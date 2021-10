Ahora es posible saber qué no publicar para no ser expulsado de Facebook. El medio norteamericano The Inceptor ha divulgado una lista de grupos y personas que tienen prohibido tener perfil y difundir sus ideas en Facebook, al igual que recibir apoyo. El documento también incluye una serie de personajes históricos y figuras políticas sobre las cuales no se puede hacer apología.

La lista está dividida en tres niveles. El primero agrupa a aquellos grupos de mayor peligrosidad, y no se permite que los usuarios los defiendan, incluso por hechos o actividades que no sean violentos. El segundo escalón recoge a actores violentos que no forman parte de Estados. Los usuarios tienen permitido expresar aprobación por las actividades no violentas de estos grupos. El último nivel último nivel lo forman grupos que, aunque no ejercen la violencia, son susceptibles de volverse violentos y usan frecuentemente el discurso del odio. Según señalaron los expertos a The Inceptor, el documento muestra un claro sesgo, afín a los intereses y a la política norteamericana, atemorizada por la extrema derecha, en el frente interno, y el islamismo radical.

La filtración se estructura en las siguientes categorías: odio, crimen, terrorismo, movimientos sociales paramilitares y grupos violentos ajenos a Estados.

Terrorismo

Dentro del escrito se encuentran facciones afines y asociadas a los Talibán, Estado Islámico, Hamas o Al Qaeda. También, se prohíbe discurso a favor de grupos terroristas extintos como la Fracción el Ejército Rojo (RAF) o ETA (listada como Askatasuna); y a agrupaciones de Europa Occidental, en declive, como las diversas escisiones del IRA o los grupos paramilitares lealistas del Ultster (UDA, UVF, Red Hand Commando...).

Además, de las menciones al brazo armado, está prohibida la participación en la red social de empresas y medios de comunicación afines a estos. El Estado Islámico posee varios digitales con el nombre de Al-Andalus que son censurados por Facebook.

Irán copa gran parte de los puestos de la lista. Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica aparecen listados como organización terrorista, al igual que empresas que el Gobierno de Estados Unidos considera asociadas al régimen, por haber colaborado con este. Ukrainian-Mediterranean Airlines, la firma propietaria del infame Yak-42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 con 53 militares españoles que volvían a la Península desde Kabul, no puede recibir apoyo en la red social ni tener perfil por sus relaciones con Teherán.

Criminales

Respecto al crimen, hay en la lista bandas latinas con presencia en España; como los Latin king, la Mara 18 o la Mara Salvatrucha. Además, aparecen pandillas afroamericanas como los Blood y los Crips, no están en la Península. Los cárteles de la droga mexicanos; los Zetas, el Cártel del Golfo y el de Tijuana, entre otros, tampoco pueden tener perfil en la red social ni recibir apoyo. Las autodefensas colombianas y el ELN aparecen como organizaciones criminales.

Odio

Junto a los grupos islamistas, la extrema derecha llena la mayoría de páginas de la lista. Esta van desde grupos violentos como Combat 18, de filiación neonazi y extendido por toda Europa, a publicaciones como American Renaissance cercanas a la Alt-Right. También, hay partidos políticos como Amanecer Dorado y asociaciones político-sociales como Casa Pound, de modelo fascista y que inspiró al Hogar Social Madrid, están vetadas en la plataforma.

España tiene representación en este grupo. Generación Identitaria, la filial ibérica del movimiento extremista, prohibido en Francia, y siete bandas de rock neonazis (14 Palabras, División 250, Estandarte 88, Hermanos Blancos, Klan, Ofensiva 88 y Zetme 88) no pueden usar Facebook.

Milicias

Estas asociaciones están vetadas porque la empresa señala que incitan al odio. Algo similar ocurre con las milicias estadounidenses, que, tras varios escándalos en los que se denunciaba el uso de la red social como vehículo propagandístico por parte de estas, fueron canceladas.

Por parte de la extrema izquierda hay diversos grupos anarquistas dentro del documento, aunque no en la misma proporción que la extrema derecha. Fracciones del grupo anarquista Blac Block (Francia), expertos en la guerrilla urbana, y en ocasiones relacionados con los disturbios acaecidos en Barcelona durante el proces, han sido prohibidos. Lo mismo que grupos del movimiento antifascista (First October Antifascist Resistance Group).

Dramatis personae

Junto a las asociaciones hay nombres propios prohibidos, que no pueden tener perfil de Facebook ni ser mencionados. En la categoría de terrorismo hay históricos del yihadismo como Osama Bin Laden, al igual que una plétora de dirigentes Talibán y del Estado Islámico.

ETA tienen 37 miembros vetados de la red social: Ainhoa Mugica Goni, Aitzol Iriondo Yarza, Alfonso Echegaray Achirica, Alona Munoa Orozgoiti, Angel Alcalde Linares, Antonio Agustin Figal Arranz, Asier Quintana Zorrozua, Carlos Saez De Eguila Murguiondo, Cristina Goiricelaya Gonalez, Eneko Gogeascoechea Arronategui, Enrique Iztueta Barandica, Eusebio Arzallus Tapia, Fermin Vila Michelena, Gorka Palacios Alday, Gracia Morcillo Torres, Inigo Vallejo Franco, Iratxe Sorzabal, Ismael Berasategui Escudero, Itziar Alberdi Uranga, Ivan Apaolaza Sancho, Javier Abaunza Martinez, Jon Inaki Perez Aramburu, Jose Antonio Urruticoechea Bengoechea, Jose Ignacio Reta de Frutos, Juan Antonio Olarra Guridi, Juan Jesus Narvaez Goni, Juan Luis Rubenach Roig, Jurdan Martitegui Lizaso, Kemen Uranga Artola, Leire Echeberria Simarro, Lexuri Gallastegui Sodupe, Lexuri Gallastegui Sodupe, Maria Soledad Iparraguirre Guenechea, Miguel Albisu Iriarte, Miguel de Garikoitz Aspiazu Rubina, Mikel Otegui Unanue, Paulo Elcoro Ayastuy y Zigor Orbe Sevillano.

También, Pablo Escobar, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Željko Ražnatović (Arkan) o Slobodan Praljak, general serbio que se suicidó en la corte de La Haya bebiendo veneno antes de recibir al sentencia en un caso de genocidio, no pueden ser admirados en Facebook.