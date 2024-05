Carmen Lomana tiene claro que se tomaría algo con Isabel Preysler

Después de que se haya criticado y cuestionado la relación que mantiene verdaderamente con la Baronesa Thyssen, Carmen Lomana ha hablado para nuestras cámaras y ha dejado claro que tiene un vínculo muy especial con ella porque la conoce desde que eran pequeñas.

Carmen Lomana llega al Teatro Real para asistir al estreno de la ópera ‘Tenorio’ basado en el Don Juan Tenorio de José Zorrila, a 13 de mayo de 2024, en Madrid

"La conozco hace mucho y nos tenemos mucho cariño mutuo" nos confesaba Lomana, que aseguraba haber vivido muchas vivencias con ella porque "la conozco desde que era muy pequeña, la he visto cuando fue Miss Europa, cuando fue Miss España, entonces siempre la he admirado, no solo ahora".

Además, Lomana valora enormemente lo que ha aportado a la cultura española: "Pues creo que ha sido tremendamente generosa con España, más de lo que ha sido España con ella. Ella se merecería, como nadie, un título" porque "dan títulos por un entrenador de fútbol, que me parece muy bien, por otro no sé qué" y más a ella debido a que es "una mujer que ha hecho por el arte lo que está haciendo y ha hecho Tita, no ha hecho, sigue haciendo".

Por último, Carmen nos aseguraba que tiene demasiadas gafas como para comprar las de Isabel Preysler: "No, porque tengo muchas, yo he hecho mucha publicidad" aunque asegura que hablar de ella "me aburre que me mata" porque "yo no tengo ninguna mala relación".

Tanto es así que, como ya nos ha dicho en más de una ocasión, no duda en quedar para tomar algo con ella: "Yo nunca dejo de tomarme algo, muy grande me tendría que hacer, en todo caso, en este caso no".