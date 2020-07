¿Qué ha pasado con el Chapo Guzmán en prisión?

A un año de que el Chapo Guzmán Loera cumpliera 1 año de su condena de cadena perpetua, muchas personas se están preguntando, qué ha sido de la vida del narcotraficante en la cárcel Alcatraz de las Rocosas. Aquí te traemos todos los pormenores de la situación del mexicano y cómo lleva su estadía en la cárcel y lo que le espera vivir por lo que le resta de su vida.

El hombre más buscado de Estados Unidos

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán fue apresado y sentenciado a cadena perpetua en la cárcel Alcatraz de las Rocosas. El 19 de julio se cumplió el primer año de su condena, por lo que es hora de informar cómo la pasó durante este tiempo y que le espera para los futuros años.

Luego de ser el hombre más buscado del mundo luego de su fuga en 2016, hoy se encuentra en una prisión de máxima seguridad, totalmente aislado y con poco tiempo de esparcimiento al aire libre. Por la clase de preso que es, tiene ciertas restricciones que otros reos no tienen.

Las únicas personas que podían visitarlo eran sus hijas. No obstante, como estas no viven en Colorado, no les era posible visitarlo todos los meses. Sin mencionar que luego de la pandemia del COVID-19, se restringieron las visitas que antes eran espaciadas para el líder del Cartel de Sinaloa. Lo que si recibe son dos llamadas al mes de tan solo 15 minutos de su madre y su hermana.

Una de las cosas más difíciles que se le ha hecho al Chapo es que los guardias y sus compañeros no hablan español. Esto ha hecho que le cueste mucho comunicarse con los demás. Otra cosa que no esperaba el narcotraficante mexicano era la comida que recibiría en la cárcel. A continuación, e damos toda la información sobre la alimentación del Chapo en la cárcel estadounidense.

La vida del Chapo en la cárcel de Alcatraz de las Rocosas

Los abogados defensores de Guzmán han informado algunos detalles de lo que ha vivido el narcotraficante en la cárcel “supermax” ADX Florence conocida como Alcatraz de las Rocosas. Entre la información dada por Mariel Colón, una de las abogadas del reo es que solo tiene 3 horas al día para estar al aire libre, de resto permanece en su celda, incluso come y se baña allí.

Ahora bien, ¿qué comen los presos en Estados Unidos? Esta es una de las preguntas más comunes de la gente. Todos los presos reciben dos bandejas de comida, una para la caliente y otra para fría. Vale mencionar que todos los platillos son preparados bajo estricta supervisión de las autoridades de la cárcel.

Hay cinco menús que permiten que los presos tengan una comida variada: un menú regular, uno sin carne de puerco, uno religioso, uno sin proteína animal y un menú bajo en grasa y sodio. Aun cuando el sabor no es el mejor, está diseñado para proporcionar una buena nutrición a los encarcelados. No hay una distinción con el Chapo, así que él come lo mismo que sus compañeros.

Se ofrecen tres comidas al día a todos los presos. Aun cuando la mayoría de las series y películas muestran una comida deprimente y de mala calidad, esto no es real. En el BOP de Estados Unidos se dan tres comidas nutritivas a todos los presos, así lo afirmó el grupo consultor Zoukis. Por lo tanto, no hay índice de muertes por inanición o que los presos pasen hambre.

Tipos de alimentos que come el Chapo Guzmán en la cárcel

De acuerdo al consultor Zoukis, la mayoría de las comidas de la cárcel son calientes. Por lo general, los desayunos contienen pan, cereal y leche. El menú regular supone pollo, lasaña, tacos, burritos, empanadas de pescado, hot dogs y hamburguesas; ¡Nada mal! Por otro lado, tienen derecho a tomar agua, e incluso se les ofrece bebidas con sabor.

También comen arroz, frijoles refritos y tortillas de harina. Sin embargo, el Chapo Guzmán no tiene acceso a estos beneficios. El mexicano se limita a las comidas servidas, y no puede recibir más de las tres comidas del día. De hecho, se lleva un registro escaneado de las comidas que cada preso ha recibido.