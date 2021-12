Se reactiva por Navidad la estafa con amenazas de publicar fotos íntimas

Internet está lleno de estafadores que utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web de imitación falsos para intentar robar información a un usuario. Lo más común es el hurto de los números de tarjeta de crédito de sus víctimas, cuentas bancarias y contraseñas.

Con la llegada de la Navidad, los chantajes aumentan. Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) han alertado a la ciudadanía de que los estafadores están enviando correos electrónicos fraudulentos a sus víctimas pidiéndoles 500 euros en bitcoins a cambio de no publicar fotos íntimas.

Este engaño se conoce como sextorsión y cualquiera puede ser víctima de él, ya que, en realidad, no existen tales grabaciones, sino que es el pretexto utilizado para generar preocupación al receptor del correo.

Cómo identificar el email

El correo se envía desde una cuenta generada de forma aleatoria. El asunto con el que se identifica es el siguiente: ‘Pirateé con éxito sus dispositivosXXX’, donde XXX son números aleatorios.

El cuerpo del mensaje está escrito en castellano y, aunque no presenta faltas de ortografía, la gramática y el vocabulario no son los utilizados por una persona nativa.

El contenido del texto indica a la víctima que su dispositivo se ha infectado con un virus con el que han conseguido un supuesto contenido íntimo. Los ciberdelincuentes amenazan con difundir estos vídeos a no ser que realice un pago en bitcoins en un plazo de 60 horas. Utilizan la criptomoneda para evitar dejar rastro.

El objetivo de este breve espacio de tiempo es que a la víctima no le de tiempo a pensar y analizar lo que está sucediendo y realice el pago ante el miedo de pensar que ese material pueda ser distribuido.

Qué hacer en caso de recibirlo

Desde la OSI han recomendado no abrir el email porque nadie ha tenido acceso al dispositivo ni ha grabado vídeos íntimos. Se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social, que son técnicas que usan los ciberdelincuentes para engatusar a usuarios incautos y robarles datos confidenciales o infectar sus ordenadores con virus.

Además, consideran muy relevante no contestar a estos correos ni enviar información personal, así como no reenviarlo para evitar que se difunda más. También, destacan la importancia de mantener siempre los antivirus actualizados y no pagar nunca.