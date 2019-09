Los niños, su adicción a los teléfonos celulares y cómo prevenirlo

Sebastián tiene 6 años y su mamá le regaló un celular para su cumpleaños, quiere uno igual al que tiene su amiguito Juan.

Su mamá pensó que era una buena idea porque en unas semanas empieza a estudiar y sería una buena manera de estar en constante comunicación directa con él, pero desde que lo tiene, ya no usa con su bicicleta, no quiere limpiar su habitación y ya no juega con su hermanita, incluso aguanta las ganas de ir al baño hasta que ya no puede más y se hace en la cama por no querer pausar su juego; ¿Suena como una adicción, cierto? Es por que lo es y no es el único.

Millones de niños, niñas y adolescentes cada vez son más expertos en el uso de celulares y como no lo serían, si pasan muchas horas usando cada aplicación que la capacidad de su teléfono les permita descargar.

Desde juegos hasta aplicaciones de citas, todo está al alcance de un clic y sin ningún tipo de restricción en la gran mayoría de los casos.

Los celulares lamentablemente son un mal necesario y con todos los peligros en este mundo, el no tener uno te pone en desventaja así que privarlos de él por completo, es una opción que podría resultar peor que el problema.

Afortunadamente para todos los padres lidiando con una situación similar o que quieren evitarlo definitivamente, existe una aplicación llamada FamiSafe que les permiten monitorear lo que hacen sus hijos en el teléfono y por cuánto tiempo lo utilizan al día.

Esta aplicación es muy fácil de instalar y en la misma se puede desde bloquear aplicaciones y páginas web, limitar la cantidad de horas que lo utilizan y establecer un horario, hasta rastrear la ubicación exacta de sus hijos, protegiéndolos también de los peligros del mundo real.

Hay otras aplicaciones similares, pero esta es la más completa, confiable y sencilla de usar de todas las existentes.

Esta es una herramienta importantísima y muy eficaz que le proporciona paz mental a los padres y les brinda un mundo más seguro y productivo a los niños que sin duda alguna, necesitan todavía una guía más definida de lo que deben o no deben hacer.

La aplicación les da a los menores, la cantidad de libertad adecuada para su edad ya que ni ellos mismos lo saben, y se puede ir expandiendo a medida que van creciendo y con ayuda de sus padres, vayan entendiendo mejor porque ciertos limites existen, hasta que finalmente no lo vean como una simple restricción autoritaria impuesta por sus mayores.

El uso desmedido de los teléfonos celulares por los niños, niñas y adolescentes, es un problema mundial que causa angustia en los padres y disminuye el normal crecimiento de los más pequeños.

En esta era tecnológica, la mejor manera de atacar es con una cucharada de su propia medicina, por lo tanto, en vez de prohibir la tecnología en casa por completo, es mucho más efectivo contrarrestar el efecto usando esa misma tecnología para garantizar el bienestar de sus hijos y sin necesidad de estar con ellos las 24 horas del día, lo que es, sin necesidad de decirlo, completamente imposible.