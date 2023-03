Francisco Borro, recibe el International Design Award, considerado el "oscar" internacional de diseño de proyectos ejemplares

Estos premios, enfatizan la importancia de las necesidades sociales y nuestra perspectiva humana a la hora de desarrollar productos, servicios y entornos. Estos premios tratan sobre la diversidad y la inclusión. Forman parte de una comprensión holística de los tres pilares principales de la sostenibilidad: el social, el económico y el ambiental, tal como se definen en los ODS de la ONU.

La situación global actual y los tiempos difíciles que atraviesan las personas en todo el mundo pueden hacer que la perspectiva actual parezca negativa. La gente está sufriendo y aparecen nuevos desafíos casi a diario a raíz de los acontecimientos actuales. Estos nos afectan a todos, pero los más excluidos y marginados entre nosotros son los que más luchan.

A veces puede dar miedo encender las noticias... Pero afortunadamente la comunidad global está trabajando unida; hay iniciativas, acciones y una fuerte voluntad para encontrar soluciones efectivas y mejorar la condición humana.

El diseño juega un papel fundamental en esto. Puede comprender las necesidades de la sociedad y ayudarnos a obtener información real de una amplia gama de personas en contexto.

Es importante destacar que el diseño tiene que ver con el impacto: puede ayudarnos a desarrollar soluciones sólidas e inclusivas para resolver problemas reales de una manera inspiradora e imaginativa. Este es el núcleo del diseño universal.

Francisco Borro Reverendo, especialista en inclusión y atención a la diversidad en la práctica y el aprendizaje de la música, ha sido galardonado con el Silver Award del IAUD International en la categoría de Educación, en los IAUD International Design Award 2022.

Con estos prestigiosos galardones de Diseño Universal IAUD, otorgados en Japón, el 1 de marzo de 2023, se reconoce a instituciones o personas que hayan llevado a cabo o propuesto actividades particularmente notables destinadas a lograr una sociedad en la que todos, independientemente de su edad, género, cultura, nacionalidad, u otros factores, puedan convivir y tener mejor calidad de vida.

El jurado del Premio Internacional de Diseño Universal IAUD 2022, compuesto por expertos académicos y reconocidos especialistas en Inclusión de todo el mundo, ha valorado a esta innovadora investigación sonoro-musical por su enfoque inclusivo y los logros alcanzados, que muestran una evidencia, en la que se reconocen las diferencias individuales como un valor para la sociedad.

La propuesta de esta metodología, identifica y elimina las barreras del aprendizaje al desarrollar propuestas metodológicas sin que las condiciones personales, sociales o culturales sean motivo de segregación o exclusión. Esto, abre la puerta a una cultura y una educación de calidad para todos.

Después de tres décadas de trabajo, la línea de investigación de Francisco Borro se centra en el estudio de los Patrones Sonoro-Musicales Significativos. (PSMS). Estos patrones implican a las funciones ejecutivas –atención, memoria, inhibición, planificación, decisión− para lograr un objetivo sonoro-musical.

Esta iniciativa fue reconocida con el Ability Awards Good Practice 2019 en el International Design for All Foundation en la categoría de Projects, proposals, imitiatives, methodologies and studies, así como, el Bronze Award del IAUD International Design Award 2020 en la categoría de Educación.

Ha diseñado y dirigido numerosos proyectos de inclusión musical. Destaca en la actualidad la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real.

Dicho proyecto es una referencia a nivel nacional e internacional que hace realidad la inclusión de la diversidad en un espacio de excelencia artística.

Como miembro del Programa de Acción para la Inclusión Social, con el Proyecto de Atención a la Diversidad en la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha recibido los premios: Reina Leticia, CERMI, Plena Inclusión y el “Ability” de los “Telefónica Ability Awards”.

En cuanto a la difusión en medios de comunicación, destaca la invitación de Televisión Española para presentar, en el programa documental “De Seda y Hierro”, el Modelo de Educación Musical Inclusivo –fruto de su tesis doctoral− por promover este la normalización, la inclusión y la visibilización de la diversidad social.

Programa RTVE: de seda y hierro: Sumando acordes

En este programa se habla del poder de la música para comunicar y crear arte desde la diversidad, sumando aportaciones individuales.Emitido por RTVE el 30/10/2022