Nervios en Telecinco. Orden de reeditar el ‘Me lo dices o me lo cantas’

Inicialmente, el plan de Mediaset era estrenar el formato contra la semifinal de ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’, el concurso de imitación e interpretación que emite Antena 3 la noche de los viernes. La cadena anunció oficialmente la fecha del lanzamiento, se ‘calentó’ el arranque con algunas informaciones...

Pero de repente, hubo contraorden. La cadena comunicó a través de su cuenta de Twitter que el comienzo de la emisión del espacio que presenta Jesús Vázquez quedaba suspendido. Fue una decisión fulminante. La televisión explicó entonces que “se trataba de ajustes en la programación”.

Algunos medios especularon con la posibilidad de que todo pudiera deberse a un cambio de estrategia. Sería mejor evitar –explicaban- una coincidencia con las dos galas finales del talent show de anónimos que emite Atresmedia. Incluso se apuntó a un posible estreno para este viernes, 9 de junio, coincidiendo con el debut de ‘Ninja Warrior’.

No será así. El próximo viernes Mediaset no estrenará su nuevo espacio de prime time. No lo hará porque el programa de Fremantle Media no está listo. De hecho, la situación es de nervios y tensión ante el incierto resultado de las grabaciones.

Tensión en Telecinco tras el visionado de la primera entrega

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a Mediaset, Paolo Vasile decidió supervisar la primera entrega. Una vez que Fremantle completó las grabaciones y el montaje de los cuatro primeros programas, llevó a la cadena el primero.

El consejero delegado visionó el trabajo y al final, concluyó tajante: “Lo deberías grabar entero otra vez”. Directivos de la cadena y responsables de la productora se echaron las manos a la cabeza. No había tiempo ni dinero para algo así. Habría que salir al paso con una solución intermedia.

Se convocó un ‘gabinete de crisis’ –así se ha llamado internamente- para afrontar el problema. Y la solución que se adoptó fue reeditar de nuevo todo el contenido. Esta es la razón, según cuentan a ECD, que explica el retraso en la fecha de emisión.

Otras fuentes añaden algunas opciones que se han barajado en esa célula de gestión. Una de ellas, que algunos atribuyen de hecho al propio consejero delegado- pasa por eliminar de la pantalla a dos concursantes del espacio. No deberían aparecer en todo el programa. Se trata concretamente de Carmen Alcayde y de Corina Randazzo.

La propuesta, que Vasile niega haber sugerido, ha provocado una gran preocupación entre los responsables de la producción del formato. No es nada sencillo eliminar de un programa a determinados participantes que salen de forma esporádica en distintos momentos del concurso.

En cualquier caso, Fremantle trabaja estos días de forma frenética en la reedición de las cuatro primeras entregas.

Un portavoz oficial de Mediaset ha rebajado a ECD la gravedad del problema. Asegura que sólo se están realizando algunas correcciones en el programa, nada inusual en el arranque de cualquier formato de este estilo.

No se trata, añade este portavoz, de adoptar ninguna medida extraordinaria. Son cambios habituales relacionados con “aspectos técnicos” del formato, como por ejemplo el sonido, pero que en nada afecta al contenido global del talent.

Un talent show con famosos

Tal y como adelantó este confidencial en exclusiva, ‘Me lo dices o me lo cantas’ es el nuevo formato de Mediaset donde rostros conocidos de la televisión serán protagonistas del programa. Los famosos concursarán en el espacio interpretando versiones de grandes éxito musicales. La gran novedad es que la letra de las canciones estará compuesta por los propios invitados.

En el espacio conducido por Jesús Vázquez participarán doce famosos. Estos son, en principio: Alyson Eckmann, Corina Randazzo, Belinda Washington, Xavier Deltell, Javier Martín, Hugo Salazar, Carmen Alcayde, Ken Apeldorn, Nagore Robles, Rebeca Pous, David Carrillo y Sergio Alcover. Aunque como se ha expuesto en párrafos anteriores esta lista puede modificarse.

A estos concursantes se unirán otros cuatros participantes anónimos o menos conocidos, que serán propuestos por los miembros del jurado para formar sus equipos. Los jueces encargados de valorar las actuaciones del talent son: Santi Millán, Yolanda Ramos, Jorge Cadaval y Cristina Rodríguez.