.678 terrazas más.