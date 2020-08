Un partido catalanista pedirá formalmente el indulto para los presos del 1-O

Al Gobierno de España le llegan más peticiones de indulto para los responsables de la intentona secesionista de 2017 en Cataluña que se encuentran en la cárcel cumpliendo condena. Si hace un mes UGT registró en el Ministerio de Justicia una solicitud para la ex consejera de Trabajo Dolors Bassa, próximamente se va a presentar una propuesta para poner en libertad a todos los presos por el 1-O.

La solicitud la va a presentar la Lliga Democràtica, un partido catalanista de centro impulsado por el politóloga Astrid Barrio y el ex presidente de Societat Civil Catalana Josep Ramón Bosch, y al que se han ido sumando ex de Convergència, ex de Unió y hasta el ex eurodiputado del PP Santiago Fisas.

El Comité Ejecutivo de la Lliga Democràtica ha decidido solicitar formalmente al Gobierno de España “el indulto de todos los políticos y activistas condenados como consecuencia del proceso independentista”: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Este partido, de reciente creación y que pretende aglutinar a los votantes catalanistas no independentistas, defiende que “el indulto de los políticos y activistas condenados puede contribuir decisivamente a qué Cataluña empiece a salir del callejón sin salida en que vive inmersa desde hace años y encarar la resolución del conflicto político que la divide”.

Asegura que la propuesta obedece al “deseo inequívoco de contribuir a la reconciliación entre catalanes y de no abonar ningún tipo de confrontación ni entre catalanes ni entre los gobiernos de Cataluña y España”, sin perjuicio de que declaran su firmeza en la defensa del marco constitucional.

Además de anunciar que próximamente registrarán esta solicitud formal ante el Gobierno, la Lliga Democràtica anima “a todas aquellas fuerces políticas y entidades catalanistas y soberanistas y a todos aquellos que aspiran al progreso de Cataluña y que comparten este punto de vista a añadirse a la petición de indulto que formalizaremos próximamente”.

Por el momento ninguno de los nueve condenados a penas de cárcel -entres los 13 años de Junqueras y los nueve de Cuixart y Sànchez- ha pedido el indulto para sí mismo. Sí se ha registrado esa propuesta de UGT en favor de Dolors Bassa, afiliada al sindicato. Pero tanto los condenados como los partidos independentistas lo que exigen al Gobierno de España es una amnistía que deje en libertad a todos los condenados, e incluso pueda permitir la vuelta del extranjero sin consecuencias penales para todos aquellos dirigentes que huyeron para sustraerse a la acción de la justicia: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel.