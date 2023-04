9 planes gratis para hacer en Perales de Tajuña

Planes gratis para hacer en Perales de Tajuña. Fuente | Telemadrid.

Situado en la región sureste, se encuentra el municipio de Perales de Tajuña. El núcleo principal de población se ubica junto al río Tajuña, en la zona de turismo de Madrid de la Comarca de las Vegas. A unos 38 km de distancia de la ciudad de Madrid, la localidad se caracteriza por sus calles estrechas y empinadas, que ofrecen vistas panorámicas impresionantes del valle del Tajuña desde lo alto de la villa.

Yacimiento neolítico.

El municipio cuenta con un importante yacimiento neolítico compuesto por unas sesenta cuevas horadadas en los altos farallones en dirección a Tielmes. Se trata de un lugar estudiado desde hace más de un siglo que permite hablar de una población primitiva en la zona en la época neolítica. Las cuevas, que tienen entre dos y cuatro metros de altura, han proporcionado diversos utensilios, como cerámicas y hachas pulimentadas. Además, según narra Plutarco, estas cuevas fueron refugio de las tribus celtas que se resistieron al avance romano. El conjunto se conoce como Risco de las Cuevas y ha sido declarado Monumento de Interés Turístico desde 1931. Desde tiempos remotos, el Risco de las Cuevas ha sido un centinela fiel que domina la localidad, la cual tuvo una importancia estratégica como plaza defensiva en el pasado.

Isla de Taray.

En las inmediaciones de Perales de Tajuña se encuentra la isla de Taray, una extensa zona de tierra que surge entre la división del río Tajuña en dos ramas y que toma su nombre de las diversas especies del género Tamarix que crecen en ella. Esta isla está unida a tierra firme mediante dos puentes. Además, existe una ruta que recorre el antiguo trazado ferroviario que actualmente se encuentra en desuso, siendo ideal para aquellos que buscan senderismo o cicloturismo.

Iglesia de Santa María del Castillo.

Su patrimonio artístico es muy interesante, como la Iglesia de Santa María del Castillo, construida con piedra entre los siglos XVII y XVIII, que cuenta con una sola nave, crucero y una cúpula de media naranja con pechinas gallonadas. La iglesia de Nuestra Señora del Castillo se encuentra en la cima de una colina y está construida en estilo barroco sobre los cimientos de un antiguo castillo en ruinas. Fue reconstruida por el cardenal Cisneros. La entrada principal cuenta con una hornacina de estilo plateresco y la torre de la iglesia es un elemento destacado con su silueta característica.

Cuevas artificiales.

Las cuevas excavadas por el hombre para su uso como residencia o para actividades agropecuarias son otro ejemplo de su patrimonio. En la actualidad, la mayoría de las cuevas han sido transformadas en viviendas, y no se conservan muestras originales.

Hornos de cal y yeso.

También se recomienda dar un paseo por las calles de Perales y sus alrededores para observar los hornos de cal y yeso, así como un molino y una fábrica de papel.

Castillo de Perales de Tajuña.

Uno de los atractivos turísticos de la localidad es el antiguo castillo, construido entre los siglos XII y XIII, del cual solo se conservan algunos fragmentos de paredes, torres y murallas. A pesar de su estado ruinoso, el castillo es un testigo histórico importante de la zona y merece ser visitado. Está ubicado en el centro de la localidad, rodeado por otros edificios locales.

La Plaza Mayor y Ayuntamiento.

Uno de los lugares más destacados de la villa es la plaza principal, conocida como la Plaza Mayor, en la que se encuentra el Ayuntamiento, cuya construcción data del reinado de Carlos III. En la fachada se encuentra una torre del reloj con una veleta de hierro, y los balcones están sostenidos por columnas de hierro que fueron financiadas por los labradores de la villa en 1890.

Fuentes.

En la calle Mayor Alta del municipio, se encuentra una fuente de gran belleza, y en las cercanías de la plaza Mayor, otra que destaca por tener la representación de los tres monos de la conocida fábula, uno de ellos ciego para no ver el mal, otro sordo para no oír el mal y el tercero mudo para no decir el mal.

Ermita de San Sebastián y la fuente de Mariblanca.

El municipio de Perales de Tajuña cuenta con dos destacados lugares de culto: la ermita de San Sebastián, construida en estilo barroco, y la fuente de Mariblanca, conocida como la fuente del juego de pelota, ubicada en la calle Mayor Baja. Ambos lugares son de interés histórico y cultural para la localidad.