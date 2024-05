Estas son las gasolineras más baratas ahora en España

Estos son los precios de las principales marcas

Repsol vendía el Sin Plomo 95 a 1,753€/l, el Sin Plomo 98 a 1,891€/l, el Gasóleo A a 1,597€/l y el Gasóleo A+ a 1,670€/l.

Cepsa tenía el Sin Plomo 95 a 1,679€/l, el Sin Plomo 98 a 1,777€/l, el Gasóleo A a 1,554€/l y el Gasóleo A+ a 1,637€/l.

BP ofrecía el Sin Plomo 95 a 1,734€/l, el Sin Plomo 98 a 1,836€/l, el Gasóleo A a 1,593€/l y el Gasóleo A+ a 1,675€/l.

BonArea tenía el Sin Plomo 95 a 1,517€/l, el Sin Plomo 98 a 1,582€/l y el Gasóleo A a 1,367€/l.

Alcampo ofrecía el Sin Plomo 95 a 1,591€/l, el Sin Plomo 98 a 1,752€/l, el Gasóleo A a 1,449€/l y el Gasóleo A+ a 1,518€/l.

Ballenoil vendía el Sin Plomo 95 a 1,584€/l, el Gasóleo A a 1,425€/l y el Gasóleo A+ a 1,438€/l.

Galp tenía el Sin Plomo 95 a 1,640€/l, el Sin Plomo 98 a 1,801€/l, el Gasóleo A a 1,512€/l y el Gasóleo A+ a 1,606€/l.

En cuanto a las gasolineras más económicas, en Valle de la Serena, Badajoz, la gasolina valía 1,41 euros por litro, posicionándose como la más asequible en la Península. Por otro lado, el diésel más económico se encontraba en Córdoba, a 1,11 euros por litro.

Sin Plomo 95

En Badajoz, en Valle de la Serena, la encuentras a 1,419 euros en la Pol. Ctra. Higuera de La Serena, S/N. En Sevilla, en Casariche, está a 1,439 euros en la C. Carboneros, 6, en la gasolinera Santa Barbara. En Pontevedra, en Vilanova de Arousa, el precio es de 1,445 euros en la Av. Lugar Cores, 45, en Plenoil.

Por otro lado, en Tarragona, en Vila-seca, puedes encontrarla a 1,448 euros en la C. Via Maxima, 14, en Seroil Energy. En Navarra, en Buñuel, se vende a 1,449 euros en el Paseo del Ebro, 10, en Avia. Además, en Sevilla, en Lebrija, está a 1,449 euros en la Av. Atenas De, 129, en Atenas. También en Sevilla, en Dos Hermanas, se encuentra a 1,45 euros en la Ctra. Isla Menor S/N, km S/N, en Bdmed.

En Jaén, en Torre del Campo, el precio es de 1,451 euros en la Av. de La Constitución, 220, en la Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro. Por último, en Sevilla, en Alcalá del Río, y en La Rinconada, el precio es de 1,455 euros, en la Av. de Andalucia, S/N, en Moove, y en la Ctra. Sevilla-Cazalla, km 6,100, en La Catria, respectivamente.

Diésel

En Córdoba, está a 1,117 euros en la C. Simón Carpintero, 24, en Cotranco. En Murcia, puedes encontrarlo a 1,126 euros en la C. Bolos En Murcia, 4, en la UTE Estación de Murcia. En Cartagena, también en Murcia, el precio es de 1,181 euros en la Av. Trovero Marin, 3, en la Estación de Autobuses de Cartagena. Además, en Jumilla, Murcia, se vende a 1,191 euros en el Camino de Murcia, S/N, en Cotraju. En Jaén, en Mengíbar, el precio es de 1,196 euros en la Ctra. Bailen Motril, km 310.

En Burgos, tanto en Aranda de Duero como en la propia ciudad de Burgos, el precio es de 1,22 euros, en la Antigua Ctra. Valladolid En Aranda de Duero, km S/N, y en La Ribera, S/N, respectivamente, ambos en Asebutra. En Lorca, Murcia, el diésel se vende a 1,225 euros en la Ctra. Nacional 340, km 117, en Hoyamar. Finalmente, en Los Yébenes, Toledo, el precio es de 1,228 euros en el Pol. La Cañada, S/N, en la Sociedad Cooperativa de Transportes de Los Yebenes.

Madrid – Sin Plomo 95

En Alcalá de Henares, varios establecimientos ofrecen el precio de la gasolina a 1,519 euros por litro, entre ellos Gasexpress en la Ctra. Daganzo, Beroil en la Carrera de Ajalvir, Plenoil en la Av. de Madrid, Petroprix en la C. Isaac Newton y Ballenoil en la Ctra. Daganzo, km 5.

Por otro lado, en Móstoles, el coste se mantiene igual en diferentes estaciones de servicio, como Terugas en la C. Simon Hernandez, Beroil en De C. Simon Hernandez, Petrol Móstoles en la C. Torres Quevedo, y Plenoil en la misma dirección. En Torrejón de Ardoz, Gasexpress