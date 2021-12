“Papeles de los 70” o como decorar la casa con patrones vintage y retro de la época

En los años 70, la moda era decorar las paredes de las casas con papeles pintados. Colores vivos, retros, vintage conformaban las habitaciones de los hogares. No hay más que ver series de televisión como “Cuéntame”. Pues resulta que esta moda vuelve a resurgir y a ser tendencia.

Los creadores de ‘Papeles de los 70’ comenzaron más bien por hobby que por negocio. Recopilaron distintos rollos de papel pintado sobrantes en almacenes y trasteros. Esos papeles les hacia recordar las habitaciones de su infancia y la casa de su abuela. Todo un reto y una afición.

Así, renovaron esos papeles y los vendieron a una web de comercio electrónico. “Cuál fue nuestra sorpresa que conseguimos clientes. Muchas personas compraron esos papeles pintados vintage y se acabaron en un tiempo récord”, cuentan a Confidencial Digital desde la empresa.

Amantes del papel pintado retro

Tras este éxito, los impulsores de esta iniciativa percibieron que, en España, resurgían una comunidad de amantes del papel pintado retro. Con esta percepción y este nuevo mercado, nació el negocio. En la actualidad, mezclan esos papeles de la década de los 70 con materiales más actuales y de mayor calidad.

“Papeles de los 70” fabrican papeles pintados de lujo, como parte de una decoración y diseño interior para ofrecer espacios cálidos y a la vez modernos. “Nuestro nombre refleja nuestra fascinación por la edad de oro del papel pintado, una época en que los fabricantes descartaban los diseños establecidos y dejaban volar su imaginación, explorando nuevos patrones y colores llamativos”, señalan desde la empresa.

¿Pintar o empapelar?

Quien se plantee si es mejor pintar su casa o empapelarla, un consejo: por lo general, es más barato pintar que empapelar una pared de una habitación. La ventaja es que el papel pintado tiende a tener una vida útil más larga y se estropea menos.

Si por fin nos decidimos a decorar las habitaciones de nuestra casa con papel pintado y emulando los diseños de la década de los 70, esta empresa cuenta con una amplia colección, no solo fabricada en España sino en otros países. Distintos diseñadores se han unido al negocio, ideando un surtido amplio de modelos de papeles pintados retro.

Así, dentro de esta extensa gama, cuentan con distintas colecciones: moderna, vintage, clásico, floral, botánico, geométrico, rayas, lujo, diseño, animales, liso, imitación a madera o a piedra.

Más de mil modelos para salones

Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos pintar un salón. “El papel pintado para salones convierte un cuarto de estar estándar en un salón moderno. Los diseños van desde clásicos a otros de lujo. Desde el shabby chic hasta el minimalismo escandinavo”, explican desde la empresa.

Hay para todos los gusto, ya que cuentan con más de 1.000 modelos de papel pintado para los salones. El Apollo naranja, por ejemplo, es un clásico de los 70, que da vida a la atmósfera de la época, con unos círculos en tonos amarillos y naranjas sobre un fondo marrón.

Últimas tendencias

La empresa detalla también las últimas tendencias.

Entre ellas se encuentra los papeles pintados Hygge o Vuelta a casa de la abuela para recuperar esas sensaciones familiares de la infancia. Presentan una colección de estampados florales.

Otra tendencia es la birdwatching: Papel pintado con aves, con tonos de colores brillante, pájaros como el tucán, el colibrí o ave del paraíso. Un clásico para los que buscan un ambiente elegante y cálido.

Otra de las tendencias es Hanami, el papel pintado con diseño de flor de cerezo, una tradición japonesa centenaria. Disfrutar de la belleza fugaz de los cerezos en flor trae paz y serenidad.

¿Cómo empapelar una habitación?

Empapelar una habitación no es difícil. “Papeles de los 70” ofrece unas instrucciones detalladas para empapelar que incluyen lo que sí se debe y no se debe hacer y explican los procesos, términos técnicos y técnicas. Además, incluyen consejos prácticos y trucos valiosos.

Respecto a la limpieza, hay papeles pintados que son permeables al agua y no tienen ningún acabado de recubrimiento o sellado. Por lo tanto, no se puede limpiar con un paño húmedo o esponja, es decir, no es lavable. La limpieza en seco con un paño sin pelusa, plumero o aspiradora es la alternativa más adecuada.

Sin embargo, existen otros papeles lavables cuando la superficie del papel pintado ha sido tratada con un revestimiento protector o un acabado de sellado. Las manchas de estos papeles se pueden limpiar con un paño o esponja y con agua y jabón.

Para los que quieren dar un giro a la decoración de su casa y volver a esos años transgresores, hippies y vanguardistas, “Papeles de los 70” han puesto de moda los papeles pintados de esta década. Tan es así, que han creado una comunidad de clientes forofos de esta tendencia. Desde la empresa les ofrecen asesoramiento y atienden sus comentarios.