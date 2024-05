Milei busca coches en Madrid para sortear el boicot de Sánchez a su visita

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid.

El conflicto diplomático entre España y Argentina no cesa. Pedro Sánchez se ha planteado boicotear la segunda visita a Madrid de Javier Milei, prevista para el próximo 21 de junio, cuando recibirá un premio del grupo de estudios liberal Instituto Juan de Mariana. El presidente argentino se ha movilizado para sortear ese veto.

Un portavoz de la Casa Rosada ha confirmado que Milei mantiene en su agenda ese desplazamiento a España tras negarse a pedir disculpas, como le exigió el Ministerio de Exteriores, por cargar contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en un mitin de Vox el pasado fin de semana.

Exteriores, por el momento, ha ido este martes un paso más allá y ha decidido retirar de manera permanente a la embajadora española en Buenos Aires. El Gobierno aún tiene que esperar a que Milei notifique si pide formalmente algún encuentro con autoridades españolas. Bien sea la Casa Real o algún miembro del Ejecutivo.

Pero en previsión de que eso no ocurra, Exteriores ha comenzado a explorar, según admiten a Confidencial Digital fuentes del Gobierno, qué puede hacer para contraatacar al presidente argentino.

No le impedirá aterrizar en Torrejón

Pese a la escalada de tensión diplomática con Argentina, según las mismas fuentes, Moncloa no se plantea medidas drásticas como impedir a Javier Milei aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). La posibilidad de que los mandatarios utilicen esta instalación es un gesto habitual de cortesía en sus visitas a España.

En las últimas horas, fuentes gubernamentales no habían cerrado la puerta a esta posibilidad ante el viaje que Milei tiene previsto realizar a Madrid en menos de un mes para recoger un premio del Instituto Juan de Mariana.

Este martes, el Ejecutivo ya anunció la retirada “definitiva” de la embajadora española en Buenos Aires, un hecho que solo tiene como precedente la invasión marroquí de Perejil, y que llegaba después de que el presidente argentino descartase disculparse por llamar “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Ni le nombrará ‘persona non grata’

Tras esa decisión, fuentes del Gobierno no descartaban ninguna otra medida contra Milei, boicoteando incluso su próxima visita a Madrid de junio. Preguntados por si se podría prohibir la entrada o nombrarle persona non grata, miembros del Ejecutivo no descartaron nada.

Admitieron, incluso, que había numerosas medidas que se podrían adoptar. En el ámbito diplomático, el siguiente paso, por ejemplo, sería declarar non grato al embajador argentino en España para forzar su expulsión.

No facilitarle vehículos del Parque Móvil

Sin embargo, las fuentes a las que ha tenido acceso ECD apuntan que una de las medidas que sí se encuentra encima de la mesa de Exteriores gira en torno a complicar y a hacer incómoda la visita de Milei en España, ya que admiten en privado que no creen que puedan negar directamente la entrada al mandatario argentino.

La Moncloa está dispuesta a ir todo lo lejos que sea necesario para mantener la presión y que Milei rectifique, aunque eso no suponga que pongan sobre la mesa la medida más drástica: la ruptura de relaciones diplomáticas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre.

El entorno del presidente de Argentina insiste en que no dará marcha atrás. Hasta el punto de que, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes del sector, emisarios de Milei en España están buscando coches en Madrid para sortear el boicot de Sánchez a su visita.

Están contactando con empresas que cuentan con una flota de alquiler de vehículos, algunas de ellas especializadas concretamente en el traslado de autoridades en Madrid, ante la amenaza real de que Moncloa no le facilite finalmente vehículos del Parque Móvil del Estado tras aterrizar en Torrejón. Por si esto fuera poco, también se han mantenido conversaciones con empresas de seguridad privada.

En su anterior visita, el propio Gobierno de España cedió la escolta que acompañó al presidente argentino durante su estancia en el país. No solo eso, sino que también se le proporcionó transporte y todo el apoyo logístico que requiere un jefe de Estado.

“No le va a forzar a que tenga que pedir un Uber”

Unas facilidades que ahora el Ejecutivo se plantea no conceder a Javier Milei. Miembros de su equipo han trasladado a algunos de sus interlocutores en la capital de España que Milei no está dispuesto, en ese sentido, a que “Sánchez le humille hasta el punto de que le fuerce a tener que pedir un Uber para moverse por Madrid”.

Una declaración de intenciones, aseguran, que le ha llevado a comenzar a montar por su cuenta toda la logística necesaria para su próxima estancia en España.

Sánchez presume de que “se siente fuerte”

Mientras tanto, fuentes socialistas aseguran que Sánchez está convencido de que en este asunto tiene toda la razón y Milei ha cometido un error garrafal atacando a un líder democrático de otro país en su propia casa, algo inédito en los usos mínimos diplomáticos.

El jefe del Ejecutivo “se siente fuerte” además porque está recibiendo muchos apoyos inesperados o al menos críticas directas a Milei, no solo de sus socios de Gobierno, como era previsible, sino incluso del PP que, con matices y ambigüedades, ahora ha decidido criticar al presidente argentino.

Especialmente significado es el apoyo de las grandes empresas españolas que, después de reunirse con Milei el sábado, han lanzado en los últimos días comunicados de rechazo expreso a sus palabras en el mitin de Vox en Vistalegre, donde llamó “corrupta” a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.