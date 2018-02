El rey desnudo (libertad de los artistas)

Soy un artista . Por tanto soy de izquierdas ( no sé qué es ser de izquierdas , pero como los que se dicen de izquierdas llevan siempre la razón en cuanto a contenidos éticos y morales … ) Al ser artista y de izquierdas puedo decir lo que YO quiera , pues , para ello , tengo libertad de expresión artística ética y moralmente . Además como repiten como si fuera un mantra religioso que el arte ha de ser corrosivo … ¿ Si ? ¿ Por qué ? Estoy escuchando el “Requiem” de Mozart y no encuentro lo corrosivo . Admiro el “Cristo” de Velázquez y no veo lo corrosivo . He visitado miles de veces la Mezquita-Catedral de Córdoba y no veo lo corrosivo ( a no ser la superposición de estilos , según las épocas ). Algunos nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino con tal de llevar razón .

Opino que vivimos una época acrítica , en la que las opiniones se convierten en dogmas , sin razones que las justifiquen , solo el abuso de lo polítca o socialmente correcto , según dictaminen los que tienen la sartén por el mango.

Me apetece decir artísticamente , en un poema o en una canción que me ca… en todos los que dicen que se puede mentir artísticamente , falseando la realidad , y engañando a los crédulos .; que son todos unos h… de p… ( dicho artísticamente , por ejemplo en una canción ) Los que dicen presos políticos a los políticos presos y derecho a decidir en ámbitos no posibles , ejemplo ¿tienen derecho a decidir los violadores sobre violar a tu madre , a tu pareja , a.tu hermana, a tí ? ¿ Tiene alguien derecho a decidir cómo he de vestir , hablar , qué comer , a dónde ir , con quien hablar , etc.? ¿Puedo decir artísticamente que son unos dictadores , déspotas , tiranos , nada demócratas , irrespetuosos con los derechos de las otras personas ? Como soy un artista SI .

Además de lo dicho , soy catedrático de fª y tengo (o eso creo ) libertad de cátedra . Pero eso no me exime de respetar los derechos de mis alumnos . Creo que no todos conocemos “ Los Derechos Humanos “ declarados por la ONU.

Y yo que soy un artista me pregunto ¿ qué es el arte ? ¿ Cómo se decide en los tiempos actuales quién es artista ? ¿ El marketing ? ¿ Los medios de comunicación ? ¿ Los alelados espectadores que bajo la presión admiran cualquier obra y la llaman arte porque es lo socialmente correcto , ...“ el rey desnudo” ?. ¿ Recuerdan lo del millón de moscas ?

¿ No es Boadella un artista ? Pues ahí le tenemos

Por otro lado ¿ quién ha otorgado a los artistas todas esas prerrogativas que se arrogan ?

Creo que hay que concluir que todos somos artistas y así hacer y decir lo que nos plazca ,

en nombre del arte .

! Por favor ! ¿ Qué valores vamos a dejar a las generaciones venideras ?

FGD , un insensato.