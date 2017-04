El PP da por hecho que después de Ignacio González viene Esperanza Aguirre

“Esperanza lleva tiempo siendo investigada y el juez va a por ella”. Así de contundentes se muestran dirigentes del PP consultados por El Confidencial Digital, que advierten que Aguirre se va a convertir, en fechas próximas, en el nuevo objetivo de Eloy Velasco.

El juez, que pidió la imputación del murciano Pedro Antonio Sánchez por su vinculación a la trama Púnica y que ayer ordenó la detención de Ignacio González por las presuntas mordidas a través del Canal de Isabel II en la llamada “operación Lezo”, lleva meses pidiendo informes sobre la financiación del PP de Madrid. Según explican desde Génova, ha encontrado en Aguirre a “su próximo objetivo”.

Cerco judicial a la “lideresa”

Altos cargos populares aseguran que Velasco está convencido de que Aguirre conocía la existencia de una caja B en el partido y la financiación de campañas electorales a través de empresas que luego eran beneficiarias de concursos públicos de la Comunicad. Por eso, añaden, “su obsesión es encontrar algo que la incrimine”.

En ese sentido, desde el PP consideran que el juez “solo quiere llamar a declarar a Esperanza en calidad de imputada” y por eso ha rechazado su papel de testigo este mes de marzo y ha extendido su investigación a los hospitales construidos en Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

La pesquisas realizadas por la Guardia Civil por orden de Eloy Velasco ya han logrado destapar adjudicaciones de casi 23 millones de euros a empresas relacionadas con las obras de los nuevos hospitales y encargadas de la gestión de la publicidad. A cambio de esos contratos millonarios, habrían montado actos electorales del PP de manera gratuita, sostiene el juez.

El juez cambia a la UDEF por la UCO

En el PP manejan otra prueba de que el juez “va a por todas” y ha puesto su objetivo en Esperanza Aguirre. De un tiempo a esta parte, Velasco encarga cualquier tipo de investigación relacionada con la Púnica o la financiación irregular del PP de Madrid a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hasta ahora era la UDEF la encargada de esas tareas.

Las fuentes consultadas recuerdan que la Unidad de Delincuencia Política y Fiscal de la Policía Nacional fue la que inició la investigación sobre la caja B de los populares madrileños y “la primera” en destapar partidas fraudulentas de la trama Púnica, que costaron la detención y el ingreso en prisión de Francisco Granados, ordenado por el propio Velasco.

No obstante, la llegada a la UDEF en marzo del año pasado de José Manuel García Catalán, considerado miembro de la llamada “policía política” del Gobierno, y próximo al PP, habría apartado definitivamente a la unidad policial de las investigaciones de Velasco.

Ahora, “el juez solo se fía de la UCO”, a pesar de algunas “conductas extrañas”, como la rápida filtración a la prensa de la detención de Ignacio González.

González señala a Rajoy

El entorno del ex presidente madrileño maneja, no obstante, una versión totalmente distinta. Este miércoles, esas fuentes apuntaron a que la cobertura mediática de la llegada a su casa de la Guardia Civil era obra de Moncloa. Desde allí se habría en alerta a laSexta y otros medios de comunicación para que no se perdiera detalle de la operación policial.

Personas muy próximas a González añaden, además, que “el mayor beneficiado de todo esto es Rajoy”. A su juicio, “todo lo ocurrido ha logrado tapar su citación a declarar por la Gürtel”. Una afirmación que deja a las claras la opinión del ex dirigente autonómico sobre su propia detención.

Las fuentes consultadas por este diario afirman que “él se esperaba la detención”, pero que ésta se ha precipitado “con el único objetivo de beneficiar a Rajoy”.