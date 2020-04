Los sevillanos de Madrid agotan la manzanilla para celebrar la Feria de Abril en casa

La pandemia del coronavirus ha suspendido numerosas fiestas centenarias, como, por ejemplo, la Feria de Abril de Sevilla. Una de las principales actividades económicas la capital hispalense.

Sin embargo, Sevilla no se ha quedado sin feria. Todos los balcones de la ciudad se llenaron de farolillos y mantones de manila el pasado fin de semana.

Además, múltiples familias vistieron sus mejores galas el sábado para dar la bienvenida a la Feria de Abril desde casa con la tradicional cena de ‘El Pescaito’.

Quienes tampoco se han quedado sin feria han sido todos los sevillanos que se han quedado confinados en Madrid. Así lo ha podido comprobar Confidencial Digital.

Beber 'rebujito' en Feria

Múltiples supermercados de la capital se quedaron sin manzanilla, el popular fino que compone el famoso ‘rebujito’ (bebida compuesta por fino, Sprite y mucho hielo).

El pasado fin de semana, comprar una botella de manzanilla en Madrid resultó una misión imposible para algunos sevillanos. Muchos centros de Supersol, Carrefour y El Club del Gourmet se quedaron sin este vino el pasado sábado.

Y es que esa misma noche, los sevillanos brindarían con 'rebujito' y darían la bienvenida a la Feria de Abril en casa.

“No nos queda manzanilla. Si no queda en el stand, no nos queda nada. En el almacén tampoco nos queda nada”, aseguraba una dependienta de un Supersol de Argüelles.

“Nada. Lo que tenemos es lo que nos queda”, informaba la cajera de un Carrefour Market de Chamberí.

Stand de un Supersol de Argüelles.

La compra de manzanilla se dispara

Según la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, la venta de vino fino en los comercios de Sevilla experimentaba un incremento del 30% frente a la manzanilla, que se disparaba hasta el 50%.

Y es que, desde el pasado jueves, los supermercados andaluces se preparaban para la compra masiva de este fino por parte de todos los sevillanos para el fin de semana del 25 de abril.