Reformas en el hogar para aumentar tu comodidad

Nuestra casa es ese lugar al que llegamos para sentirnos seguros, a salvo y protegidos del mundanal ruido de la calle. Fuera, de todo puede pasar. Una vez dentro, queremos solamente paz, tranquilidad y despegarnos los problemas de encima. ¿Cómo puede colaborar tu casa a ello?

Tu casa, lista para disfrutarla al máximo

Así deberían ser todas las casas. Estar preparadas con todo lujo de detalles en función de nuestras necesidades. La vivienda no es más que un reflejo de quien vive en ella, de sus habitantes. Las casas al servicio de sus moradores, y no al contrario.

Pero claro, no es tan sencillo. Para que esto sea así, es necesario invertir en una reforma importante. Y no solo eso. La mejora no puede hacerse a tontas y a locas. Antes de acometer la obra hay que pensar bien en los cambios que verdaderamente necesitamos poner en marcha.

Es decir, ¿es más necesario cambiar el suelo o hacer otro cuarto de baño? ¿conviene más instalar un lavadero en el garaje o convertirlo en un trastero? Todo esto son decisiones que van a afectar directamente a nuestra calidad de vida de ahora en adelante.

El mejor consejo es no dejarse llevar por el capricho y pensar en lo más funcional y útil para el futuro. Por poner un ejemplo, ¿tu casa tiene escaleras? Pues has de saber que esto supone una auténtica barrera arquitectónica que es posible que ahora mismo no te afecte demasiado o no le des importancia, pero ¿has pensando en el paso del tiempo?

No seremos jóvenes para siempre pero sí que es bastante posible que envejezcamos en la misma casa durante muchos años, es posible incluso que para toda la vida. Subir y bajar escaleras no es un problema mientras la energía, las piernas y las rodillas nos acompañan.

Por desgracia, llegada cierta edad esto se convierte en una auténtica tortura. Las habitaciones suelen estar en las plantas superiores y, sin embargo, el salón o sala y la cocina (lugares donde verdaderamente se desarrolla la jornada) se encuentran en el piso inferior.

A lo largo del día, y por diferentes motivos, hay que subir y bajar varias veces. Objetos que se olvidan, el aseo personal, las tareas del hogar... existen muchas razones por los cuales necesitamos poder movernos en sentido vertical ¿Te has encontrado alguna vez con este problema?

Si tienes abuelos o alguna persona dependiente en la familia es posible que sí. Les cuesta muchísimo subir escaleras y, en ocasiones, incluso caminar. Mejorar su calidad de vida es una previsión a futuro que debemos plantearnos antes de que sea demasiado tarde.

No sirve de nada esperar al último momento para tomar una decisión como esta. Lo lógico es evitarles todo el sufrimiento posible desde el primer instante que comienzan a tener problemas. Esperar podría agravar su situación, y además es un padecimiento totalmente innecesario.

Cada vez se ven más sillas y las plataformas salvaescaleras en las viviendas. Y no solo eso. Muchas comunidades de vecinos han optado por instalarlas en las zonas comunes para facilitar la movilidad de los vecinos imposibilitados. En multitud de ocasiones, las rampas no son suficiente.

De igual manera, los ascensores unifamiliares son una solución idónea para aquellas personas que tienen problemas con las escaleras y su casa está llena de ellas. Junto con las plataformas salvaescaleras, ascensoresymas.com ofrece alternativas de todo tipo y para todos los bolsillos.

Antes de pensar en marcharte de tu hogar, ese lugar donde tanto has vivido y tienes tantos recuerdos, mejor considera reconvertirlo en un lugar apto para habitar con tus nuevas circunstancias. La calidad de vida debería ser una prioridad para todos nosotros, ¿no es así?

Y si además hay alguien en silla de ruedas, tendrás que considerar la reforma del ancho de las puertas y la adaptación de los cuartos de baño. Eliminar las barreras arquitectónicas es todo un reto en la calle, pero en casa debería ser un imprescindible sin ningún lugar a dudas.

Por otra parte, la domótica ha dado solución a muchos de los inconvenientes caseros del día a día. Hoy es posible subir y bajar persianas con tan solo un botón, regular la luz y la temperatura por control de voz e incluso gestionar la energía de forma más eficiente.

El uso de la tecnología aplicada al hogar ha supuesto una auténtica revolución en nuestroas viviendas. Gracias a ella, nuestra vida es más sencilla y mucho más cómoda, además de más respetuosa con el medio ambiente (punto a destacar que no debemos pasar nunca por alto).

Por todo esto, recuerda adelantarte todo lo que puedas al futuro antes de plantearte acometer una reforma. Con el paso de los años agradecerás haber tomado decisiones responsables y también te ahorrarás problemas a largo plazo. ¡Disfruta mucho de tu hogar!