El Constitucional saca los colores a Lexnet en una sentencia

El Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo presentado por una abogada laboralista que se vio perjudicada en un procedimiento por no situar el escrito en la sección correcta de la plataforma digital Lexnet.

En lugar de quedar registrado como un recurso de casación para la unificación de doctrina, fue destinado en la categoría de recurso de casación común. El primero exige que exista “una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales” entre la sentencia recurrida y una de un TSJ o del Supremo, según establece la ley.

La abogada alegó que no fue consciente del error, ya que no vio indicadas las dos modalidades posibles para presentar un recurso. No fue advertida por la plataforma.

El TC ha admitido el recurso y ha dado la razón a la letrada, a quien le fue vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva, ya que padeció indefensión.

Es más. Considera que Lexnet “no es del todo claro y puede inducir a confusión”, entre otras razones, porque “la normativa sobre el formulario no dice nada en este punto que pueda ilustrar previamente”.

Por tanto, ha declarado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión de la recurrente y anular las sentencias previamente dictadas por el Tribunal Supremo.