La ronda de consultas de Sánchez pretende desactivar la amenaza de Podemos de “sacar a la gente a la calle”

Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con la sociedad civil de cara a una investidura. Pero Moncloa no ha diseñado estas reuniones como una puesta en escena para visibilizar que el presidente no está de vacaciones y se está trabajando los apoyos. Esconde el “miedo” a que Podemos saque a la gente a la calle si no hay acuerdo.

Hay que recordar que el partido de Pablo Iglesias, en plena semana de la investidura, no solo trató de presionar a Sánchez exigiendo un mayor número de ministerios a cambio de apoyar su reelección como presidente del Gobierno.

También quiso doblar la voluntad del PSOE, amenazándole con las consecuencias de que no se llegue a formar un gobierno progresista de izquierdas en España.

Sánchez se ha tomado en serio la amenaza

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, Sánchez “se ha tomado en serio” la advertencia de Podemos de “sacar gente a la calle”, revelada hace unas semanas por ECD, si el PSOE no consigue sacar adelante la investidura y el país se ve abocado a unas nuevas elecciones en noviembre.

Como parte de sus contactos con la sociedad civil, Pedro Sánchez se ha reunido ya con organizaciones en defensa de la igualdad, con representantes del mundo de la ciencia y con asociaciones ecologistas.

El próximo jueves tiene previsto entrevistarse con las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE, el mismo día en el que el presidente en funciones se ve con la patronal CEOE y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

Condiciona sus promesas a Pablo Iglesias

Fuentes presentes en los primeros encuentros de la ronda de consultas confirman a ECD que Sánchez está “sondeando el ambiente” entre estos colectivos con los que también se reunió Pablo Iglesias antes de la investidura.

El presidente sospecha que fue a estas mismas organizaciones a las que el líder de Podemos ha animado a salir a la calle, a movilizarse contra el PSOE si el presidente no logra formar Gobierno.

Con el objetivo de aplacar ese descontento, Pedro Sánchez en persona está prometiendo que promoverá las políticas sociales que defienden estos colectivos. Aunque insiste en que todo depende de que Iglesias apoye la investidura. Un mensaje con el que busca, reconocen en el PSOE, que le trasladen también esa presión al líder de Podemos.

Miedo en Ferraz a quedar como culpables

En Moncloa no se pasa por alto que la frustración del electorado progresista puede ser tan importante si no se llega a un acuerdo que, con el empuje de Podemos, “salgan a la calle miles de personas a las que se les ha creado unas expectativas que no van a ver cumplidas”, reconoce a ECD un destacado dirigente socialista. “Y lo peor es que salgan, además, de forma espontánea”, añade.

Se teme también que, con manifestaciones y movilizaciones callejeras, Pablo Iglesias consiga colgarse el papel de víctima y señalar al PSOE como el responsable de la repetición de las elecciones.

Resucitar el espíritu del 15-M

Se recuerda, en este sentido, que ese “desengaño” e “indignación” ya se dio hace ocho años. En mayo de 2011, miles de personas tomaron la Puerta del Sol de Madrid. En aquel momento, en plena ebullición del 15-M, los socialistas se dejaron millones de votantes por el camino.

Ahí empezó el movimiento 15-M que, tal y como se maneja estos días en Moncloa y Ferraz, puede “resucitar” si el PSOE queda como culpable de que no se configure “un gobierno de izquierdas de verdad”.

Se corre el “grave riesgo” de que votantes de izquierdas puedan volver a sentirse engañados por los socialistas, y se produzca un nuevo movimiento de ruptura. Pedro Sánchez trata estos días de pinchar discretamente ese globo.