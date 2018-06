Al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por dejarse llevar por un enfado personal en la destitución de Lopetegui

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el miércoles la destitución del seleccionador nacional, Julen Lopetegui. El motivo: el día anterior, el Real Madrid lanzó un comunicado para hacer oficial el fichaje del propio Lopetegui como nuevo entrenador del equipo merengue. Una decisión que Rubiales no sólo no entendió, sino que le molestó, le enfadó e incluso le llevó, a poco más de cuarenta y ocho horas del primer partido del Mundial, a cesar a Lopetegui y nombrar en su lugar al ex defensa blanco. Guindilla al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por convertir un problema personal en una decisión irreversible para la Selección española a las puertas del Mundial, decisión que puede pasar factura a los jugadores y a la afición en Rusia.