El suspiro de Pablo Iglesias, el susto a Nadia Calviño y la ausencia de García-Page

El socialista, Pedro Sánchez, logró ser investido presidente del Gobierno en la segunda votación en el Congreso de los Diputados. Sánchez obtuvo 167 ‘síes’, 165 ‘noes’ y 18 abstenciones. Un voto más que el pasado sábado, en el que obtuvo 166 ‘síes’ debido a la ausencia de la diputada de En Común-Podem Aina Vidal, que no acudió al hemiciclo por enfermedad.

Son muchas las anécdotas que ha dejado esta investidura sobre el tintero. Como, por ejemplo, el largo suspiro que soltó el líder de Unidas Podemos.

La decisión de Tomás Guitarte de apoyar la investidura de Pedro Sánchez no estaba tan clara como parecía. Y es que el turolensee estuvo recibiendo presiones de unos y otros para cambiar su decisión respecto al voto.

Una incertidumbre que se vio reflejada en la bancada de la izquierda, concretamente en Pablo Iglesias. El líder de Podemos mantuvo la respiración cuando se acercaba el turno de Guitarte. Una vez que oyó el 'sí', Iglesias soltó todo el aire contenido y se dirigió a Irene Montero para hacerle algunos comentarios.

El susto de Nadia Calviño

Iglesias fue recibido por aplausos, no solo por los diputados de Podemos, sino por los socialistas. Toda la bancada de la izquierda se levantó para aplaudir al líder de Unidas Podemos.

Una ovación que no se repitió cuando Iglesias defendió que lo primero que debía hacer el Gobierno era derogar la reforma laboral. Muchos aplaudieron, pero a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se le cambió la cara.

Calviño trató de disimular su rostro asustado y prefirió no participar en este aplauso manteniéndose al margen.

Las otras caras del debate

El pasado sábado, Sánchez solo contó en la tribuna con la presencia de Susana Díaz. Este martes, los barores del PSOE han decidido asistir a la sesión de investidura para mostrarle su apoyo al socialista.

-- Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; de Aragón, Javier Lumbán; y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no acompañaron a Sánchez durante la investidura.

Y es que García Page es uno de los barones más reacios al acuerdo suscrito del PSOE con Esquerra. Unas diferencias que han forzado a que el presidente de Castilla-La Mancha haya preferido mantenerse al margen y no se haya acercado al Congreso en esta tercera jornada.

--Sí lo hicieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la de las Islas Baleares, Francina Armengol; la de La Rioja, Concha Andreu; la de Navarra María Chivite; y el de las Islas Canarias, Ángel Victor Torres.

--También estuvieron presentes Pablo Zuloaga -vicepresidente de Cantabria-, Miquel Iceta -PSC-, Ángel Gabilondo -portavoz de la Asamblea de Madrid-, y volvió a repetir la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

-- El Padre Ángel también volvió a ir. Y es que el presidente de 'Mensajeros de la Paz' también acudió al hemiciclo el pasado fin de semana, al igual que el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

--Pedro Sánchez también contó con el apoyo de su familia, y es que su mujer, Begoña Gómez, acudió al hemiciclo junto a los padres y al hermano del socialista.

... y lo que no se vio

-- Adolfo Suárez Illana, secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados, quiso mostrar su desacuerdo con las palabras de Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, dándole la espalda mientras éste comparecía.

Una actitud que no pasó desapercibida por Makute que se ha referido a Suárez Illana como “jurado de La Voz”, en relación al programa televisivo de canto de Antena 3.

-- Son muchos los portavoces de los partidos políticos que quisieron expresar sus opiniones en el hemiciclo el pasado martes. Uno tras otro y con a penas un minuto por persona, los líderes de las distintas formaciones políticas se dirigieron a la Cámara Baja.

Con tantos portavoces y con tan poco tiempo para cada uno de ellos, los ujieres se vieron sobrepasados con tanta actividad. No les dio ni tiempo para cambiar el vaso de cristal y llenarlo de agua para el siguiente en hablar.

Aina Vidal: “Sí se puede”

Aina Vidal, diputada de En Común Podem, no pudo acudir el sábado a la primera votación porque está luchando contra un cáncer muy agresivo. “Hoy no he ido a votar por el Congreso y voy a tardar una temporada en volver”, publicaba Vidal en redes sociales.

No son pocos los portavoces que se han dirigido a Vidal -Inés Arrimadas, Laura Borrás, Pablo Iglesias...- para desearle lo mejor y agradecerle su presencia en el hemiciclo.

Todos los diputados se levantaron para aplaudir al unísono a la parlamentaria, un acto que provocó que Vidal se emocionara y derramara algunas lágrimas en la sala.

Una vez finalizada la votación, Pablo Iglesias se acercó a Vidal para abrazar a su compañera y entregarle un ramo de flores. Todos los diputados de Unidas Podemos comenzaron a gritar “¡Sí se puede!” mientras se acercaban a Vidal para dedicarle unas palabras de apoyo.

A la salida del hemiciclo

Una vez que Pedro Sánchez fue investido, el PSOE no ha podido evitar mostrar su euforia entre las paredes del Congreso.

-- En el mismo patio, Carmen Calvo fue asaltada en más de diez ocasiones para sacarse 'selfies' con los presentes.

-- Los ministros que recibieron más aplausos y fueron más vitoreados fueron José Luis Ábalos, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. Los ministros se abrazaron con otros miembros del PSOE y se felicitaron unos a otros sin parar.

-- La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no mostró la misma euforia. Magdalena Valerio se hizo una foto con su equipo en el Congreso que sonaba a un adiós, y es que Yolanda Díaz, se perfila como ministra de Trabajo para el próximo gobierno de Pedro Sánchez. La gallega no tendrá competencias en la Seguridad Social pero sí controlará Inspección.

-- Los socialistas aprovecharon la concentración de los suyos en el patio para invitarles a la tercera planta del Congreso a celebrar con cava. “Tenéis que venir a brindar”, se animaban unos a otros.

Recordando la II República

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'resucitó' a Manuel Azaña -último presidente de la II República- en su discurso de investidura. “Se comprobará lo que no debió ser desconocido. Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río”, citó así Sánchez al republicano, provocando una clara reacción en la bancada de las derechas.

No es la primera vez que Azaña resurge a manos de un socialista: José Luis Rodríguez Zapatero acudió al republicano en 2007 para atacar al Partido Popular. El propio Mariano Rajoy pronunció estas palabras en su primera comparecencia tras el referéndum ilegal del 1-O.

Las reacciones en cadena comenzaron y Casado y Abascal coincidieron contraatacando con otra cita de Azaña. “Os permito, tolero, admito, que no os importa la República pero no que nos os importe España. El sentido de la Patria no es un mito”, citaron tanto Abascal como Casado.

Sin embargo, el líder de Vox no se quedó ahí, y añadió una referencia a las memorias de Francisco Largo Caballero comparando a Sánchez con los dos ex presidentes sociales de la Guerra Civil: el propio Largo Caballero y José Negrín.