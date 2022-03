¿Cómo minar criptomonedas? Consejos para el éxito de la minería

Minar criptomonedas: Tres formas de ganar monedas digitales

Puedes elegir varias estrategias para minar criptomonedas. Aunque el comercio y la inversión en BTC siguen siendo populares, la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas optan por la minería, un proceso a través del cual las nuevas monedas entran en circulación global. A continuación, consulte información sobre la minería de criptomonedas, pero antes, veamos qué mecanismos y modelos podemos utilizar para ganar criptodivisas.

Minería de criptomonedas a través de la minería en la nube

El primero de ellos es la minería en la nube, tecnología de primer orden que permite minar criptomonedas a través de la nube. La minería en la nube no requiere ningún conocimiento especial ni instalaciones de alto coste (equipos de minería). El esquema es claro. Usted alquila un minero remoto mediante la compra de un contrato de minería en la nube. Todas las instalaciones son gestionadas y mantenidas por el proveedor, una gran empresa que posee hardware de última generación situado en los centros de datos remotos.

Las ventajas de los servicios en la nube de criptomonedas son obvias. Los mineros tienen la oportunidad de ganar criptodivisas sin tantos dolores de cabeza. Sin equipos caros, sin facturas de electricidad de alto coste, sin mantenimiento. Elige un contrato en la nube y mina monedas desde cualquier lugar en el que te encuentres. Y la clave del éxito aquí es encontrar un proveedor de nube de confianza. Aquí hay algunas plataformas que definitivamente valen la pena la inversión.

GMiners

GMiners es una plataforma de minería en la nube lanzada en 2021 en Londres. A pesar de que la empresa está actualmente en el inicio de su camino, más de 3000 usuarios de diferentes países ya minan criptodivisas bajo sus contratos de Bitcoin. El proveedor mantiene sus propias instalaciones en varios centros de datos en cuatro continentes.

Características

Contratos regulares y VIP.

Cero comisiones de apertura.

Calculadora de ingresos de criptodivisas.

Soporte técnico las 24 horas del día.

Tiempo de actividad del 99,98%.

Gráficos de criptodivisas en tiempo real.

Tasas de rentabilidad a partir del 143%. Así que invirtiendo $5000, usted obtiene $9360 como ganancias por año (todos los costos y honorarios están incluidos). Cada nuevo cliente obtiene +30% del bono de potencia. Para obtener un bono del 30% y minar criptomonedas en GMiners, regístrese ahora.

SHAMINING

La mayoría de los inversores en criptodivisas han oído hablar alguna vez de SHAMINING, una empresa con sede en el Reino Unido que proporciona a más de 70K inversores en criptodivisas una variedad de contratos de alquiler de hash. La compañía fue creada en 2018 y ahora es un proveedor de nube líder en el campo de la criptodivisa. Tres parques de centros de datos se encuentran en Sudáfrica, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Características

Pagos instantáneos en 24 horas.

Mineros Lite y Pro.

La cantidad mínima de depósito es de sólo $250.

Gráficos de precios de Bitcoin en tiempo real.

Una de las principales razones por las que los mineros de criptomonedas eligen SHAMINING es la alta tasa de retorno que comienza en el 143%. Los precios actuales por un GH/s comienzan en 0,0109 dólares. Los clientes pueden alquilar la potencia de hash generada por los mineros ASIC y las GPU. Una calculadora de ingresos ayuda a predecir el beneficio estimado de los contratos de minería en la nube. Para empezar a minar criptodivisas en SHAMINING, regístrese y obtenga un bono del 37% en la primera inversión.

¿Cuál es el beneficio de la minería en la nube de criptomonedas?

En primer lugar, la minería en la nube es la única tecnología para minar criptodivisas sin necesidad de comprar equipos. Técnicamente, no tiene ninguna diferencia con los métodos tradicionales. Al mismo tiempo, es sorprendentemente más fácil. Los usuarios alquilan capacidades de hash de empresas de terceros, por lo que no tienen que pensar en todos esos desafíos de ingeniería y servicio. Las plataformas de alquiler de capacidades de hash están disponibles en línea y se pueden utilizar desde cualquier lugar. No se requiere ningún software adicional ni conocimientos técnicos. Usted obtiene un acceso rápido al minero alquilado a través del panel de control de su cuenta. Los contratos de criptodivisas en la nube están disponibles para Bitcoin y la mayoría de las criptodivisas minables que funcionan con el algoritmo de consenso Proof-of-Work.

Las ventajas adicionales de las tecnologías en la nube:

La mayoría de las plataformas tienen programas de referencia y afiliación. Los usuarios pueden minar Bitcoin o diferentes criptodivisas utilizando la misma plataforma. Los clientes tienen varias opciones de contrato que difieren con su tasa de hash, rentabilidad, precios por GH/s.

¿Pero qué hay de las desventajas? El principal problema es el gran número de estafadores. Así que tienes que asegurarte de que tratas con un proveedor de criptomonedas legítimo antes de invertir tus fondos en contratos de alquiler de hash online. De todos modos, con una plataforma de confianza la minería siempre está asegurada.

Minar con tu propio equipo

Algunos compañeros siguen minando criptodivisas comprando e instalando su propio hardware como ASIC o GPUs. Un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) es un dispositivo diseñado para minar criptodivisas utilizando algoritmos de encriptación. El ASIC tiene tanto ventajas como desventajas. Las principales ventajas son una tasa de hash significativa, un mantenimiento sencillo y un inicio rápido. También consume menos potencia de cálculo en comparación con otros dispositivos como procesadores y GPUs.

La mayoría de los ASIC son compatibles con una amplia variedad de algoritmos de minería (incluyendo SHA-256, Scrypt, Cryptonight, X11, etc). Pero al mismo tiempo, los ASICs no pueden funcionar con algoritmos diferentes a los proporcionados por el proveedor. Además, hay que tener en cuenta que los ASIC de última generación necesitan un servicio regular. Y no es tan fácil, de hecho, encontrar un especialista que pueda repararlo rápidamente. El otro reto es el elevado precio del hardware y sus componentes.

Los principales factores que debes tener en cuenta a la hora de elegir el hardware son la tasa de hachís, el consumo de energía y el precio. Si buscas un alto rendimiento de la criptomoneda, elige un dispositivo con una tasa de hash más alta. No olvides descargar y configurar el software relacionado con la minería. Los programas más populares para los mineros de criptomonedas ASIC son BFGminer y CGminer.

Los desafíos de la minería tradicional

A pesar de la alta tasa de rendimiento de la minería clásica en solitario, es definitivamente un reto ganar criptodivisas de esta manera en el momento actual. Debes invertir mucho dinero en los costosos ASICs y su mantenimiento. El otro gran problema son las altas facturas de electricidad que pueden aterrorizarte literalmente un día. Además, si no eres un ingeniero, necesitas contratar a un especialista para mantener tu equipo de minería vivo, ya que debería funcionar sin tiempo de inactividad. Así que en una mirada más cercana la compra de un ASIC para la minería de criptomonedas en solitario no es siempre la mejor idea.

Hardware de minería recomendado

Halong Mining DragoMint T1.

Bitmain Antminer T9.

Bitmain Antminer S9i.

Pangolin Whatsminer M3X.

Ganar criptodivisas en un pool

Los llamados pools permiten a los individuos minar criptodivisas juntos compartiendo sus capacidades de energía. Generalmente, un pool de minería clásico es un grupo de mineros que combinan sus recursos computacionales con otros miembros. Este enfoque ayuda a mejorar la potencia de procesamiento y a minar criptodivisas más rápidamente.

Los pools coordinan a los miembros, gestionan la potencia de procesamiento y registran el trabajo realizado por cada ordenador. La mayoría de ellos cobran las cuotas de los mineros de los miembros del pool. Los usuarios del pool también comparten sus recompensas por la identificación exitosa de bloques en la blockchain. Las participaciones indican la cantidad de trabajo de procesamiento que la máquina de un usuario concreto aporta a todo el pool. No todas las participaciones son aceptadas, algunas son rechazadas, y es inevitable. De hecho, trabajar en pools te aporta una alta rentabilidad, pero un rendimiento limitado.

Los mejores pools a los que unirse: nuestro Top 3

BTC.com.

Poolin.

F2pool.

Cómo funciona

La minería de criptomonedas es una "criatura" de finales de los años 2000 que rápidamente se convirtió en una industria realmente grande y fuertemente competitiva. En este modelo, los Bitcoins y otras criptomonedas digitales susceptibles de ser minadas (altcoins) se generan a través de un proceso algorítmico específico.

Minar criptomonedas es un procedimiento de verificación de las transacciones y de registro de las mismas en el libro de contabilidad pública digital (el llamado blockchain). Todo el proceso es realizado por potentes máquinas conocidas como mineros. La otra característica de esta tecnología es la introducción de nuevas unidades de criptomoneda en el sistema global de blockchain. Al crear con éxito un bloque, un minero añade una transacción al libro de contabilidad de la cadena de bloques y obtiene una recompensa de minería en criptodivisas. Así que, como puedes ver, hablamos de añadir nuevas unidades (que son monedas) al ecosistema del dinero digital.

¿Es rentable la minería?

La rentabilidad de ganar criptodivisas depende en gran medida de la tecnología utilizada o de la forma de minar. Mientras que la minería de hardware en solitario a través de ASICs se ha vuelto demasiado compleja y cara, las alternativas como la minería de hash en la nube ganan impulso. Seamos sinceros, se necesita una gran cantidad para empezar a minar criptomonedas mediante la instalación de hardware (nada menos que 7000-12000 dólares). Y la cantidad mínima de entrada para empezar a minar en la mayoría de las plataformas en la nube es sólo un par de cientos de dólares.

En cuanto a la rentabilidad, la tasa media es algo así como el 140-150%, y esto es un ingreso absolutamente pasivo ya que no tienes que hacer nada para minar criptodivisas de esa manera.

Ventajas de la minería de criptomonedas

Exploremos por qué ganar criptodivisas es un negocio realmente bueno para aquellos que quieren obtener ingresos pasivos. En primer lugar, tiene un tiempo de recuperación realmente corto (si hablamos de servicios de computación en la nube). Dada la complejidad actual de la red de blockchain elegida, puedes devolver fácilmente tu inversión en seis-ocho meses. Lo único que debe hacer es seleccionar el tipo de contrato adecuado.

Otro punto a favor son las bajas tarifas. La mayoría de los proveedores de hash legítimos ofrecen precios razonables con tarifas de servicio bajas (o incluso nulas). Puedes empezar a ganar tu criptodivisa favorita en un par de clics con mínimos riesgos financieros. La mayoría de las plataformas de hash Bitcoin le ofrecerán el modelo de suscripción anual, y es la mejor manera de comenzar su viaje de minería cómodamente. Siempre puede seguir el estado de los ingresos en su cuenta.

Cómo empezar: Crear un monedero de criptodivisas

En primer lugar, necesitas crear una cartera de criptodivisas para almacenar tus monedas. Hay dos tipos de carteras de criptodivisas. La primera suele ser un programa de software o una aplicación móvil. Tienes que descargarlo e instalarlo en tu dispositivo para empezar a trabajar con Bitcoin u otras monedas digitales. También hay muchas versiones web que no requieren la descarga de software. El principal problema de los monederos calientes es su seguridad. La mayoría de los expertos en el campo de las criptomonedas no recomiendan almacenar grandes cantidades en monederos web.

La otra opción son los monederos "fríos", que son dispositivos físicos que permiten almacenar monedas digitales de la manera más segura. Cada monedero de criptomonedas consta de dos pares de claves de seguridad, la privada y la pública. Asegúrese siempre de guardar sus claves privadas en un lugar seguro.

¿Es arriesgado?

Cuando hablamos de la minería de criptomonedas a distancia en plataformas de confianza, el trato parece ser el máximo de seguro. Mientras tanto, siempre debes recordar los posibles riesgos financieros (porque sabemos que cualquier tipo de inversión es arriesgada de una manera u otra). Además, ten en cuenta que hay muchos estafadores en el negocio de las criptomonedas que te prometen grandes beneficios y al final pueden robarte el dinero. Es muy importante encontrar una empresa o servicio de confianza que te ayude a minar con los mínimos riesgos financieros y técnicos. Antes de tratar con cualquier plataforma o pool, infórmate sobre ella y asegúrate de que la empresa es legítima y tiene licencia.

Los mejores operadores mineros siempre tienen un estatus legalmente registrado. Además, poseen instalaciones mineras físicas y gestionan sus parques de centros de datos con equipos de minería de última generación. Entender todas estas cosas puede proteger sus fondos de los estafadores que se hacen pasar por empresas de criptomonedas legítimas.

El resultado final

Entonces, ¿los mineros de criptodivisas siguen siendo rentables en 2022? Como seguro, ganar monedas digitales a través de algún tipo de minería realmente tiene sentido. Dado que es difícil configurar y ejecutar el hardware de alto costo en casa, puede alquilar fácilmente algo de poder de hash de una empresa de terceros y obtener ingresos pasivos en crypto manejándolo como un jefe.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué criptomoneda es mejor para minar en 2022?

A pesar de que Bitcoin sigue siendo la moneda digital más popular (y más rentable), algunas altcoins están pisando fuerte. La mayoría de los entusiastas de las criptodivisas también minan este año Ethereum, Litecoins, ZCash, Raven Coin y otras monedas digitales minables.

¿Qué es el Hash Rate?

La potencia de hash o tasa de hash mide la potencia de cálculo que está siendo utilizada por una red de minería en particular para procesar las transacciones en el blockchain. Conocer la tasa de hash actual puede ayudar a predecir la rentabilidad.

¿Por qué es tan importante el hash rate para los mineros?

Para los entusiastas de las criptomonedas que prefieren minar, la potencia de hash es una medida importante de cómo es una red descentralizada y cómo puede estar protegida contra los hackers y los estafadores. Además, un mayor hashrate garantiza un mayor beneficio. Así que siempre hay que comprobar la tasa de potencia de hash antes de comprar un contrato en plataformas en la nube o elegir cualquier hardware y software.

¿Cuál es el mejor software de minería para mineros ASIC?

Uno de los software más populares y prometedores es CGMiner, un minero multi-pool diseñado para ASICs como un producto de código abierto. También puede elegir BFGminer que está estrechamente relacionado con el primero.

¿Qué pasa con las tasas de servicio para el hardware de minería?

Los costes adicionales y las tasas de servicio dependen del tipo y la versión del software (lite o pro). Tenga en cuenta que algunas aplicaciones para minar criptomonedas tienen versiones gratuitas, por lo que siempre puede probarlas para encontrar su mejor opción.