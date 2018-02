Todo lo que debes saber sobre la vitamina b12

Seguro que ya habrás oído hablar de la vitamina b12 y de la importancia que tiene para nuestra salud, sobre todo como complemento en las dietas vegetarianas. Se trata de una vitamina esencial para el buen funcionamiento del cuerpo, por lo que su falta puede tener graves consecuencias para la salud.

A continuación, puedes encontrar la información más importante sobre ella, para que sirve y que es la vitamina b12, cuáles son sus beneficios, los alimentos ricos en vitamina b12 y otras preguntas frecuentes sobre ella.

Qué es y para qué sirve la vitamina b12

La vitamina b12 también es conocida como cobalamina o cianocobalamina. Es un nutriente esencial para nuestro organismo, cuya función principal es la de ayudar a mantener la salud de las neuronas y de los glóbulos rojos. Además, está implicada en la fabricación del ADN de las células.

Mediante la transformación de los ácidos grasos del cuerpo, interviene en la producción de sangre, ayuda en la fabricación de mielina, un elemento esencial y también es esencial para producir energía en nuestro organismo.

Se considera que la vitamina b12 solo está presente de manera natural en alimentos de origen animal y por ello se recomienda que las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana tomen suplementos vitamínicos de b12. Sin embargo, esto no quiere decir que otras personas que no sigan este tipo de alimentación no puedan tener un déficit de vitamina b12 y deban tomar también suplementos.

Alimentos ricos en vitamina b12

La vitamina b12 se encuentra presente de forma natural en diversos alimentos de origen animal. Los crustáceos y los moluscos, como las almejas, los mejillones, las ostras, el cangrejo o el pulpo tienen una alta cantidad de vitamina b12.

También algunos pescados, especialmente el pescado azul, son una fuente estupenda de vitamina b12, como las sardinas, el atún, el bacalao o el salmón.

En cuanto a la carne, algunos de los alimentos más ricos en vitamina b12 son el hígado de cerdo y el hígado vacuno, la carne de vaca y de ternera y el solomillo de buey.

Está presente además en otros alimentos de origen animal, como los huevos y los productos lácteos, como la leche, el yogur y el queso.

Por otro lado, podemos encontrar vitamina b12 en algunos alimentos de origen vegetal, aunque ninguno de ellos tiene las cantidades suficientes, ya que la contienen en muy bajas dosis y solo tienen trazas de ella. Por lo tanto, no se pueden considerar como una fuente válida de vitamina b12, porque no pueden llegar a cubrir la cantidad diaria que se recomienda.

Algunos de estos alimentos vegetales son el tempeh, que se produce a partir de la soja fermentada, los brotes de soja, el brócoli, algunas setas, como la seta shiitake, algas como el alga nori, el alga kombu o akame.

Además de los alimentos que contienen vitamina b12 de forma natural, también se pueden encontrar otros productos enriquecidos con ella. Consumir este tipo de alimentos enriquecidos es una buena opción para alcanzar las cantidades de vitamina b12 recomendadas.

Algunos alimentos enriquecidos con vitamina b12, son algunos cereales para el desayuno o las bebidas de soja y otras bebidas vegetales, la levadura de cerveza enriquecida y el tofu enriquecido, además de otras carnes vegetales.

Tomar suplementos de vitamina b12

La forma más segura de saber que estamos tomando las cantidades diarias recomendadas de vitamina b12, es la suplementación, por ello, los suplementos de vitamina b12 para vegetarianos son lo más recomendable.

Muchas personas piensan que los suplementos contienen vitamina b12 de origen animal, sin embargo, todos ellos contienen vitamina b12 que ha sido sintetizada en el laboratorio.

Hay distintos tipos de suplementación, según las preferencias de cada persona. Se puede optar por una suplementación diaria, es decir, sería necesario tomar una vitamina al día que contenga entre 25 y 100 microgramos de vitamina b12.

También existen suplementos de 1000 microgramos de cobalamina, por lo que en este caso, habría que tomar la vitamina dos veces a la semana.

Otra alternativa, por la que se decantan la mayoría de personas por su comodidad, son los suplementos que contienen 2000 microgramos de cobalamina, que habría que tomar solo una vez a la semana.

La suplementación semanal es la que presenta una mejor absorción, y por ello la mayoría de vegetarianos eligen esta opción. Además, es la forma más cómoda de obtener los niveles recomendados de vitamina b12, ya que es suficiente con tomarla una o dos veces a la semana y no es necesario estar pendiente todos los días en si hemos tomado o no la cantidad necesaria.

Por otro lado, en el mercado se pueden encontrar diferentes formatos de suplementos de vitamina b12, geles o inyecciones, pastillas sublinguales, gotas o sprays. La vía oral es el formato preferido por la mayoría de vegetarianos.