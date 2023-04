El cambio de Kenny Ortega: Antes y después.

Kenny Ortega es un director, coreógrafo y productor estadounidense nacido en Palo Alto, California, el 18 de abril de 1950. Es conocido por sus exitosas producciones de cine y televisión, especialmente por su trabajo en la saga de películas de High School Musical y la serie de Netflix, Julie and the Phantoms.

Ortega comenzó su carrera en la década de 1970 como bailarín y coreógrafo en musicales de Broadway como "Hair" y "The Rocky Horror Show". Después de establecerse en Los Ángeles, trabajó como coreógrafo en numerosas películas de éxito, incluyendo "Dirty Dancing" (1987), "Ferris Bueller's Day Off" (1986) y "Pretty in Pink" (1986).

En la década de 1990, Ortega comenzó a trabajar como director, y su primer largometraje fue "Newsies" (1992), una película musical que fue un fracaso comercial en su momento, pero que luego se convirtió en una película de culto. En 1993, Ortega dirigió la adaptación cinematográfica de "Hocus Pocus" de Disney, que se convirtió en un clásico de Halloween.

En los años siguientes, Ortega continuó trabajando como director y coreógrafo en numerosas producciones, incluyendo la exitosa película de Disney Channel, "High School Musical" (2006) y su secuela, "High School Musical 2" (2007). También dirigió la película de Michael Jackson, "This Is It" (2009), un documental sobre los ensayos del último concierto del Rey del Pop antes de su muerte.

En 2020, Ortega regresó a la pantalla con la serie de Netflix, "Julie and the Phantoms", que sigue a una adolescente que forma una banda con tres músicos fantasmas. Ortega no solo dirigió la serie, sino que también produjo y coreografió las actuaciones musicales.

A lo largo de su carrera, Ortega ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo un Emmy por su coreografía en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City. También ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Coreógrafos de América y ha sido honrado por el Sindicato de Directores de América.

El cambio de Kenny Ortega: Antes y después. Fuente | Getty Images.

Cambios de look.

Kenny Ortega, el talentoso director, coreógrafo y productor estadounidense, ha pasado por muchos cambios de look a lo largo de su carrera. Desde su debut en Broadway en la década de 1970 hasta su trabajo más reciente en Netflix, Ortega ha experimentado con diferentes peinados, estilos de ropa y accesorios. Aquí hay un recorrido por algunos de los cambios más notables de su apariencia a lo largo de los años.

Años 70 y 80

En los años 70 y 80, cuando Ortega estaba trabajando en Broadway y en películas como "Dirty Dancing", se le podía ver con el pelo más largo y ondulado, a menudo peinado hacia atrás o hacia los lados. En esa época, usaba camisas abotonadas hasta el cuello y chaquetas de cuero o de mezclilla para complementar su look de rocker.

El cambio de Kenny Ortega: Antes y después. Fuente | D23.

Años 90

En los años 90, cuando comenzó a dirigir y producir sus propias películas, Ortega adoptó un look más elegante y sofisticado. A menudo se le veía con el pelo más corto y bien peinado, y usaba trajes elegantes y corbatas para eventos especiales.

Década de 2000

En la década de 2000, cuando trabajó en la exitosa serie de películas de "High School Musical", Ortega se volvió más relajado en su apariencia. Comenzó a usar ropa más casual, como camisetas y jeans, y dejó que su pelo creciera un poco más.

El cambio de Kenny Ortega: Antes y después. Fuente | Vistazo.

Últimos años

En los últimos años, Ortega ha experimentado con diferentes estilos de pelo y barba. En algunos eventos, se ha dejado ver con algo de barba, mientras que en otros la ha mantenido limpia y afeitada. También ha jugado con el color de su pelo, oscureciéndolo un poco a veces o dejándolo natural.

El cambio de Kenny Ortega: Antes y después. Fuente | Famous Face.

Estilo de ropa

En cuanto a su estilo de ropa, Ortega todavía prefiere la comodidad y la simplicidad, y a menudo se lo ve con camisetas de manga corta y jeans. Sin embargo, para eventos más formales, como la ceremonia de entrega de premios, se viste con trajes a medida y corbatas.

Ortega es un talentoso director, coreógrafo y productor que ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento. Con su trabajo en películas icónicas como "Dirty Dancing" y "Hocus Pocus", y su exitosa serie de High School Musical y Julie and the Phantoms, ha demostrado ser un artista versátil y creativo que siempre busca desafiar los límites y explorar nuevas formas de contar historias. Kenny Ortega ha experimentado con muchos cambios de look a lo largo de su carrera, pero siempre ha mantenido un estilo cómodo y sin pretensiones. Desde su look rockero en los años 70 hasta su estilo más sofisticado en los años 90, y su apariencia más casual en la década de 2000, Ortega siempre ha demostrado una capacidad para adaptarse y evolucionar con los tiempos. Hoy en día, sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento y un ejemplo de versatilidad y creatividad.