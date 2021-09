Malestar en Génova. Los medios extranjeros se acreditan en la convención del PP para hablar con Díaz Ayuso

Aluvión de peticiones de medios extranjeros para ver a Isabel Díaz Ayuso en la convención del PP. Una expectación que ha provocado un profundo malestar en Génova porque está acaparando el foco de un cónclave diseñado para relanzar el liderazgo de Pablo Casado.

No se pasa por alto que Ayuso ha despertado el interés mediático fuera de España por su gestión de la pandemia y el terremoto político que ha provocado en el tablero nacional tras su arrolladora victoria electoral el pasado 4 de mayo en Madrid.

Una expectación que está llevando a numerosos medios extranjeros a acreditarse en la Convención del PP para ver a la presidenta, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes próximas a la dirección nacional del partido. Se citan algunas cabeceras relevantes como ‘The Financial Times’.

Dispara su agenda internacional

Hay que recordar que los comicios del 4-M ocuparon durante días las portadas de medios nacionales e internacionales. Ayuso arrasó en las urnas y obtuvo 65 escaños. Tal fue la repercusión que se convirtieron en objeto de análisis por parte de prensa extranjera de reputado prestigio.

La BBC describió la victoria de Ayuso como “una contundente victoria tras una encarnizada batalla electoral”. Además, destacó que “desafió al Gobierno central liderado por los socialistas manteniendo abiertos los bares y las tiendas de Madrid durante la pandemia”.

The Guardian también calificó de “rotunda” la victoria de Ayuso en Madrid aunque manifestaba también la dependencia de la política a Vox al no haber conseguido obtener la mayoría absoluta.

Peticiones de entrevista

También ha despertado interés poder entrevistar a la presidenta madrileña en Latinoamérica y su relevancia mediática ha traspasado fronteras.

Sus servicios de prensa se han visto desbordados por la cantidad de peticiones que ha recibido Ayuso para intervenir en medios internacionales. Ha aparecido en entrevistas para Paris Match, Radio Caracol, TVNacional Rusa, Televisva, Associated Press, Reuters TV, Figaro Magazine, TVnoticias (Venezuela), El Mercurio (Chile).

La gestión de la pandemia es una de las principales cuestiones que interesan a los periodistas extranjeros: “Sobre todo Italia y Francia la quieren como modelo de gestión del Covid. Por su efecto político, también, como figura emergente del centro-derecha en España”.

Le Figaro llegó a calificarla hace unos meses como la “nueva musa de la derecha española, la bestia negra del Gobierno central y el descubrimiento político español del año”. Y The Financial Times habló de “la carismática salvadora para la derecha española”.

Este interés en una figura política madrileña, sin embargo, viene de atrás. A Esperanza Aguirre llegaron a dedicarle artículos en The Telegraph y Newsweek. Cristina Cifuentes apareció en The New York Times y Le Figaro y Manuel Carmena despertó el interés de diarios como Le Monde o The Guardian.