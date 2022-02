El ingrediente infalible para obtener el glow más deseado

Ya es conocido que la vitamina C es el ingrediente idóneo con el que obtener el glow perfecto para tu piel. Y es que generalmente asociamos este principio con la luminosidad y el efecto flash para un rostro cansado. Sin embargo, más allá de estos evidentes efectos, este activo proporciona múltiples beneficios como es la prevención frente el UV o bien, la hiperpigmentación.

Consciente del poder y el furor actual de la vitamina C, Mádara, marca de cosmética nórdica pionera en sacar lo mejor de la naturaleza para el bienestar, presenta una solución revolucionaria con la que poner fin al rostro apagado logrando así el glow más deseado: la línea VITAMIN C.

Ya hace años que los secretos de la Vitamina C han quedado al descubierto, y es que sus bondades hacen de este activo el aliado perfecto para prevenir el envejecimiento prematuro, promover un tono uniforme de la piel, estimular la síntesis de colágeno, hidratar intensamente el rostro y prevenir los daños que causan los rayos UV y la hiperpigmentación, sin duda un ingrediente polifacético. Por ello, Mádara propone incorporar en nuestra rutina facial sus productos estrella de la gama VITAMIN C, que con un 99% de ingredientes naturales, se convertirán en el dúo perfecto para lograr el glow más deseado a lo largo del año.

Concretamente, dentro de la línea VITAMIN C, la marca propone la combinación de estos dos productos como rutina infalible para combatir el rostro de los daños ambientales, iluminar la piel y prevenir el envejecimiento prematuro: Iluminating Recovery Cream e Intense Glow Concentrate.

Iluminating Recovery Cream: una crema de textura ligera indicada para todo tipo de pieles, en especial con foto-envejecimiento (manchas y arrugas) y para pieles con aspecto cansado y apagado, que proporciona un brillo instantáneo desde su primera aplicación, promoviendo un tono de piel uniforme. Basado en ingredientes de origen natural y con la vitamina C como ingrediente principal, ayuda a minimizar los efectos negativos de los factores ambientales, responsables de las manchas oscuras y los signos del envejecimiento prematuro. Además, gracias al ácido hialurónico, proporciona una intensa hidratación y aumenta el efecto de brillo dejando una piel suave y tersa gracias al extracto de algas que contiene.

PVP: 38,90 €

El segundo producto destaca por ser el tratamiento perfecto para abarcar los problemas de la piel producidos por los daños de los rayos UVA/UBV, además de las irregularidades en el tono de la piel. Para ello, Mádara propone el Intense Glow Concentrate. Basado en una combinación múltiple de ácido ferúlico y las vitaminas C + E, este concentrado aporta una intensa inyección de brillo instantáneo, efecto flash. Las propiedades antioxidantes del ácido ferúlico, favorecen la síntesis de colágeno y con ello, incrementa la resistencia de la piel a los agentes ambientales. Además, las vitaminas C y E trabajan conjuntamente para mejorar el tono de la piel y restaurar su luminosidad saludable.

PVP: 42,90 €

Para que la vitamina C sea efectiva hay que utilizarla bien. Por ello, debemos tener en cuenta que este activo está indicado para usarse a diario tanto por la mañana como por la noche. Sin embargo, durante el día, no debemos olvidarnos de aplicar una crema con SPF alto, ya que de este modo nos aseguramos que la radiación solar y el aire no oxiden la vitamina C y en consecuencia todos sus beneficios. Para ello, Mádara propone complementar la rutina facial con su crema de protección solar, Plant Stem Cell FPS50 Ultra-Shield Sunscreen. Un protector solar mineral, natural y certificado con FPS50 (alta protección) formulado a base de óxido de zinc natural, resveratrol, ácido hialurónico y células madre ricas en antioxidantes de Cabeza de Dragón del norte. Todos estos revolucionarios ingredientes permiten proteger la piel de los efectos negativos de los rayos UVA/UVB, la contaminación urbana y la luz azul. Como resultado, nuestra piel lucirá brillante, saludable y protegido todos los días del año.

Sobre Mádara, “Luxury goes deeper than skin”

Mádara es una marca cosmética nórdica pionera en sacar lo mejor de la naturaleza para el cuidado y bienestar de sus clientes. Además de ser expertos en el cuidado de la piel, también cuentan con una amplia gama de productos capilares y de maquillaje.

Gracias a su conocimiento científico y la producción de todos sus productos en un laboratorio propio (Riga), permite a la compañía un mayor control en todas sus fases de producción posicionándose como una de las marcas de cosmética más eficaces del mercado. Todos los productos de Mádara están certificados como naturales y ecológicos por el reconocimiento ECOCERT/Cosmos, debido a que el 95% de sus ingredientes son certificados orgánicos ya que son de origen vegetal.

Mádara, presente en 30 países, ha recibido importantes premios de reconocimiento local e internacional gracias a su amplia gama de productos de origen natural y orgánico.